Ne les laissez pas s'installer : voir des poissons d'argent en dit beaucoup sur votre maison

Les poissons d'argent s'invitent souvent dans nos maisons, surtout en saison humide mais leur présence en dit long sur l'état de votre logement.

Des petites bestioles argentées qui filent à toute vitesse dans votre salle de bain ou votre cuisine ? Ce sont probablement des poissons d'argent, aussi appelés lépismes. Bien qu'inoffensifs pour l'homme, ils peuvent tout de même causer quelques dégâts et leur présence est souvent peu appréciée. Avant de s'en débarrasser, mieux vaut toutefois analyser la raison de leur présence et voir s'ils se sont déjà développés en nombre, prêts à s'installer confortablement chez vous pour l'hiver.

Premier point à savoir, les poissons d'argent contribuent à éliminer d'autres nuisibles comme les acariens et consomment les moisissures, ce qui peut être bénéfique pour les personnes allergiques. Ils font aussi partie de la chaîne alimentaire en servant de proies à des prédateurs comme les araignées.

Pas de quoi toutefois nous convaincre de leur accorder l'hospitalité ces prochains mois, d'autant que les poissons d'argent se nourrissent de matières contenant de l'amidon comme le papier, les tissus ou même les résidus alimentaires ! Les lépismes se plaisent surtout dans les environnements chauds et humides.

© 123RF

Une forte concentration de ces insectes dans votre logement est donc souvent un signe à ne pas négliger. N'oubliez pas : leur présence est souvent le symptôme d'un problème d'humidité ou d'isolation qu'il convient de traiter rapidement avant que d'autres nuisibles bien plus dommageables ne s'invitent à leur tour dans votre logement.

Pour cela, la prévention est essentielle. Passez régulièrement l'aspirateur, rangez la nourriture dans des boîtes hermétiques, ventilez les pièces humides et colmatez les fissures. En parallèle, des astuces naturelles permettent de piéger ces insectes de façon écologique. Vous pouvez par exemple mélanger du sucre et du bicarbonate de soude et en disposer sur leur passage. Attirés par le sucre, les poissons d'argent en consommeront sans faire le tri et finiront par mourir.

La terre de diatomée, une poudre très fine et coupante, se révèle aussi redoutable. Disposez-en sur le chemin des poissons d'argent. Ceux-ci seront attirés mais se déshydrateront au contact de cette substance très abrasive. L'effet est radical. En revanche, évitez à tout prix l'eau de Javel. Curieusement, l'odeur va davantage attirer les poissons d'argent que les faire fuir...