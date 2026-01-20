Vous nettoyez sûrement pour rien : cette erreur courante ruine tout le ménage

Beaucoup de Français font cette erreur qui les oblige à refaire le ménage.

Quand vient l'heure de faire le ménage, nous cherchons tous à être efficaces pour expédier cette corvée le plus vite possible. On attrape le premier chiffon, éponge ou l'aspirateur afin de s'activer le plus vite possible.

Mais en voulant aller trop vite, on enchaîne souvent les tâches sans trop réfléchir à leur enchaînement logique. Cette erreur très courante ruine les efforts de nombreux foyers et fait perdre un temps précieux. C'est une question que vous devez tous vous poser : faut-il faire la poussière ou passer l'aspirateur en premier ? Même si cela semble être un simple détail, l'ordre dans lequel vous nettoyez votre intérieur change en réalité absolument tout.

Les experts du nettoyage sont catégoriques sur la question et recommandent très largement de dépoussiérer avant de passer l'aspirateur. Tout est une question de gravité : lorsque vous dépoussiérez, surtout en hauteur comme les étagères ou les luminaires, les particules de poussières restent en suspension avant de se déposer sur les surfaces les plus basses.

Et les conséquences sont inévitables : "si vous passez l'aspirateur avant de faire la poussière, vous annulez en quelque sorte votre propre travail. Vous vous retrouverez à devoir repasser l'aspirateur ou à constater la présence de poussière sous vos pieds une heure plus tard", explique Nishant Prasad, cofondateur de Clean Fanatics, à Better Homes and Gardens. C'est donc un travail inutile, qui vous fait perdre un temps précieux, puisque vous devez repasser l'aspirateur par la suite.

Mieux vaut donc d'abord dépoussiérer avec un plumeau, avant d'essuyer avec un chiffon en microfibre ou des lingettes humides. Ce n'est qu'une fois cette étape terminée que vous pouvez sortir l'aspirateur pour capturer tous les détritus tombés au sol. Cette règle d'or de toujours commencer par les hauteurs et finir par les sols s'applique d'ailleurs à l'échelle de toute la maison si vous possédez un étage. Il est préférable de dépoussiérer l'ensemble des pièces du haut, d'y passer l'aspirateur, puis de redescendre terminer le travail au rez-de-chaussée.