Pas besoin de jardin : les coquilles d'huîtres sont aussi très efficace pour votre maison

Ne jetez pas les coquilles d'huîtres, elles ont des bienfaits insoupçonnés pour votre maison.

Chaque année, l'huître s'impose comme la star incontestée de nos tablées de Noel. Les Français en consomment d'ailleurs un volume impressionnant, environ 60 000 tonnes durant cette période, selon des chiffres relayés par La Montagne.

Mais une fois le festin terminé, il serait dommage de les jeter. En effet, les huîtres ont énormément de bienfaits, notamment pour votre jardin. Vous pouvez notamment les casser en morceaux pour enrichir votre compost de minéraux ou bien les donner à vos poules.

Mais savez-vous que les coquilles d'huîtres peuvent aussi devenir des alliés de taille dans votre maison ? Elles sont particulièrement efficaces contre le calcaire, qui n'est d'autre que le tartre, ces fameux résidus blancs et solides qui s'accumulent, lorsque l'eau chauffe ou stagne. Vous pouvez apercevoir cette couche tenace dans la bouilloire ou les toilettes par exemple.

Il faut absolument l'enlever, non seulement pour éviter de se retrouver avec des morceaux dans son verre, mais aussi pour garantir le bon fonctionnement et la longévité des appareils. Si le vinaigre blanc ou les produits anti-calcaires font généralement l'affaire, vos coquilles d'huîtres pourraient bien offrir une solution naturelle et inattendue.

© neydt

Grâce à ses propriétés anti-calcaire, les coquilles d'huîtres sont le candidat idéal pour déloger le tartre. Par exemple, après les avoir soigneusement nettoyés et séchés, vous pouvez les placer dans votre bouilloire avec un litre d'eau. Faites la bouillir, et votre machine n'aura plus de calcaire selon Ici Dordogne. Le même principe s'applique à votre machine à laver : glissez une ou deux coquilles propres au fond du tambour avant de lancer un cycle, pour réduire l'accumulation de calcaire sur vos vêtements et l'appareil.

Pensez aussi à les introduire dans le réservoir de votre chasse d'eau. L'eau y sera moins calcaire et formera moins de tartre. Vous aurez donc moins de nettoyage à faire ! Une manière simple et zéro effort de prolonger la durée de vie de vos équipements et vous faciliter la vie. Le tout sans produits chimiques et sans débourser un centime supplémentaire !

Enfin, si vous êtes l'heureux propriétaire de plantes d'intérieur, les coquilles continueront de vous rendre service. Déposez-les en gros morceaux dans les pots de vos plantes : elles auront le même effet que les billes d'argile ! Elles fourniront ainsi des minéraux essentiels à la croissance, notamment du calcium et du magnésium.