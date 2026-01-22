Vous l'avez forcément chez vous : cet objet favorise l'apparition de moisissures sans que vous le sachiez

Cet objet du quotidien est souvent oublié des routines de ménage alors qu'il favorise le développement de moisissures.

La moisissure est sans doute le pire ennemi de nos intérieurs. Elle s'invite sans prévenir sur les murs ou les plafonds sous la forme de tâches noires ou vertes dès que l'humidité s'installe durablement. Si ces taches peuvent paraitre inoffensives, elles cachent un réel danger pour notre santé. En se développant, elles dispersent des particules (spores) dans l'air , nocives pour nous. De quoi transformer votre paisible home sweet home en endroit inhospitalier.

Il est donc crucial de prévenir ce phénomène, surtout en hiver quand nos maisons sont moins aérées. Savez vous qu'il y a un objet que nous avons presque tous qui favorise son apparition ? Nous l'utilisons quotidiennement sans y prêter attention, pourtant, il est un véritable nid à allergènes et à moisissures que nous oublions trop souvent de nettoyer.

Que ce soit un paillasson, une descente de lit ou un simple élément de décoration, le tapis est conçu pour absorber l'humidité et retenir la poussière. En hiver, nous y déposons de l'eau et de la boue sous nos chaussures alors que l'air circule moins bien dans nos pièces. Selon Michelle Byrne, responsable marketing produit chez Kleen-Tex Home, ce mélange de saleté et d'humidité crée les conditions idéales pour que la moisissure prolifère.

Malgré tout, les tapis sont souvent relégués au second plan quand vient le moment du ménage. Une étude réalisée par Kleen-Tex Home, fabricant de tapis et de descentes de lit, révèle que 62 % des consommateurs ne lavent pas leurs tapis au moins une fois par mois, ce qui est pourtant la fréquence recommandée pour garantir une bonne hygiène. Si ces données concernent principalement les Britanniques comme le rapporte The Express, cela révèle aussi une mauvaise habitude des foyers Français.

Pour réduire ce risque, les spécialistes conseillent simplement de traiter nos tapis comme n'importe quel autre textile lavable de la maison. Il faut commencer par secouer le tapis avant de passet l'aspirateur au moins une fois par semaine pour enlever la saleté incrustée. Un lavage à plus de 40°C tous les mois est indispensable pour éliminer les bactéries, enlever la saleté et réduire les odeurs ou les moisissures.

En cas de tache accidentelle, éliminer les tâches rapidement en tamponnant délicatement avec un produit doux. Ne frottez surtout pas, cela enfonce les résidus dans les fibres. Le plus important reste le séchage : un tapis qui reste humide est un milieu idéal pour la moisissure. Veillez donc à le laisser sécher totalement à l'air libre ou au sèche-linge avant de le remettre en place.