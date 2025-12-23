N'oubliez pas ces petits endroits : voici la bonne technique pour un nettoyage de Noël express et efficace

Avec cette technique, vous aurez une maison impeccable pour célébrer les fêtes de fin d'année !

Après s'être mis dans le bain avec la décoration, les films et la nourriture, le grand moment du festin de Noël et de l'échange des cadeaux approche à grands pas.

Si vous faites partie de ceux qui reçoivent leurs proches pour célébrer ensemble, vous avez sûrement mis le paquet sur la décoration. Mais peut-être que l'état général de la maison vous cause un petit stress. Et c'est normal ! Car avant que vos invités n'arrivent, il est absolument crucial que votre foyer soit non seulement propre, mais aussi chaleureux et accueillant.

Pour vous aider à aborder ce moment en toute sérénité, nous avons préparé une petite liste des zones que vous devez absolument chouchouter avant le jour J. Ce petit mémo peut vous aider à gagner du temps et à être plus efficace.

Bien sûr, tout commence par votre entrée. C'est la première impression que vos invités auront de votre maison, alors autant qu'elle soit réussie ! Commencez par l'extérieur en secouant le paillasson et en balayant les feuilles ou la poussière accumulée. Une fois l'extérieur nickel, passez à l'intérieur. Désencombrez l'entrée en rangeant les chaussures qui traînent, les colis en attente ou les parapluies pour garantir un passage dégagé et agréable.

L'étape suivante nous mène tout droit au salon, le cœur des festivités. Ici, le secret est de traquer la poussière, en particulier sur le canapé, surtout si vous avez des animaux de compagnie. Ne négligez pas les recoins cachés ! Les experts de Sharkclean le rappellent : sous les coussins et entre les assises se nichent souvent "miettes, pièces de monnaie, ou télécommandes". Un bon coup d'aspirateur sur tous les tapis et sols, suivi d'un rangement général, redonnera instantanément un air de neuf à la pièce.

Passez maintenant à la salle de bain et aux toilettes. Il est essentiel de les nettoyer de fond en comble (baignoire, douche, lavabo, toilettes, placards). Les robinets, le miroir, le pot à brosse à dent, et la poubelle doivent aussi être propre. De plus, assurez-vous de laisser du papier toilette de rechange bien visible.

Maintenant, direction la cuisine ! Après avoir passé du temps à cuisiner, accordez-vous un moment pour quelques gestes rapides mais efficaces. Détartrez les appareils, videz les bacs à miettes, faites briller les vitres du four et donnez un coup d'éclat à toutes les surfaces de travail. "Ces gestes simples donnent une apparence soignée à la cuisine et donnent l'image d'une préparation maîtrisée et organisée" selon les experts SharkClean.

Comme le rappelle Ideal Home, pensez aussi à désinfecter tous les éléments souvent oubliés, comme les poignées de porte ou les interrupteurs, pour éviter tout risque de maladie. Pour finir, concentrez vous sur les odeurs de votre maison. Faites un rapide contrôle des zones qui peuvent dégager des mauvaises odeurs : les chaussures, le panier de votre animal, la poubelle, le bac de tri, le réfrigérateur... Une bonne odeur est la touche finale pour que vos invités se sentent immédiatement bien chez vous.