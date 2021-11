Foire d'Automne 2021 : baisser du rideau et résultat du concours Lépine

La Foire d'Automne 2021 a fermé ses portes le 1er novembre après dix jours d'exposition. Les visiteurs comme les exposants ressortent conquis de cette édition, notamment les inventeurs primés du concours Lépine. Le salon se prépare déjà pour son retour en 2022.

[Mis à jour le 2 novembre 2021 à 11h59] Clap de fin pour la Foire d'Automne ! Après dix jours d'exposition pendant lesquels les visiteurs ont arpenté les allées du pavillon 7.2 du Parc des expositions des Portes de Versailles, la Foire a baissé le rideau sur son édition 2021 le 1er novembre. L'événement dédié à la maison et à la gastronomie a su conquérir le public et les curieux après un an d'absence, ils étaient nombreux à venir découvrir les tendances déco, à se renseigner pour rénover, aménager ou équiper son logement ou se régaler les papilles avec des spécialités régionales et des produits du terroir français. Certains ont également succomber et se sont livrés à quelques achats sur la Foire d'Automne, notamment dans la zone consacrée au shopping et aux démonstrations où les exposants insistaient sur les réductions et prix "Foire" exercés pendant le salon.

L'événement de la Foire d'Automne c'était aussi et surtout la présence exceptionnelle du concours Lépine. Plus de 300 inventeurs étaient présents pour défendre et faire connaître leurs innovations et ils espéraient tous remporter un prix lors de ce prestigieux concours. Seulement une poignée d'entre eux ont eu cette chance lors de la Cérémonie officielle de la Remise des Prix, organisée le 31 octobre. Ils sont une quinzaine a avoir été primés pour leur invention et Omar Seck a été félicité par la plus haute distinction du concours, le Prix du Président de la République pour sa "Jobstable" : une table basse qui se transforme en pose informatique et ergonomique idéal pour le télétravail. L'univers connecté et les transports ont fait la razzia sur les prix avec le système de liaison Omni capable de relier un fauteuil roulant à une trottinette de Robin Lhommeau, Sulivan Richard & Mathieu Izaute ou encore la Smart-Borne de Kenny-Marcel Nyamugabo Mpova, entre autres.

La prochaine édition de la Foire d'Automne à Paris est prévue du samedi 23 octobre au lundi 1er novembre. Des dates qui tombent pendant les vacances de la Toussaint, de quoi motiver les familles à se rendre sur l'événement pour une journée riche en découvertes. Les horaires d'ouverture sont fixés chaque année de 10h à 19h, tous les jours, sans interruption à Paris Expo Porte de Versailles, dans le pavillon 7.2. Comme tous les ans, la foire d'Automne à Paris, c'est dix jours pour découvrir toutes les nouveautés de l'univers de la maison, mais aussi de la gastronomie et faire un peu de shopping.

Le programme de la Foire d'Automne était encore une fois plein de surprises ! Pendant dix jours les 25 000 m2 d'exposition étaient consacrés à 60% à la maison et à 40% à la gastronomie, de quoi occuper votre session shopping. D'autant qu'à moins de deux mois de Noël, le salon était une parfaite occasion pour trouver des idées cadeaux originales, qui sauront faire plaisir aux proches, sans se ruiner. Parmi les temps fort de cette édition on comptait la présence du célèbre concours Lépine mais d'autres surprises ont rythmé l'événement :

Découvertes des dernières tendances maison (construction, rénovation, aménagement, décoration, high-tech et outdoor), gastronomie (saveurs du terroir français mais aussi du monde et nouveautés culinaires) et shopping avec des bonnes affaires à "prix Foire".

Le "village des jeunes créateurs français" . Cette nouvelle section pensée en partenariat avec Who's Next & ULULE met en avant les marques lancées grâce a des campagnes de crowdfunding.

Le Concours Lépine International Paris 2021 : ce célèbre concours est revenu pour son 120ème anniversaire et a présenté plus de 300 inventions réparties autour de cinq grandes thématiques : l'univers connecté, nature et art de vivre, santé et nouvelles technologies, transport et industrie et le Monde invente.

Si être retenu par la sélection du concours Lépine est déjà une victoire pour les inventeurs, tous venaient avec l'espoir de repartir primé par l'une des quinze récompenses. Avec plus de 300 innovations retenues pour le cru 2021 du célèbre concours, le choix n'a pas du être évident pour le jury. Pourtant, le verdict est tombé le dimanche 31 octobre, à deux jours de la fin du salon, lors de la Cérémonie officielle de la Remise des Prix et parmi les cinq catégories du concours, "l'univers connecté" et "les transports et l'industrie" comptent le plus d'inventions récompensées. Le jury a accordé la plus haute distinction du concours, le Prix du Président de la République, à Omar Seck, l'inventeur de la table basse "Jobstable" capable de se transformer en poste de télétravail information et ergonomique. Suivent ensuite avec le Grand Prix du Sénat et le Prix de l'Assemblée nationale remis respectivement au "Gel express" de Eric Le Méné et à l'antivol automobile intelligent de Tally Fofana, Yannis Chelghoum, Samantha Mateso Lusadisu, Bassem Abdelaziz & Khalid Arazzak. Voici le palmarès complet du concours Lépine 2021 :

Prix du Président de la République : Omar Seck pour Jobstable, une table basse transformable en poste informatique & ergonomique. Aussi récompensé par le Prix de la Chambre de Commerce et d'Industrie Paris Ile-de-France.

: Omar Seck pour Grand Prix du Sénat : Eric Le Méné pour le Gel express, un dispositif qui délivre une dose de solution désinfectante sans ralentir le flux d'usagers.

: Eric Le Méné pour le Gel express, un dispositif qui délivre une dose de solution désinfectante sans ralentir le flux d'usagers. Prix de l'Assemblée nationale : Tally Fofana, Yannis Chelghoum, Samantha Mateso Lusadisu, Bassem Abdelaziz & Khalid Arazzak pour l'antivol automobile intelligent qui empêche le piratage électronique d'une voiture.

: Tally Fofana, Yannis Chelghoum, Samantha Mateso Lusadisu, Bassem Abdelaziz & Khalid Arazzak pour l'antivol automobile intelligent qui empêche le piratage électronique d'une voiture. Grand Prix du Concours Lépine : Robin Lhommeau, Sulivan Richard & Mathieu Izaute pour Omni, un système de liaison pour relier un fauteuil roulant à une trottinette : Permet de motoriser n'importe quel fauteuil roulant manuel.

: Robin Lhommeau, Sulivan Richard & Mathieu Izaute pour Omni, un système de liaison pour relier un fauteuil roulant à une trottinette : Permet de motoriser n'importe quel fauteuil roulant manuel. Prix du Premier Ministre : Stéphane Thirouin pour le ventilateur silencieux, durable et élégant Williwaw.

: Stéphane Thirouin pour le ventilateur silencieux, durable et élégant Williwaw. Prix l'univers connecté Concours Lépine : Loris Prabel & Thierry Gascourt pour le système de surveillance de la présence d'un enfant dans une zone prédéterminée. Aussi primés par le 2ème Prix du Préfet de Police.

: Loris Prabel & Thierry Gascourt pour le système de surveillance de la présence d'un enfant dans une zone prédéterminée. Aussi primés par le Prix Coup de Cœur de la Chambre de Commerce et d'Industrie Paris Ile-de-France : Thibaut Louvet & Jean de Boisredon pour Caps Me, un dispositif de remplissage d'une capsule pour machine à café.

: Thibaut Louvet & Jean de Boisredon pour Caps Me, un dispositif de remplissage d'une capsule pour machine à café. 1er Prix du Préfet de Police : Kenny-Marcel Nyamugabo Mpova pour la Smart-Borne qui trie les déchets et récompense les consommateurs.

: Kenny-Marcel Nyamugabo Mpova pour la Smart-Borne qui trie les déchets et récompense les consommateurs. 3ème Prix du Préfet de Police : Fabrice & Magali Podevin pour leur paillasson pour fauteuil roulant, un tapis autonettoyant pour essuyer les roues de fauteuil roulant.

: Fabrice & Magali Podevin pour leur paillasson pour fauteuil roulant, un tapis autonettoyant pour essuyer les roues de fauteuil roulant. Prix Léonard de Vinci remis par Comexposium : Fabien Raiola, Jérémy Neyroux & Sébastien Bertolozzi pour Aeklys by Starck, une bague intelligente et autonome qui remplace l'intégralité des clefs et cartes bancaires.

: Fabien Raiola, Jérémy Neyroux & Sébastien Bertolozzi pour Aeklys by Starck, une bague intelligente et autonome qui remplace l'intégralité des clefs et cartes bancaires. Prix du Président du Concours Lépine : Jean-François Buisson et son centre aquatique mobile, une semi-remorque fermée et chauffée comportant un bassin d'apprentissage à la natation de 8 m par 2 m et 1,30 m de profondeur avec vestiaire, douche et toilettes.

: Jean-François Buisson et son centre aquatique mobile, une semi-remorque fermée et chauffée comportant un bassin d'apprentissage à la natation de 8 m par 2 m et 1,30 m de profondeur avec vestiaire, douche et toilettes. Prix du Président du Jury : Carlos Barba pour la lampe Litholux qui s'allume quand on l'éteint grâce à la photoluminescence et fabriquée avec des bouteilles plastiques récupérées.

: Carlos Barba pour la lampe Litholux qui s'allume quand on l'éteint grâce à la photoluminescence et fabriquée avec des bouteilles plastiques récupérées. Prix de la Mairie de Paris : Sacha Lepresle pour le Klean'Bot, un robot doté d'une intelligence artificielle ramasseur et trieur de déchets capable de se déplacer en autonomie.

Cette année les idées novatrices étaient au cœur du salon, au même titre que les thèmes de la maison et de la gastronomie. En plus de la présence du concours Lépine et de ses 300 inventions, un espace supplémentaire était dédié aux nouvelles entreprises : le village des jeunes créateurs français. Cette nouvelle section du salon a été pensée en partenariat avec le projet commun de Who's Next et de la plateforme de crowdfunding ULULE. Une grosse dizaine d'entreprises, lancées grâce à des campagnes de financement participatif, présentaient leurs produits : des textiles avec des vêtements personnalisables et des maillots étanches, l'entretien avec une jeune savonnerie et des accessoires de nettoyage ou de la déco et du lifestyle avec des bougies.

Les professionnels se sont bousculés pour avoir une place lors de l'événement d'automne où tous les secteurs qui touchent à la maison ou à la gastronomie sont représentés. Le visiteur était, dès son arrivée, plongé dans l'univers de la maison. D'un côté l'on trouvait toutes les entreprises nécessaires pour lancer des travaux de rénovation de la toiture, de l'isolation, pour installer des aménagements extérieurs comme des spas ou des hammams, pour passer à l'énergie renouvelable ou refaire ses canalisations et j'en passe. En face, trônait la zone plus orientée vers la décoration et l'ameublement avec des professionnels du meuble, de la salle de bains et des cuisinistes. En poursuivant la balade, on tombait sur le section dédiée à la gastronomie avec des exposants venus montrer les produits de leur terroir. Le produits catalans, auvergnats, champenois, bordelais et même réunionnais étaient à découvrir et déguster sur la Foire d'Automne.

Il était possible de faire un tour sur le village des jeunes créateurs français, la toute nouvelle section du salon dédiée aux marques créées grâce à des campagnes de crowdfunding. Parmi elles se trouvaient les maillots étanches de Mouiller le maillot, les bougies made in France d'Ôde Campagne de France, la lingerie menstruelle Perdieme ou encore les vêtements personnalisables de Cul et Chemise. Après quoi vous n'aviez plus qu'à découvrir les marques présentes dans la partie shopping avant de finir la journée et la visite par le tour des quelques 300 inventions candidates au concours Lépine.

Vous pouviez acheter votre billet en ligne directement sur la billetterie de la Foire d'Automne. L'entrée était à 9€ mais des tarifs réduits à 6€ étaient disponibles pour les étudiants, les personnes à mobilité réduite et les accompagnants, sur présentation des cartes justificatives. Cette année l'entrée était gratuite pour tous les visiteurs de moins de 18 ans. Vous pouviez aussi venir à la dernière minute et acheter un ticket sur place, à l'entrée de la Foire d'Automne.

Si la nouvelle édition de la Foire d'Automne a pu être organisée, elle suivait un protocole sanitaire strict. Le salon a voulu garantir l'application des gestes barrières avec la limitation des points de contact, la gestion des flux ou encore la mise en place d'une circulation différenciée. Comme l'imposent les mesures sanitaires, le port du masque était obligatoire sur l'ensemble du salon et l'entrée ne pouvant se faire que sur présentation d'un pass sanitaire. Pour rappel, les justificatifs pris en compte par le pass sont :

Un certificat de vaccination

Un test négatif de moins de 72h (RT-PCR ou antigénique ou un autotest sous supervision d'un professionnel de santé)

Un certificat de rétablissement de la Covid-19

Depuis le 30 septembre, le pass sanitaire est également obligatoire pour les mineurs de 12 à 17 ans. Les jeunes visiteurs seront donc soumis aux mêmes restrictions lors de la Foire d'Automne.

La Foire d'Automne se déroule chaque année au Parc des Expos de la Porte de Versailles dans le hall 7.2. Le lieu d'exposition est desservi par les transports en commun, pour y accéder vous pouvez prendre la ligne 12 du métro et descendre à Porte de Versailles ou la ligne 8 jusqu'à la station Balard. Les tramways 2 et 3 vous déposent également à proximité du salon en descendant à l'arrêt Porte de Versailles. Enfin les lignes de bus 80 et 39 desservent également le Parc des Expos respectivement aux arrêts Porte de Versailles et Desnouettes.

Pour les automobilistes, les autoroutes A1, A3, A15, A15 et A4, A6, A10 mènent au Parc des Expos. Il suffit de suivre la direction de Paris et d'emprunter les sorties Porte de Sèvres ou Porte de Versailles. Plusieurs parkings payants sont à disposition à l'intérieur du parc. Pour être sûr d'avoir une place, vous pouvez réserver le parking sur Onepark ou Parclick comme précisé sur la page "Accès" du site de la Foire d'Automne.