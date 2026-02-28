Ce petit outil caché sur votre machine à café permet de la réparer en 2 minutes - personne ne sait qu'il existe

Votre machine à café ne fonctionne plus bien et le café ne coule plus ? Un expert nous dévoile l'astuce pour éviter d'en acheter une nouvelle.

S'il y a bien un petit appareil que l'on possède presque tous à la maison, c'est la machine à café ! Beaucoup d'entre nous ne peuvent pas se passer de ce petit remontant au réveil. Si cafetière ou la machine expresso sont essentielles dans nos maisons, elles font aussi parties des "appareils qui tombent le plus en panne" nous informe Christian, technicien petit électroménager chez Miss Pieces, entreprise spécialisée dans la vente en ligne de pièces détachées et de réparation de petit électroménager.

Bien souvent, le réflexe que nous avons tous est de racheter une nouvelle machine à café. Pourtant, très régulièrement, il suffit de pas grand chose et de peu de temps pour résoudre le problème. Vous n'avez même pas besoin de vous déplacer ! C'est le cas par exemple pour une machine à café Dolce Gusto dont le café ne coule plus bien. L'origine du problème est très souvent du calcaire coincé dedans... Et il est très facile de l'enlever. "L'astuce est de récupérer la petite épingle située au dos de la cafetière", nous explique le spécialiste.

Le problème : personne ne connaît l'existence de cette petite épingle. Les modes d'emploi ne sont pas très clairs. "Quand le liquide a du mal à sortir, la notice indique d'utiliser l'épingle mais sans retirer la plaque. Nous préconisons de retirer la plaque afin d'éviter de pousser les impuretés présentes dans l'aiguille à l'intérieur de la machine, ce qui irrémédiablement fera revenir le calcaire dans l'aiguille" nous conseille Christian.

Il nous dévoile aussi où trouver cette petite épingle facilement sur votre machine Dolce Gusto : "parfois elle est derrière l'appareil, parfois elle est sur le support de réservoir ou parfois sous le support de tasse. Cela dépend des modèles". Cette petite épingle vous permettra ensuite de détartrer "l'aiguille de perçage de la capsule afin que l'eau puisse à nouveau s'écouler".

La manipulation est vraiment simple, comme le montre la vidéo ci-dessus. Il vous suffit de retirer la plaque de perçage située dans la tête de la cafetière avec un tournevis plat, puis de venir retirer l'excédent de calcaire accumulé dans la petite aiguille de perçage à l'aide de l'épingle, en faisant un mouvement de va-et-vient. Une fois le calcaire enlevé, le café coulera à nouveau.

Mais n'attendez pas que l'eau ne coule plus, Christian conseille de faire ce petit geste "dès que l'appareil a un écoulement de café plus fin ou plus long". Cela "indique que le passage de l'eau commence à se restreindre et que l'aiguille se bouche" précise-t-il. A noter également, cette astuce est bonne pour tous les modèles de Dolce Gusto, sauf les nouveaux modèles Néo.