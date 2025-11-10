Beaucoup d'entre nous font l'erreur : voici 5 choses dans votre maison qu'il ne faut surtout pas nettoyer avec de l'essuie-tout

L'essuie-tout est pratique mais peut parfois faire plus de mal que de bien sur ces objets présents dans toutes nos maisons.

L'essuie-tout est partout dans les maisons. Pratique, facile à utiliser, disponible à portée de main... C'est souvent un réflexe en cas d'accident ou pour nettoyer une petite tache. Mais saviez-vous qu'il existe des surfaces pour lesquelles l'utilisation de l'essuie-tout est fortement déconseillée, voire néfaste ? Il y a bien des produits qu'il ne faut pas nettoyer avec de l'essuie-tout, sous peine de les endommager. La raison est assez simple, sous son apparence banale de super-allié du ménage, le papier essuie-tout peut être extrêmement agressif sur certaines surfaces.

Commençons par les miroirs. Même si la tentation est grande de dégainer une feuille d'essuie-tout pour faire disparaître traces et poussière, mieux vaut résister. En effet, le papier risque de laisser des micro-rayures et des peluches sur la surface, ce qui aura pour effet de ternir le miroir à la longue. Après plusieurs nettoyages de ce type, des traces disgracieuses apparaîtront. La solution ? Munissez-vous d'un chiffon en microfibre qui capturera efficacement la saleté sans abîmer le miroir.

Autre objet sensible : les écrans, qu'ils soient de téléphone, tablette ou télévision. Leur revêtement anti-reflets est délicat et l'essuie-tout peut non seulement l'endommager. Mais il peut aussi provoquer une accumulation d'électricité statique. Résultat, votre écran attirera encore plus les poussières ! Là encore, privilégiez l'usage d'un spray nettoyant spécial et d'une microfibre adaptée.

Le verre et le cristal, bien que d'apparence solide, craignent aussi l'essuie-tout. Les fines rayures laissées par le papier altéreront à terme leur éclat et leur transparence, surtout pour le cristal trop délicat. Il y perdra vite ses reflets caractéristiques. La parade consiste à utiliser un chiffon doux et un produit sans alcool.

Même le bois n'aime pas l'essuie-tout ! Certes résistant, il n'aime pourtant pas être frotté à sec. Le passage d'un essuie-tout, même doux, sur un meuble poli risque d'abîmer la couche protectrice (cire ou vernis) et de laisser des marques. À terme, le bois perd de son lustre et sa capacité à résister à l'humidité. La bonne méthode ? Un chiffon doux légèrement imbibé de produit d'entretien spécial bois, pour une protection et une brillance longue durée.

Enfin, n'oublions pas un grand classique, sans doute le réflexe le plus fréquent avec le bon vieux rouleau d'essuie-tout : le nettoyage des lunettes avec l'essuie-tout du quotidien. Grave erreur ! Cela abîme le traitement antireflet et provoque à coup sûr rayures et usure prématurée des précieux verres. Pour chouchouter votre vue, rien ne vaut une lingette spéciale ou un chiffon microfibres dédié à l'optique.