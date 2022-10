Foire d'Automne 2022 : c'est parti pour 10 jours de découvertes

FOIRE D'AUTOMNE 2022. Elle revient pour les vacances de la Toussaint. C'est le rendez-vous de la maison, de la gastronomie et du shopping de l'automne à ne pas maquer. Quels sont les exposants et les moments forts du salon ? Voici ce qu'il faut savoir.

[Mis à jour le 21 octobre 2022 à 8h57] La Foire d'Automne est de retour pour 10 jours au parc des expositions Porte de Versailles. Ce salon vous invite à découvrir l'univers de la maison et de la gastronomie. Que ce soit pour peaufiner des projets de rénovation, donner un nouveau souffle à la décoration ou se régaler les papilles avec des produits des terroirs français, toutes les raisons sont bonnes pour arpenter les allées du salon. L'événement est également un rendez-vous idéal pour se laisser aller à une session shopping auprès des nombreux exposants.

Grande nouveauté cette année, la Foire accueille le Concours Lépine éphémère Paris 2022 qui réuni une cinquantaines d'inventrices et inventeurs, précédemment primés, avec toutes leurs innovations qui seront en vente. Un RDV à ne surtout pas manquer ! Voici toutes les informations utiles pour bien préparer votre venue sur la Foire d'automne : dates, billets, programmes, exposants, accès.

Quand a lieu la Foire d'Automne 2022 ?

La Foire d'Automne à Paris se tient du vendredi 21 au dimanche 30 octobre 2022, pendant les vacances de la Toussaint. Comme d'habitude la Foire s'est installée au Parc des expositions de la Porte de Versailles, dans le hall 7.2. Vous pouvez arpenter les allées chaque jour de 10h à 19h.

Les billets pour la Foire d'Automne sont en vente sur le site de l'évènement, sur la billetterie en ligne du salon ou directement à l'entrée du salon. Nous vous conseillons d'acheter votre billet en avance en ligne au prix de 7 euros. Le jour J, sur place, ils seront en vente à 9 euros (6 euros pour les tarifs réduits, réservés aux étudiants, PMR et accompagnant, sur présentations des cartes justificatives). L'entrée est gratuite pour tous les visiteurs de moins de 18 ans.

Quel est le programme de la Foire d'Automne 2022 ?

La maison et la gastronomie sont encore une fois les thèmes phares et historiques du salon. Ils vont se partager l'affiche et les 25 000 m² d'exposition avec de nouvelles sections et surtout le concours Lépine éphémère. La section shopping sera également présente, à deux mois de Noël, c'est l'endroit où trouver des idées cadeaux pour toute la famille. Retenez en deux points les temps forts de la Foire d'Automne 2022 :

Découvertes des dernières tendances maison (construction, rénovation, aménagement, décoration, high-tech et outdoor), gastronomie (saveurs du terroir français mais aussi du monde et nouveautés culinaires) et shopping avec des bonnes affaires à "prix Foire".

Le Concours Lépine éphémère Paris 2022 .

Grande nouveauté cette année, retrouvez dans un grand open-space une cinquantaine d'inventrices et inventeurs précédemment primés qui présenteront et vendront leur inventions en direct aux visiteurs. Vous pourrez par exemple retrouver les inventions suivantes pendant la Foire d'automne :

La lampe Litholux ;

La tasse Delissea ;

La planche de Surf d'apprentissage ToyBoard ;

Un cahier 3-en-1 livre, coloriage et dessin animé, etc.

Quel est le palmarès du Concours Lépine 2022 ?

Si être retenu par la sélection du concours Lépine était déjà une victoire pour les inventeurs, tous venaient avec l'espoir de repartir primés par l'une des quinze récompenses lors de la Foire de Paris 2022 au printemps. Avec plus de 300 innovations retenues pour le cru 2022 du célèbre concours, le choix n'a pas du être évident pour le jury. Retrouvés les innovations qui nous ont marquées en 2022, mais aussi les années précédentes.

Qui sont les exposants présents sur la Foire d'Automne 2022 ?

Les professionnels se bousculent pour avoir une place lors de l'événement d'automne où tous les secteurs qui touchent à la maison ou à la gastronomie sont représentés. Voici quelques exposants que vous pourrez retrouver dans les différents univers :

La maison et le jardin : Emma Matelas, Mobilier de France, Detoximix, Tefal, Moulinex, Laguiole, Singer, Clair Azur, Quality Spa, Cuisine Morel, etc.

La gastronomie : retrouvez des produits régionaux, des saveurs d'ici et d'ailleurs, des producteurs de fromages ou de vin, des chocolats et autres douceurs... Les exposants seront ravir les papilles des plus gourmands.

Le shopping : mode, beauté, bien-être, artisanat du monde, produits malins, vous trouverez de tout sur la Foire.

Le lieu d'exposition de la Foire d'Automne n'est pas encore confirmé, mais chaque année le salon se déroule au Parc des Expos de la Porte de Versailles. Si cette édition ne déroge pas à la règle, il sera possible de se rendre à l'événement via les transports en commun, notamment la ligne 12 du métro en descendant à Porte de Versailles ou la ligne 8 jusqu'à la station Balard. Les tramways 2 et 3 desservent également le lieu à l'arrêt Porte de Versailles comme les lignes de bus 80 et 39 respectivement aux arrêts Porte de Versailles et Desnouettes.

Pour les automobilistes, les autoroutes A1, A3, A15, A15 et A4, A6, A10 mènent au Parc des Expos. Il suffit de suivre la direction de Paris et d'emprunter les sorties Porte de Sèvres ou Porte de Versailles. Plusieurs parkings payants sont généralement mis à disposition à l'intérieur du parc. Tout sera précisé sur la page "Accès" du site de la Foire d'Automne.