Un an de lavage pour 40 euros : cette "lessive sans lessive" a été inventée en France

Pour une famille de quatre personnes, c'est la garantie de rayer la lessive de la liste de courses pendant plus d'un an.

La lessive figure parmi ces dépenses régulières incontournables. Qu'elles soient en poudre, liquides ou en capsules, elles peuvent représenter un budget conséquent pour la plupart des foyers français.

Comptez entre 18 et 25 euros le kilo pour les dosettes, tandis que les versions liquides oscillent entre 7 et 10 euros le litre. Même la poudre, plus économique, tourne autour de 5 euros le kilo. Avec une moyenne de 240 machines par an, une famille consomme environ huit bidons chaque année, sans oublier l'adoucissant et les lingettes anti-décoloration. Tout ça fait grimper la facture et le budget course chaque mois !

Des solutions plus saines et surtout très avantageuses existent pour soulager votre portefeuille. Une innovation lyonnaise fait beaucoup parler d'elle ces derniers temps. En 2023, Marc Biessy et Jean-Baptiste Duranton ont lancé OPS Clean avec l'ambition de créer une alternative aux produits ménagers classiques. Ils ont mis au point un petit sac bleu ultra-léger, rempli de magnésium purifié, capable de laver le linge sans résidu toxique. Avec une promesse de 350 lavages pour moins de 40 euros, soit plus d'un an de lavage pour une famille de quatre personnes, ce concept a tout pour séduire.

S'il est aussi efficace, c'est parce qu'il est basé sur une réaction chimique. Le magnésium a des propriétés chimiques qui lui permet, au contact de l'eau, de créer un oxyde de magnésium. Par friction dans le tambour, celui-ci va se détacher et augmenter le pH de l'eau. "Donc on va avoir une solution alcaline, c'est-à-dire détergente, qui va permettre d'éliminer le sébum, les mauvaises odeurs, les bactéries du quotidien" explique Jean-Baptiste Duranton auprès de Lyon demain.

Pour autant, OPS Clean est-il vraiment efficace ? Jacques Tiberi a testé ce sachet et a été impressionné par son efficacité sur le linge de couleur et le noir. "Les vêtements ressortent propres, les couleurs sont préservées (pas de décoloration)", écrit-il sur Low Tech Journal. Si les odeurs tenaces disparaissent pour laisser place à une senteur neutre, il est possible d'ajouter un flacon d'huile essentielle dans le bac de la machine pour retrouver un parfum de lavande.

En revanche, "le linge blanc demande un peu d'huile de coude" selon lui. Pour venir à bout des taches sur les tissus clairs, il est indispensable de traiter les zones sales avant le lavage avec un pain de savon détachant fourni dans le kit. Il suffit d'humidifier la tache, de frotter avec le savon et de laisser agir quelques minutes avant de lancer le cycle avec le sachet OPS Clean.

Au-delà des économies et de l'aspect écologique, ce projet porte un engagement social fort puisque chaque sachet est assemblé dans un ESAT lyonnais qui favorise l'insertion des personnes en situation de handicap. Ces produits sont désormais disponibles chez Nature & Découvertes ou dans certains Biocoop, avec un pack complet incluant le sachet, le détachant et le parfum pour un peu moins de 70 euros.