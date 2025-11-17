Ras-le-bol du tartre bien accroché sur le rebord des WC ? Cette méthode est facile et sans effort

Oubliez la brosse et les minutes à récurer ! Il existe une méthode simple qui utilise deux ingrédients insoupçonnés pour dissoudre enfin ce tartre inaccessible.

Avouons-le, détartrer les toilettes n'est jamais une partie de plaisir. Surtout quand le tartre tenace, logé sous le rebord de votre cuvette, refuse de partir ! Et pour cause : il s'agit de l'endroit le plus difficile d'accès.

Ce recoin sombre et humide est un refuge idéal pour le tartre, un mélange de calcaire et de minéraux. Il forme une couche dure et inesthétique, souvent jaunâtre, orange, voire marron, qui devient un terrain propice à l'installation et la prolifération des bactéries ! Et même en tentant avec une brosse à dents usagée, il s'avère plus compliqué à enlever que le tartre pouvant s'installer au fond de vos WC.

Heureusement, il existe "une astuce toute simple pour l'élimer" selon L'homme de ménage, un expert du nettoyage suivi par près de 500 000 personnes sur TikTok. Elle ne nécessite pas plus que quelques minutes de préparation, et une bonne dose de patience. Vous avez besoin que de deux ingrédients : du vinaigre ménager et du papier toilette. Pourquoi spécifiquement du vinaigre ménager ? "Parce qu'il est beaucoup plus concentré en acide, donc il attaquera plus facilement le tartre" explique L'homme de ménage. Il est généralement dosé à 12° d'acidité, contre seulement 4 à 7 % dans le vinaigre blanc classique !

© realiia

Première étape : versez en une bonne quantité dans un bol et faites le chauffer au micro-ondes pendant environ une minute. Ensuite, vous n'avez plus qu'à prendre du papier toilette et le tremper dans le vinaigre. Appliquez le directement sur les zones tartrées, juste sous le rebord de la cuvette et laissez cette compresse agir toute la nuit. L'idée est de permettre au vinaigre concentré de rester en contact permanent avec le tartre pour le dissoudre sans qu'il ne s'écoule. Au matin, tirez simplement la chasse d'eau et le tartre, désormais ramolli et décollé, aura disparu !

Si vous n'avez pas de vinaigre ménager sous la main, pas de panique ! Reprenez le bon vieux vinaigre blanc classique et son meilleur allié pour le ménage : le bicarbonate de soude. Commencez par vider l'eau de la cuvette au maximum. Ensuite, plaquez des morceaux de papier essuie-tout sous le rebord et maintenez les en place en les arrosant généreusement de vinaigre blanc. Saupoudrez le papier de bicarbonate de soude, vous devriez apercevoir une réaction effervescente : c'est cela qui va décoller et dissoudre le tartre tenace ! Laissez poser quelques heures, idéalement toute une nuit. Le lendemain, retirez simplement le papier, frottez légèrement avec la brosse, et tirez la chasse d'eau pour retrouver un rebord impeccable...