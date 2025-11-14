Les Japonais ont la meilleure technique : c'est la plus efficace pour nettoyer les rebords des fenêtres

Face à la crasse qui s'accumule sur les rebords de fenêtres et laisse de vilaines traces noires, les Japonais ont une réponse simple, efficace et surprenante !

La base inférieure de vos fenêtres et portes-fenêtres est un véritable piège à saletés. Essentielle à l'étanchéité et au bon fonctionnement (surtout pour les modèles coulissants), cette zone est volontairement pleine de rainures, de petits rebords et de cavités profondes.

Et quand on veut nettoyer la poussière, terre et humidité qui s'y loge, c'est tout de suite beaucoup plus complexe ! Ces creux sont bien trop fins et étroits pour y glisser une éponge ou une brosse classique, rendant le nettoyage en profondeur presque impossible.

Rapidement, la saleté s'accumule avec des poussières, sables, pollution et moisissures laissant de vilaines traces noires sur les bords de fenêtres. Comme souvent, la solution la plus simple nous vient d'ailleurs ! Les Japonais, maîtres du rangement et de la propreté, ont un outil infaillible pour déloger cette saleté sans se casser la tête, repéré par le blog Saita.

Il s'agit de la baguette jetable ! Oui, cette simple baguette en bois, qu'on jette d'habitude après avoir mangé ses sushis, devient votre meilleur ami pour le grand nettoyage. Pour retrouver des rebords impeccables, enlevez d'abord le sable et la poussière à l'aide d'une brosse ou d'un aspirateur. Ensuite, vaporisez toutes la surface du rail avec du détergent.

Vous pouvez attendre quelques minutes si vous avez des tâches tenaces, cela ramollira la tâche et facilitera son élimination. Prenez une baguette en bois et enveloppez-la d'un morceau de papier absorbant. La rigidité de la baguette et la finesse du papier vous permettent d'atteindre le fond de chaque rainure, là où l'éponge échoue.

Une fois la saleté retirée, n'oubliez pas de sécher à fond toute trace d'humidité avec du papier absorbant sec. Si vous laissez de l'eau, la poussière reviendra aussitôt ! Puisque vous avez la baguette en main, sachez qu'elle ne sert pas qu'aux fenêtres ! Utilisez-la aussi pour les rails de vos portes de placard ou de dressing et les petits coins difficiles d'accès dans la cuisine ou la salle de bain (autour des robinets, par exemple).