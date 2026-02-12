Personne ne connaît ce logo sur l'étiquette : ce détail vous montre comment bien étendre vos vêtements

Tout le monde connait les symboles de température, de repassage ou pour le sèche-linge. Mais savez vous que le séchage à l'air libre a aussi des indications précises ?

Une fois le cycle de lavage terminé, nous avons presque tous le même réflexe : sortir l'étendoir ou filer au jardin pour suspendre nos vêtements propres. Les plus chanceux se contentent de tout glisser dans le tambour du sèche-linge avant de lancer un cycle.

Pourtant, vous commettez peut-être une erreur sans le savoir, car le séchage demande autant d'attention que le lavage lui-même. Chaque textile possède en effet ses propres exigences et certains vêtements fragiles ne supportent que l'air libre, parfois même exclusivement l'ombre. Heureusement, les étiquettes de nos habits cachent de précieux indices pour nous guider vers la méthode optimale.

Le symbole le plus connu reste le carré entourant un cercle, indiquant que votre vêtement peut aller dans le sèche-linge. Les petits points situés à l'intérieur précisent la chaleur idéale, soit un seul point pour une température douce autour de 60 °C et deux points pour un cycle plus intense jusqu'à 80 °C. Mais la véritable surprise se trouve dans les indications dédiées au séchage extérieur. Contrairement à ce que la plupart pense, lui aussi a des règles précises.

© Uliana - stock.adobe.com

Un carré barré ou contenant des traits spécifiques vous indique ainsi la marche à suivre pour préserver les fibres. Par exemple, un simple trait vertical au centre du carré signifie que le séchage sur fil est recommandé après un essorage classique en machine. En revanche, si vous apercevez deux traits verticaux, il faudra alors privilégier un séchage par égouttage, sans aucun essorage auparavant. Cette précaution concerne surtout les articles délicats comme les doudounes, la soie ou les sacs de couchage.

Si vous voyez une barre supplémentaire dans le coin en haut à gauche du carré, cela signifie qu'il faut faire sécher le linge à l'ombre et surtout pas au soleil. C'est notamment le cas pour les textiles susceptibles de décolorer ou de jaunir au soleil. Là encore, le nombre de traits à l'intérieur du carré compte : un seul autorise l'essorage, tandis que deux imposent un égouttage naturel, sans essorage.

L'orientation de ces traits peuvent d'ailleurs changer de sens pour indiquer tout autre chose. Si les lignes deviennent horizontales, le vêtement doit impérativement sécher à plat pour éviter de se déformer sous son propre poids. C'est souvent le cas des pulls à grosses mailles ou des lainages lourds qui perdraient leur forme sur un cintre. Enfin, comme pour le séchage vertical, un seul trait horizontal autorise l'essorage alors que deux traits exigent un égouttage à plat, essentiel pour protéger les matières nobles comme le cachemire ou l'alpaga. On notera aussi que le logo ressemblant à un noeud indique qu'il est possible ou non de tordre le vêtement pour l'égoutter.