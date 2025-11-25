Purger son radiateur est plus facile grâce à cette technique, vous éviterez de mettre de l'eau partout

C'est une méthode ultra-simple et fait maison, qui vous permet enfin de purger vos radiateurs sans mettre de l'eau partout.

L'hiver s'installe doucement, et alors que les températures chutent, l'envie d'allumer le chauffage se fait sentir pour retrouver un peu de chaleur. Mais avant, il y a une étape cruciale à ne surtout pas négliger si vous avez un radiateur à eau chaude : la purge.

Pourquoi est-elle essentielle ? C'est simple : au fil du temps, de l'air s'accumule à l'intérieur des radiateurs. Ces "poches d'air" peuvent réduire la capacité de vos radiateurs à chauffer correctement. En purgeant, vous chassez l'air emprisonné permettant à l'eau chaude de circuler plus efficacement ! C'est donc l'opération obligatoire avant l'hiver pour maintenir l'efficacité du système de chauffage de votre maison.

Pour commencer la purge, il faut d'abord éteindre le système de chauffage et attendre que les radiateurs refroidissement. En attendant, vous avez sorti la clé de radiateur ou un tournevis ainsi qu'un seau pour récupérer l'eau. Mais il suffit que la vanne de purge (en haut de vos radiateurs) soit mal placée pour que l'eau n'aille pas dans le seau et que cette opération se transforme en mini-inondation !

© gabort71

Heureusement, on a déniché une idée tellement simple pour vous éviter ça, partagée par le tiktokeur Thameos, qui cartonne auprès de ses 180 000 abonnées avec ses astuces maisons. Et pour cela, troquez votre seau encombrant avec une bouteille en plastique vide ! Pour être absolument certain d'avoir la marge nécessaire, choisissez un format d'un litre ou d'un litre et demi. A l'aide d'un tournevis ou d'un instrument pointu, percez un trou sur le côté de la bouteille, à environ à 10 cm du bouchon. Le diamètre doit correspondre à celui de la vanne à purge. Juste en face de ce premier trou, percez-en un second, un peu plus grand, qui permettra de faire passer votre clé de radiateur ou votre tournevis.

Maintenant, emboitez délicatement le premier trou de votre bouteille sur la vanne à purge en faisant attention qu'elle tienne bien. Il ne vous reste plus qu'à passer votre outil par le second trou pour avoir accès à la vanne. Tournez doucement, vous devriez alors entendre un petit sifflement : c'est l'indicateur que l'air de votre radiateur s'échappe ! Un quart ou un demi-tour est généralement suffisant pour libérer l'air. L'eau va commencer à s'écouler, mais grâce à votre montage, elle finira directement dans la bouteille. C'est l'assurance d'un sol et d'un mur parfaitement sec !

Refermez ensuite la vanne en tournant dans le sens inverse. Attention, ne forcez pas ! Un léger tour pour bien sceller suffit amplement, vous risqueriez d'endommager la vanne ou de créer une fuite sinon. Une fois tous vos radiateurs purgés, vous pouvez rallumer votre chauffage. N'oubliez pas de vérifier la pression de votre circuit. Si elle est trop basse après la purge, remplissez à nouveau votre circuit de chauffage pour la faire remonter. Vos radiateurs sont désormais prêt à chauffer votre maison de manière uniforme et optimale !