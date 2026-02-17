On a testé de nombreux produits pour nettoyer la salle de bains : celui-ci est de loin le plus efficace contre le calcaire

Encore mieux que le vinaigre blanc, ce produit est idéal pour nettoyer toute la salle de bains sans effort.

La calcaire : c'est l'ennemi numéro d'une salle de bains. Il s'incruste et laisse des traces partout. Le résultat, des robinets ternis, des parois de douche pleines de traces blanches, du carrelage poreux, des joints abîmés... Ces dépôt reviennent sans cesse, et si vous ne nettoyez pas régulièrement la salle de bains, ils deviennent très difficiles à faire disparaitre. Spray multi-usage, produit anticalcaire, bicarbonate de soude, vinaigre blanc... On en a testé des produits pour en venir à bout.

Pendant des années, on n'a juré que par le vinaigre blanc. C'était la star de nos salles de bains. Mais un autre produit l'a détrôné. Ce produit sort très nettement du lot et met tout le monde d'accord dans la salle de bains. On l'a fait tester à nos proches, et ils sont unanimes, ils l'ont tous adopté. Normal, il fait briller la robinetterie, enlève les traces de calcaire sur les vitres et le carrelage, décrasse la douche et la baignoire, et tout ça sans effort. Bref plus besoin de multiplier les produits dans les placards, celui-ci suffit amplement.

© 123RF - yacobchuk

Si le vinaigre blanc est efficace contre le calcaire, on le garde pour les WC, ou encore pour dégraisser la cuisine. Pour la salle de bains, on préfère la pierre d'argile, aussi appelée pierre blanche ou pierre d'argent. C'est une pâte blanche naturelle solide qui se présente dans un pot. Souvent vendue avec une éponge spéciale, il suffit d'en prélever une toute petite quantité, de l'humidifier et de frotter sur les surfaces à nettoyer pour la faire mousser.

Dès les premiers essais sur un robinet couvert de traces blanches, la différence est frappante. Là où certains sprays nécessitent un temps de pose prolongé, la pierre d'argile agit presque immédiatement. En quelques mouvements circulaires, le calcaire se dissout sans effort excessif. Après rinçage et essuyage avec un chiffon microfibre, le chrome retrouve son éclat d'origine.

Sur les parois de douche, souvent difficiles à récupérer, le résultat est tout aussi convaincant. Les traces incrustées disparaissent facilement sans rayer la surface. Contrairement à certains produits chimiques agressifs, la pierre d'argile n'abîme ni les joints, ni les matériaux fragiles. Si vous avez peur d'endommager vos surfaces, n'ayez crainte, on l'a testé sur presque tout, et aucune rayure à l'horizon. Attention tout de même à ne pas frotter trop fort. Un dernier conseil, pensez à bien rincer à l'eau tiède pour éviter que la pierre d'argile ne laisse des traces sur vos robinets ou toute autre surface.

Verdict ? C'est un anticalcaire ultra efficace, mais aussi économique. Si le pot coûte plus cher qu'une bouteille de vinaigre blanc (en moyenne entre 7 et 10 euros), il vous durera des mois. Une infime quantité de produit est suffisante pour nettoyer toute la salle de bains.