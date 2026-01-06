Ces astuces vont vous sauver la vie : voici comment préserver un mobilier blanc au quotidien

Ce sont les choses à connaitre absolument si vous avez du mobilier blanc.

On admire le beau mobilier blanc en magasin, mais une question finit toujours par s'imposer : comment garder cet éclat intact face aux petits aléas du quotidien ?

Entre les mains des enfants qui y voient une toile vierge et les maladresses de la vie de tous les jours, le défi semble de taille. Mais avec les bons réflexes et un entretien adapté, votre mobilier peut traverser les années sans perdre sa couleur éclatante. Il suffit seulement de connaître quelques secrets pour protéger votre mobilier pour en profiter sereinement.

© elsar77

La première chose qui doit vous venir à l'esprit quand vous acheter du mobilier blanc est l'emplacement. En effet, le soleil est le premier ennemi de la blancheur. Ses rayons UV peuvent faire jaunir les matériaux de manière irréversible. Pour éviter ça, privilégiez un emplacement à l'abri de la lumière directe. Des rideaux légers ou un coin un peu plus ombragé permettront de conserver cette nuance éclatante beaucoup plus longtemps.

Une fois installé, pensez immédiatement à le protéger. Vous pouvez appliquer un protecteur textile imperméabilisant pour empêcher les liquides et les tâches de pénétrer dans les tissus, ou bien recouvrir votre mobilier d'une housse. Cette dernière est la meilleure solution pour les familles avec enfants ou animaux, selon Better Homes and Gardens, parce qu'il vous suffit de la retirer et de la laver pour qu'elle soit toute propre.

Malgré toutes les protections du monde, les accidents finissent toujours par arriver. La règle d'or dans ce cas est la rapidité. Plus vous attendez, plus la fibre absorbe la couleur et rend le nettoyage difficile, expliquent les experts de SharkClean. Alors dès que vous tachez votre mobilier, nettoyez-la immédiatement. Mais attention, ne frottez pas ! Tamponnez délicatement avec un chiffon humide, pour éviter de diffuser la tâche.

Agir aussi rapidement n'est hélas parfois pas possible. C'est pourquoi il faut nettoyer régulièrement votre mobilier blanc, puisque de la poussière, des traces d'usure ou d'éclaboussures peuvent apparaitre avec le temps. Passez l'aspirateur sur les canapés doux, essuyez délicatement avec un chiffon légèrement humide pour les autres matériaux. Si vous avez des animaux, pensez à passer un coup de rouleau anti-peluches pour récuperer les poils.

Si la régularité est nécessaire, pensez aussi à offrir à votre mobilier un nettoyage en profondeur au moins une fois par mois. Vous pouvez utiliser un nettoyeur vapeur, très efficace pour éliminer la saleté incrustée et raviver le blanc d'origine.