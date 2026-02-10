Laver les taies d'oreillers une fois par semaine ne suffit pas : cette astuce garde un lit propre sans lancer une machine en plus

Les taies d'oreillers demandent un entretien encore plus strict que les draps. Cette méthode vous facilite la tâche au quotidien.

Entre défaire le lit, lancer les machines et tout remettre en place, changer ses draps est souvent perçu comme une corvée. Cela explique pourquoi 88 % des Français attendent de voir que leur linge est sale pour agir selon un sondage OpinionWay de 2021. Pourtant, cette routine est plus qu'essentielle pour préserver notre santé, le bien-être du foyer mais aussi notre literie !

Pendant que l'on dort, le corps libère du sébum (mélange de cheveux et de peau), de la salive et d'autres fluides corporels. Chaque personne sécrète près de 100 litres de sueur en moyenne chaque année dans son lit ! Votre matelas devient alors un véritable nid à microbes. Cet environnement humide favorise la prolifération des bactéries et des acariens qui, en se nourrissant de nos peaux mortes, aggravent les allergies ou l'asthme, tandis que les bactéries peuvent causer des infections cutanées et d'autres problèmes de santé.

Contrairement aux idées reçues, il ne suffit pas de changer son linge toutes les deux semaines ou une fois par mois pour avoir un lit propre et sain. Plusieurs experts, comme le microbiologiste Dr Charles Gerba et le dermatologue Dr Alejandro Ruiz recommandent plutôt de changer les draps chaque semaine pour éviter l'accumulation de bactéries et acariens.

© brizmaker

L'oreiller mérite une attention encore plus particulière puisqu'il accueille directement notre cuir chevelu, une zone de transpiration élevé. "Les particules de poussière, les squames de peau, les impuretés corporelles et les allergènes peuvent se frayer un chemin à travers la taie d'oreiller et le tissu qui recouvre l'oreiller jusqu'au rembourrage", comme l'a expliqué Mary Gagliardi, experte en nettoyage chez Clorox, à Better Homes and Gardens.

Même nettoyer vigoureusement votre visage le soir ne suffit pas à éliminer tous les résidus de pollution ou d'impuretés. Et ils se retrouvent ensuite sur le tissu des taies d'oreillers ! Outre le risque de prolifération de microbes, cela finit par le tacher surtout si vous n'utilisez pas de housse d'oreiller de protection. Par conséquent, les taies d'oreiller doivent être lavées encore plus souvent que le reste du lit. Les professionnels du nettoyage recommandent au moins une fois par semaine. Le mieux serait deux fois, selon Vanessa Kraft, propriétaire d'une entreprise de nettoyage d'oreillers dans l'Etat américain d'Iowa.

Bien évidemment, on sait que cela peut être compliqué de tenir cette cadence. C'est pourquoi Mary Gagliardi conseille de doubler les taies d'oreiller lorsque vous faites votre lit : il suffit de retirer la première taie en milieu de semaine pour profiter d'une nouvelle propre, avant de tout laver en une seule fois avec les draps le week-end venu.