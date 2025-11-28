Ni vinaigre, ni bicarbonate de soude : c'est le produit idéal pour nettoyer sa machine à laver sans l'abîmer

Le bicarbonate de soude et le vinaigre nettoient en profondeur la machine à laver. Pourtant, un autre produit serait en réalité plus efficace.

Le lave-linge, c'est la machine qui simplifie grandement la vie. Finie la corvée de laver à la main ou d'aller à la laverie toutes les semaines. Aujourd'hui, il suffit de charger le linge sale dans le tambour, ajouter une dose de lessive et appuyer sur un bouton. Le tour est joué !

Et après avoir lavé notre linge, elle mérite, elle aussi, un bon nettoyage de temps en temps. Cela garantira son efficacité et surtout, évitera les mauvaises odeurs tenaces. Sans cet entretien régulier, le caoutchouc du hublot, le tambour, le bac à lessive ou même les évacuations risquent fort de s'encrasser et de s'obstruer.

Pour mener à bien cette tâche, de nombreuses astuces circulent, et l'une d'elles est devenue une véritable star des réseaux sociaux : l'idée de verser du vinaigre ménager et du bicarbonate de soude, puis de lancer un programme de lavage à haute température. Si l'efficacité de ces deux produits est indéniable pour venir à bout de certaines tâches, les utiliser ensemble pour nettoyer la machine à laver est en réalité une fausse bonne idée !

Selon Diego Fernández, ingénieur chimiste et spécialiste de l'entretien ménager, utiliser ces deux produits serait même contre-productif. Dans une vidéo postée sur Instagram, il affirme que "ça ne fonctionne pas car le bicarbonate de soude et le vinaigre s'annulent mutuellement". Leur réaction chimique les empêche d'agir efficacement comme détartrants ou dissolvants de résidus.

Le bicarbonate de soude seul est d'ailleurs jugé inefficace car il "n'as pas la capacité d'éliminer le calcaire ou les résidus de détergent", selon l'expert. Le vinaigre est quant à lui bien efficace, mais seulement en grande quantité, puisqu'il "faudrait utiliser 2 litres de vinaigre industriel, et s'il s'agit de vinaigre de cuisine, au moins 4 litres". Qui a envie de gaspiller autant de produit ?

Heureusement, il conseille un autre produit qui serait beaucoup plus efficace pour un nettoyage en profondeur : l'acide citrique. "Son efficacité étant supérieur à celle du vinaigre, il sera plus efficace" d'après l'expert. En prime, ce produit est moins agressif sur les composants internes de la machine à laver, réduisant ainsi le risque de les endommager.

Il suffit d'ajouter seulement de quatre cuillères à soupe d'acide citrique directement dans le tambour. Lancez ensuite un cycle de nettoyage, ou un cycle de lavage long, de préférence à l'eau chaude. Cette méthode vous garantira un nettoyage en profondeur tout en préservant l'appareil ! Si vous souhaitez aller plus loin dans l'entretien, pensez à retirer tout résidu de produit du bac à lessive et des joints en caoutchouc avant de nettoyer le tambour et les parties extérieures avec un chiffon humide.

Il est conseillé de nettoyer votre machine tous les 3 à 4 mois pour la maintenir en parfait état et prévenir les mauvaises odeurs. Enfin, n'oubliez jamais de laisser la porte du tambour ouverte pendant quelques minutes après chaque lavage pour faciliter la ventilation et empêcher la formation de moisissures.