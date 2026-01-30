Voir un mille-pattes dans la maison n'est pas anodin : c'est souvent le signe d'un problème plus grave

Vous avez trouvé des mille-pattes chez vous ? Mieux vaut vérifier votre maison et particulièrement ces endroits...

Personne n'a envie d'avoir de petites bestioles qui se glissent, rampent et font de votre intérieur leur petit nid douillet. On pense rapidement aux araignées, fourmis ou pire blattes et punaises mais les mille-pattes peuvent aussi se réfugier chez nous. A première vue, ce n'est pas un problème trop grave d'autant que ce petit visiteur est en réalité un redoutable chasseur qui vous débarrasse gratuitement des araignées, puces, cafards ou mites tout en étant généralement inoffensif pour les humains.

Surtout, comme pour beaucoup d'insectes, leur présence est un message à prendre en compte. L'arrivée de mille-pattes peut révéler quelque chose d'important sur votre foyer, dont il faut s'occuper rapidement pour éviter de plus sérieux problèmes et des dégats dans votre logement.

© lnzyx

" Un mille-pattes n'est donc pas un nuisible en soi, mais peut être un indicateur clair d'un problème au niveau du climat intérieur de votre maison", prévient Lodewijk Tromp, expert en humidité chez Carebrick Damp Control, auprès de RTL Pays Bas. Beaucoup pensent que l'humidité suffit à les attirer. Or, "l'humidité est généralement le déclencheur, mais rarement la cause directe" affirme Gerhard Geurtse, directeur du Centre de connaissances et de conseils sur les animaux nuisibles (KAD).

L'humidité entraine généralement le pourrissement, qu'il s'agisse de bois gorgé d'eau ou de débris végétaux. Ce milieu devient rapidement un écosystème où pullulent les acariens et les petits parasites. Les mille-pattes s'y installent simplement parce qu'ils y trouvent un garde-manger inépuisable.

Ainsi, leur présence signale presque systématiquement que quelque chose est en train de pourrir dans votre logement, qu'il soit ancien ou récent. Toutefois, selon Gerhard Geurtse, les maisons avec lucarnes ou toits plats sont plus vulnérables, puisque les matières organiques s'y accumulent et se décomposent plus facilement.

Inutile de dégainer les produits chimiques ou pesticides ! Il suffit simplement de rechercher les matières organiques en décomposition pour se débarrasser du problème. Faites attention aussi à maintenir un bon taux d'humidité pour éviter de créer un environnement propice à ces nuisibles, l'idéal étant entre 30 et 50 %.

Toutefois, si les mille-pattes persistent, la cause est probablement structurelle. Une mauvaise ventilation, des remontées capillaires ou une condensation excessive transforment peuvent transformer votre maison en refuge parfait. Il faut alors inspecter minutieusement les sous-sols, les salles de bains ou les angles froids où l'humidité du sol s'infiltre, afin de se débarrasser efficacement des mille-pattes domestiques.