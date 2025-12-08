Les experts sont formels : il faut attendre tout ce temps avant de faire son lit

Il est impératif d'attendre avant de faire votre lit le matin. Voici le temps d'attente idéal.

Si pour certains, faire son lit le matin est devenu une routine matinale incontournable, pour d'autres elle reste une corvée qu'ils préfèrent éviter. Pourtant, ce geste simple et loin d'être anodin, a des effets bénéfiques qui peuvent impacter positivement votre journée et, à terme, votre bien-être général.

En s'accordant cette petite victoire dès le matin, on se sent plus victorieux et avons un agréable sentiment d'accomplissement ! Mieux encore, faire son lit tous les jours forge la discipline, tout en donnant l'impression d'un environnement visuel plus serein et ordonné.

Mais si c'est la première chose que vous faites au réveil, il va falloir revoir votre routine. En effet, il est déconseillé de se précipiter pour faire son lit ! La raison est purement hygiénique et biologique. Durant la nuit, on a tous tendance à transpirer, et par conséquent, les draps et oreillers ont accumulé beaucoup d'humidité.

Celle-ci devient le terrain propice à la prolifération des indésirables. Les acariens, ainsi que divers germes et bactéries, prospèrent et se multiplient de manière exponentielle dans des conditions chaudes et humides. Il est crucial de leur laisser le temps de sécher et de refroidir avant de s'atteler à la tâche. Mais combien de temps est-ce sufficament long ? Est-ce que 5, 10, ou 15 minutes suffisent ?

© iakovenko

Il est crucial de leur laisser le temps de sécher et de refroidir avant de s'atteler à la tâche. Mais combien de temps est-ce sufficament long ? Est-ce que 5, 10, ou 15 minutes suffisent ? Une experte en nettoyage de l'institut Good Housekeeping , Carolyn Forté, a apporté de précieux éclaircissements sur la marche à suivre.

Selon elle, la première étape est de rabattre les couvertures ou couettes. Ensuite, retirez et secouez vigoureusement les oreillers, pour exposer les draps à l'air ambiant. C'est fait ? L'experte recommande ensuite de laisser votre lit défait pendant 30 minutes à une heure complète. Oui, c'est précis mais c'est cet intervalle qui permet une dissipation efficace de l'humidité accumulée !

L'idéal est de toujours s'assurer par un simple contact que les draps sont devenus parfaitement secs et frais avant de les border de nouveau. Vous êtes ensuite prêts à attaquer votre journée, en sachant que votre lit parfaitement fait attend de vous offrir un sommeil réparateur en rentrant.