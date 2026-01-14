Tous les experts le disent, c'est la meilleure éponge pour faire la vaisselle

Elle élimine facilement les saletés incrustées, tout en restant très douce pour votre vaisselle.

Dans les rayons des supermarchés, choisir la bonne éponge pour sa vaisselle peut devenir un casse-tête. On se retrouve souvent perdu entre les marques, les emballages, les formes rondes et les couleurs, souvent rouges ou vertes.

On pourrait croire que ces coloris ne sont que du marketing mais ils cachent en réalité une véritable signification technique. Beaucoup l'ignorent, mais certaines éponges ne sont absolument pas adaptées au nettoyage de votre vaisselle quotidienne.

En effet, leur côté grattoir est redoutable pour désincruster les saletés tenaces comme celles d'un four, mais ils risquent de rayer définitivement vos verres et vos ustensiles les plus fragiles. Une bonne éponge doit être assez robuste pour frotter les résidus incrustés mais suffisamment souple pour laisser la verrerie étincelante. Elle doit aussi rester durable, tenir au moins quatre semaines et surtout résister aux mauvaises odeurs.

© smon

Les éponges avec une face verte sont ainsi à éviter pour la vaisselle. Si on a souvent répété que les rouges ou les jaunes sont les meilleures car beaucoup plus douces, d'autres références s'en sortent bien mieux sur le terrain. Pour trancher la question, le New York Times a mené l'enquête. Les journalistes culinaires de Wirecutter ont ainsi testé les quinze éponges les plus populaires du marché pendant six semaines consécutives.

Au terme, ils ont établi un top 5 selon chaque usage. Pour la vaisselle de tous les jours, les experts recommandent l'éponge Skura Style Skrubby. "Elle élimine facilement les saletés incrustées, est douce pour les surfaces délicates, repousse les odeurs et se rince rapidement", selon les experts, précisant qu'on peut retrouver un lot de 4 éponges sur Amazon pour 12 euros.

Si vous avez besoin de plus de résistance pour une vaisselle fréquente et intensive, la célèbre Scrub Daddy reste une valeur sûre. Cette éponge jaune en forme de sourire, que l'on trouve facilement en grande surface ou chez Action, s'adapte aussi bien aux tâches délicates qu'aux travaux plus difficiles.

Quant à la traditionnelle éponge verte, elle doit être réservée au nettoyage en profondeur et aux gros travaux ménagers. Il faut toutefois rester vigilant, car elle demeure "trop agressive pour certaines surfaces" selon le New York Times. Mieux vaut donc l'éloigner de la salle de bain ou des parois vitrées. L'acrylique, la céramique brillante et le verre sont particulièrement sensibles aux frottements répétés. À force d'insister avec un grattoir vert, ces surfaces finissent par se ternir, perdent leur éclat d'origine et deviennent plus poreuses.