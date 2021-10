Foire d'Automne 2021 : concours Lépine, programmes, billet...

Jusqu'au 1er novembre, la Foire d'Automne accueille les visiteurs curieux de découvrir les nouveautés déco, gastronomiques et les dernières innovations. Le concours Lépine est l'invité d'honneur de l'édition 2021 de la Foire, plus de 300 inventions sont en lice.

[Mis à jour le 27 octobre 2021 à 11h44] Plus que quelques jours avant que la Foire d'Automne ne ferme ses portes jusqu'à l'année prochaine. Les visiteurs profitent de l'événement pour découvrir les nouveautés en matière d'équipement et d'ameublement de la maison, piocher des idées pour réaménager leur logement, goûter aux produits de qualité issus de tous les terroirs français et peut-être faire quelques emplettes. Ceux qui n'ont pas encore poussé les portes du salon pour pénétrer l'immense Foire d'Automne, installée au Parc des Expositions des Portes de Versailles, ont encore jusqu'au 1er novembre pour se laisser tenter. La centaine d'exposants présents accueille les badauds avec plaisir pour présenter les produits exposés que ce soit du côté maison, dans la zone gastronomie ou dans la section shopping. Tous souhaitent se faire connaître et poursuivent quelques objectifs commerciaux, beaucoup proposent d'ailleurs aux visiteurs d'acquérir les produits présentés à prix "Foire". Des réductions qui ne seront disponibles que sur le salon.

La recette est bien connue et les habitués du salon sont rodés, mais même eux seront surpris par les deux surprises de cette édition 2021. La Foire d'Automne partage la scène avec le célèbre concours Lépine qui fête son 120ème anniversaire. Cette année, plus de 300 inventions sont en lice et présentes pour le rendez-vous international des inventeurs. Des appareils connectés, aux technologies de la santé en passant par l'industrie et le transport, les innovations réservent de belles surprises. En attendant de savoir si elles seront primées, lors de la Cérémonie Officielle de la Remise des Prix, le 31 octobre, les inventions sont exposées sur le salon et les inventeurs se font un plaisir de défendre et d'expliquer leur projet aux visiteurs. L'innovation semble au cœur de la Foire cette année avec une toute nouvelle section créée pour l'édition 2021 : le village des jeunes créateurs français. Plusieurs entreprises lancées grâce à des campagnes de financement participatif y présentent leurs articles souvent pensés et produits selon une démarche éthique et/ou écoresponsable.

La prochaine édition de la Foire d'Automne à Paris est prévue du samedi 23 octobre au lundi 1er novembre. Des dates qui tombent pendant les vacances de la Toussaint, de quoi motiver les familles à se rendre sur l'événement pour une journée riche en découvertes. Les horaires d'ouverture sont fixés chaque année de 10h à 19h, tous les jours, sans interruption à Paris Expo Porte de Versailles, dans le pavillon 7.2. Comme tous les ans, la foire d'Automne à Paris, c'est dix jours pour découvrir toutes les nouveautés de l'univers de la maison, mais aussi de la gastronomie et faire un peu de shopping.

Le programme de la Foire d'Automne est encore une fois plein de surprises ! Pendant dix jours les 25 000 m2 d'exposition sont consacrés à 60% à la maison et à 40% à la gastronomie, de quoi occuper votre session shopping. D'autant qu'à moins de deux mois de Noël, le salon est une parfaite occasion pour trouver des idées cadeaux originales, qui sauront faire plaisir aux proches, sans se ruiner. Parmi les temps fort de cette édition on compte la présence du célèbre concours Lépine qui s'invite à la Foire d'automne, mais d'autres surprises rythment l'événement :

Découvertes des dernières tendances maison (construction, rénovation, aménagement, décoration, high-tech et outdoor), gastronomie (saveurs du terroir français mais aussi du monde et nouveautés culinaires) et shopping avec des bonnes affaires à "prix Foire".

Le salon fait la part belle aux innovations et organise pour la première fois le "village des jeunes créateurs français" . Cette nouvelle section pensée en partenariat avec Who's Next & ULULE met en avant les marques lancées grâce a des campagnes de crowdfunding.

. Cette nouvelle section pensée en partenariat avec Who's Next & ULULE met en avant les marques lancées grâce a des campagnes de crowdfunding. Le Concours Lépine International Paris 2021 : ce célèbre concours revient cet automne pour son 120ème anniversaire et présente plus de 300 inventions réparties autour de cinq grandes thématiques : l'univers connecté, nature et art de vivre, santé et nouvelles technologies, transport et industrie et le Monde invente ! La Cérémonie Officielle de Remise des Prix aura lieu le 31 octobre 2021 et récompensera les meilleures inventions.

Cette année les idées novatrices sont au cœur du salon, au même titre que les thèmes de la maison et de la gastronomie. En plus de la présence du concours Lépine et de ses 300 inventions, un espace supplémentaire est dédié aux nouvelles entreprises : le village des jeunes créateurs français. C'est une nouveauté que les organisateurs de la Foire d'Automne ont pris soin de garder secrète jusqu'au dernier moment. Cette nouvelle section du salon a été pensée en partenariat avec le projet commun de Who's Next et de la plateforme de crowdfunding ULULE. Les créateurs seront nombreux à venir présenter leur marque et leurs produits créés grâce à des campagnes de financement participatif. Une grosse dizaine d'entreprises sont présentes sur cette partie du salon et les produits présentés sont divers et variés : des textiles avec des vêtements personnalisables et des maillots étanches, l'entretien avec une jeune savonnerie et des accessoires de nettoyage ou de la déco et du lifestyle avec des bougies.

Les professionnels se sont bousculés pour avoir une place lors de l'événement d'automne où tous les secteurs qui touchent à la maison ou à la gastronomie sont représentés. Le parcours pensé par les organisateurs fait que le visiteur est, dès son arrivée, plongé dans l'univers de la maison. D'un côté l'on trouve toutes les entreprises nécessaires pour lancer des travaux de rénovation de la toiture, de l'isolation, pour installer des aménagements extérieurs comme des spas ou des hammams, pour passer à l'énergie renouvelable ou refaire ses canalisations et j'en passe. En face, trône la zone plus orientée vers la décoration et l'ameublement avec des professionnels du meuble, de la salle de bains et des cuisinistes. En poursuivant la balade, on tombe sur le section dédiée à la gastronomie avec des exposants venus montrer les produits de leur terroir. Le produits catalans, auvergnats, champenois, bordelais et même réunionnais sont à découvrir et déguster sur la Foire d'Automne.

L'après-midi peut ensuite être mise à profit en passant par le village des jeunes créateurs français, la toute nouvelle section du salon dédiée aux marques créées grâce à des campagnes de crowdfunding. Parmi elles se trouvent les maillots étanches de Mouiller le maillot, les bougies made in France d'Ôde Campagne de France, la lingerie menstruelle Perdieme ou encore les vêtements personnalisables de Cul et Chemise. Après quoi vous n'avez plus qu'à découvrir les marques présentes dans la partie shopping avant de finir la journée et la visite par le tour des quelques 300 inventions candidates au concours Lépine. Consultez le plan du salon mis en ligne par la Foire d'Automne pour préparer votre visite et repérer les zones dans lesquelles vous prendrez le temps de flâner.

Vous pouvez acheter votre billet en ligne directement sur la billetterie de la Foire d'Automne. L'entrée est à 9€ mais des tarifs réduits à 6€ sont disponibles pour les étudiants, les personnes à mobilité réduite et les accompagnants, sur présentation des cartes justificatives. Cette année l'entrée est gratuite pour tous les visiteurs de moins de 18 ans. Si votre venue sur le salon est une décision de dernière minutes vous pouvez également acheter votre ticket sur place, à l'entrée de la Foire d'Automne.

L'année dernière, l'édition 2020 de la Foire d'Automne avait été annulée à cause de la pandémie de Covd-19, privant les personnes ayant acheté des places de se rendre à l'événement. Bonne nouvelle, les billets achetés pour l'édition précédente sont valable pour se rendre à la Foire d'Automne 2021.

Si la nouvelle édition de la Foire d'Automne est organisée, elle suit un protocole sanitaire strict. Le salon explique vouloir garantir l'application des gestes barrières avec la limitation des points de contact, la gestion des flux ou encore la mise en place d'une circulation différenciée. Comme l'imposent les mesures sanitaires, le port du masque est obligatoire sur l'ensemble du salon et l'entrée ne peut se faire que sur présentation d'un pass sanitaire. Pour rappel, les justificatifs pris en compte par le pass sont :

Un certificat de vaccination

Un test négatif de moins de 72h (RT-PCR ou antigénique ou un autotest sous supervision d'un professionnel de santé)

Un certificat de rétablissement de la Covid-19

Depuis le 30 septembre, le pass sanitaire est également obligatoire pour les mineurs de 12 à 17 ans. Les jeunes visiteurs seront donc soumis aux mêmes restrictions lors de la Foire d'Automne.

La Foire d'Automne se déroule chaque année au Parc des Expos de la Porte de Versailles dans le hall 7.2. Le lieu d'exposition est desservi par les transports en commun, pour y accéder vous pouvez prendre la ligne 12 du métro et descendre à Porte de Versailles ou la ligne 8 jusqu'à la station Balard. Les tramways 2 et 3 vous déposent également à proximité du salon en descendant à l'arrêt Porte de Versailles. Enfin les lignes de bus 80 et 39 desservent également le Parc des Expos respectivement aux arrêts Porte de Versailles et Desnouettes.

Pour les automobilistes, les autoroutes A1, A3, A15, A15 et A4, A6, A10 mènent au Parc des Expos. Il suffit de suivre la direction de Paris et d'emprunter les sorties Porte de Sèvres ou Porte de Versailles. Plusieurs parkings payants sont à disposition à l'intérieur du parc. Pour être sûr d'avoir une place, vous pouvez réserver le parking sur Onepark ou Parclick comme précisé sur la page "Accès" du site de la Foire d'Automne.