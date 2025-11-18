Hotte encrassée ? Les étapes pour la rendre aussi brillante que le premier jour

Nettoyer sa hotte est primordial pour garantir de meilleures performances et faire disparaître l'accumulation de graisse, souvent source de mauvaises odeurs.

On l'oublie bien trop souvent, pourtant, la hotte aspirante de notre cuisine est une véritable éponge à graisses et impuretés, pouvant causer des mauvaises odeurs. Et quand cette accumulation commence aussi à nuire à son aspect et, pire, à son efficacité, vous le savez : il est temps de lui offrir une métamorphose spectaculaire.

Pas de panique, ce n'est pas une corvée insurmontable ! On vous dévoile les étapes clés de Binette et Jardin pour que votre hotte retrouve son allure du premier jour. Avant toute chose, la sécurité ! Éteignez la hotte et débranchez-la. N'oubliez pas, durant le nettoyage, on évite absolument tout contact avec les composants électriques !

La première étape ? Les filtres. Qu'ils soient métalliques ou en charbon, ce sont les véritables capteurs de graisse, poussière ou autres impuretés de l'air. Si vous avez des filtres métalliques, démontez-les et plongez-les sans attendre dans un bain bouillant (eau, liquide vaisselle et une cuillère de bicarbonate de sodium). Laissez cette solution dégraissante agir une bonne heure, puis frottez légèrement avec une brosse souple pour éliminer les derniers résidus. Attention : si vous avez un filtre à charbon, surtout ne le nettoyez pas ! Il est à usage unique et doit être remplacé tous les 6 mois pour une aspiration optimale.

© rusrussid

Pendant que les filtres trempent, attaquez-vous à l'intérieur de la hotte, juste au-dessus des filtres. Une éponge douce imbibée d'eau chaude, de vinaigre blanc et d'un peu de bicarbonate suffit. N'oubliez pas de bien rincer et de laisser sécher cet espace pendant plusieurs heures avant de rebrancher l'appareil. Dans la foulée, retirez les grilles de ventilation et offrez leur un trempage de 15 à 20 minutes dans de l'eau bouillante additionnée de bicarbonate. Un peu de vinaigre peut être ajouté pour les graisses tenaces. Frottez, rincez et séchez.

Maintenant que l'intérieur est nettoyé, passons à l'extérieur. Pour un dégraissant naturel ultra-efficace, mélangez du vinaigre blanc et du bicarbonate afin d'obtenir une pâte. Appliquez-la avec un chiffon non abrasif, rincez avec un chiffon humide et séchez immédiatement avec un autre chiffon doux pour une surface zéro trace. Si votre hotte est en inox, optez pour un produit spécifique afin de conserver tout son éclat et éviter les rayures.

Pour les zones les plus délicates (coins, recoins, commandes), utilisez un dégraissant sur un chiffon microfibre. Une vieille brosse à dents à poils doux est idéale pour atteindre les recoins difficiles d'accès ! Terminez par les boutons et commandes en les essuyant avec de l'eau savonneuse. Si les taches résistent, un coton-tige trempé dans l'alcool ménager les fera disparaître sans effort. Votre hotte est désormais comme neuve ! Mais le secret de la durabilité, c'est l'entretien préventif. Après chaque cuisson, un coup de chiffon sec rapide et une application hebdomadaire d'un dégraissant doux maintiendront cet aspect impeccable.