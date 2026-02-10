Du mal à faire partir le calcaire sur le robinet ? Pas besoin de produits d'entretien, ce liquide pas cher peut faire la différence

Ce liquide à moins de 2 euros peut vous aider, il est tout aussi efficace que des produits d'entretien.

Quand vient le moment de nettoyer la salle de bain, le dépôt de calcaire peut vite donner du fil à retordre. Même si on essuie rapidement le robinet à chaque utilisation, les résidus de savon et les minéraux finissent par former une couche incrustée sur le métal qui semble impossible à déloger.

Même les produits ménagers à base d'eau peuvent ne pas être efficace face à ce composé de minéraux qui durcissent avec le temps. Heureusement, les experts en nettoyage de Homeaglow ont déniché une solution surprenante en utilisant un liquide à moins de 2 euros .

Il est d'ailleurs très populaire puisqu'il s'agit de la fameuse boisson gazeuse : le Coca-Cola. "On pourrait penser que le Coca-Cola n'est qu'une boisson gazeuse à savourer, mais ses ingrédients, notamment l'acide citrique, l'acide tartrique et l'acide phosphorique, peuvent dissoudre la rouille et les dépôts minéraux", assurent-ils.

Grâce à ses composants, le Coca-Cola est parfait pour redonner de l'éclat à votre robinetterie sans l'abîmer. "C'est une solution nettoyante efficace, mais peu acide, qui ne décolore ni n'écaille les surfaces métalliques", selon les experts. Pour faire des économies, sachez qu'une sous-marque bon marché produira exactement le même effet qu'un soda de grande marque. Ce sont les ingrédients qui donnent ces propriétés, pas le goût.

Attention, cela ne fonctionne pas si vous l'appliquez comme un nettoyant classique. Il faut remplir un petit sac plastique de soda et à le fixer directement sur le robinet à l'aide d'un élastique. Laissez tremper le métal dans le liquide pendant au moins une heure, voire davantage si les taches sont tenaces. Une fois ce délai passé, retirez le sac et frottez les derniers résidus avec une vieille brosse à dents ou une éponge. Un rinçage à l'eau chaude suivi d'un séchage avec un chiffon propre terminera de faire briller votre installation.

Cette astuce ne s'arrête pas aux seuls robinets, puisque le célèbre soda fait aussi des miracles dans le reste de la pièce d'eau. Selon The Express, verser cette boisson dans la cuvette des toilettes peut aider à éliminer les taches, à dissoudre les dépôts minéraux et à raviver la surface sans avoir recours à des nettoyants chimiques agressifs comme l'eau de Javel. Si son efficacité reste naturellement inférieure aux produits industriels beaucoup plus puissant, elle offre une alternative plus douce pour l'environnement et surtout, plus accessible. Gardez simplement à l'esprit que le Coca-Cola ne possède aucune propriété antibactérienne et qu'il ne pourra donc pas désinfecter vos surfaces.