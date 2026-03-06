Gagnez du temps : des experts vous partagent 5 tâches de ménage à faire sous la douche

Pendant que votre après-shampoing agit, profitez-en pour avancer sur le nettoyage de votre douche ou baignoire.

S'il y a bien une pièce qu'il ne faut pas oublier dans le grand nettoyage hebdomadaire, c'est la salle de bains. Mais c'est aussi celle qui prend le plus de temps. Entre la douche, le lavabo et les toilettes... On ne s'en sort pas ! Et si votre douche devenait un moment stratégique pour alléger votre charge mentale ? Il existe de nombreuses petites tâches que l'on peut accomplir pendant que l'après-shampoing agit par exemple.

Quelles sont les meilleures tâches à accomplir pour profiter au maximum du court laps de temps pendant que votre masque capillaire agit ? Plusieurs experts en nettoyage ont dévoilé à Ideal Home leurs astuces ou petits gestes simples pour gagner du temps sous la douche.

Le panier ou l'étagère de douche est un endroit que l'on oublie souvent de nettoyer. Pourtant, il accumule énormément de saletés, comme le confirme Heather Nixon, responsable de la réglementation, du développement de nouveaux produits et du développement durable chez Bio-D. Elle explique qu'"ils peuvent se remplir de résidus de savon et de calcaire à une vitesse fulgurante". Pendant que votre soin pose, passez un coup de chiffon ou d'éponge sur vos bouteilles de gel douche et shampoing, mais aussi sur le support.

© 123RF-alekseymatrenin

Une autre tâche facile est de nettoyer la porte vitrée ou le rideau de douche. Si vous avez un rideau de douche, savonnez-le légèrement et le rincez-le à grande eau. Tatyana Dimitrova de Fantastic Services dévoile son petit secret pour la porte vitrée et les parois de la douche en carrelage : "utilisez la pression maximale et rincez les parois après chaque douche pour déloger et rincer les cheveux, la poussière et les résidus de savon accumulés". N'oubliez pas de passer un coup de raclette avant de sortir sur le carrelage et la vitre. Ce geste simple réduit considérablement les traces de calcaire et garde la surface vitrée transparente plus longtemps. En prime, vous évitez l'apparition de moisissures.

Pensez aussi aux joints. Ils peuvent vite noircir s'ils ne sont pas entretenus. Gardez une éponge ou une brosse à dents dédiée dans un coin de la douche. Pendant que votre après-shampoing pose, frottez rapidement les joints autour de vous. Deux à trois minutes suffisent pour éviter l'accumulation et les longues séances de récurage du week-end.

Nettoyer la bonde de douche est l'une des tâches ménagères les moins appréciées dans la salle de bains, mais c'est essentiel. "La bonde de votre douche peut facilement se boucher avec un mélange peu ragoûtant de cheveux, de résidus de savon et de saletés" explique Kerry Hale, experte en nettoyage chez Mira Showers. Si après chaque douche vous rincez bien et enlevez les cheveux, vous allez éviter de boucher vos canalisations.

Enfin, pensez à désencombrer les produits inutiles La douche est aussi le moment idéal pour faire le tri. Shampooings vides, flacons presque terminés ou produits que vous n'utilisez plus encombrent inutilement l'espace. Résultat : une salle de bain plus ordonnée et plus facile à entretenir.