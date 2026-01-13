Peu de gens le savent : voici pourquoi vous ne devriez pas laver vos serviettes et vêtements en même temps

C'est un geste banal en faisant la lessive, pourtant, c'est celui qui détruit petit à petit vos vêtements préférés.

Par manque de temps ou simple habitude, nous avons presque tous le réflexe de jeter l'intégralité du panier de linge sale dans le tambour de la machine. Pourtant, ce geste quotidien que l'on croit anodin finit par agresser les fibres mais réduit aussi la durée de vie de nos pièces préférées !

C'est pourquoi il est absolument essentiel de séparer votre linge de maison et vos vêtements avant de faire la lessive. Vous aviez peut-être eu l'habitude de séparer votre linge par couleur, même si les lingettes anti-décoloration nous ont libérés de cette corvée. Il existe aussi une autre technique de tri, qui a en réalité beaucoup plus d'intérêt.

Si vous ne l'aviez pas remarqué, les serviettes ont tendance à pelucher naturellement. Lorsqu'elles sont mélangées à des tissus comme le velours ou le coton, elles y déposent des résidus dont il est difficile de se débarrasser. On vous conseille donc de séparer votre linge par matières, vêtements avec vêtements et serviettes avec serviettes.

Au-delà de l'aspect esthétique, c'est une véritable question d'hygiène puisque vos gants de toilette et vos torchons sont bien plus chargés en bactéries que vos t-shirts. Il est d'ailleurs conseillé de les laver à une température plus élevée. En mélangeant tout, vous prenez le risque de propager des germes comme la salmonelle ou l'E. coli sur votre garde-robe. Laver les serviettes à part permet d'utiliser une eau plus chaude et des cycles plus longs, indispensables pour une désinfection totale sans risquer de rétrécir vos vêtements.

Ce tri permet aussi de mieux choisir ses produits, car l'assouplissant est en réalité l'ennemi de vos serviettes : il dépose un film cireux sur les boucles du tissu, ce qui les rend de moins en moins absorbantes au fil du temps. À l'inverse, les agents blanchissants nécessaires pour garder des draps éclatants peuvent décolorer vos vêtements sombres ou grignoter l'élasticité de vos jeans et sous-vêtements.

Enfin, n'oublions pas la puissance mécanique du tambour. Pour bien nettoyer une serviette épaisse, la machine doit s'agiter avec force durant un cycle intensif. Si vos vêtements délicats se retrouvent piégés dans ce tourbillon, ils subissent des frottements excessifs qui mènent inévitablement aux déchirures et à l'effilochage prématuré des coutures. En offrant à chaque type de textile un programme adapté, vous ne faites pas seulement une lessive, vous protégez vos vêtements.