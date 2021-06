"Compteur Linky : qui va réellement payer la facture ?"

COMPTEUR LINKY – Au coeur d'une nouvelle polémique depuis quelques jours au sujet du remboursement du compteur, il n'est pas évident de démêler le vrai du faux. Qui va devoir payer la facture du compteur communicant ? Les utilisateurs ou Enedis ? Voici ce qu'il faut retenir.

[Mis à jour le 2 juin 2021 à 9h06] Le compteur Linky, au coeur des polémiques depuis 10 ans, continue de faire parler de lui. Suite à une information du quotidien Le Parisien il y a quelques jours, les consommateurs ont eu peur de voir leur facture augmenter et de devoir rembourser le compteur communiquant dès 2022. Cette information a été rapidement démentie par le ministère de la Transition écologique et par Enedis.

Annoncé comme 100% gratuit par les pouvoirs publics au début de son déploiement, le doute plane depuis lundi 31 mai suite à une information du Parisien qui assure que les particuliers vont devoir commencer à le rembourser dès 2022. Le gouvernement assure dans un communiqué de presse envoyé aux médias dont Linternaute.com que le montant indiqué ne sera pas à la charge des utilisateurs, mais bel et bien supporté par Enedis : "Le montant de 130€ de coût d'installation par compteur, repris d'un rapport de la Cour des Comptes, n'est pas supporté par le consommateur final. Ce coût est directement supporté par l'entreprise Enedis qui le recouvre par les économies d'exploitation d'un réseau plus moderne, plus flexible et mieux équipé, permettant par exemple de réduire les frais liés aux relevés de compteurs",. Il explique qu"il n'y aura donc pas, comme cela a pu être avancé, d'augmentation de 15 euros sur la facture annuelle d'électricité des consommateurs pour rembourser l'installation des compteurs".

D'autre part, Enedis revient également sur le financement du compteur Linky et donne des explications aux consommateurs. "Enedis exerce une mission de service public régulée, rémunérée au travers du TURPE (Tarif d'Utilisation des Réseaux d'Electricité). Le déploiement des compteurs communicants s'intègre dans ce tarif d'acheminement de l'électricité. Il n'y a pas de coût additionnel associé à Linky. Les consommateurs ne paieront pas 15€ de plus par an au titre de Linky." "Les économies de charges d'Enedis compenseront les sommes à payer au titre de l'investissement Linky. Les consommateurs ne paieront donc pas un coût supplémentaire dû à Linky", poursuit le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité.

Linky est le nouveau compteur électrique communicant d'Enedis qui équipera tous les foyers français d'ici 2021. Son installation est gratuite et obligatoire. Plus de 32 millions de foyers français sont déjà équipés dans l'Hexagone. Le compteur communicant permet de transmettre, ponctuellement et automatiquement, les informations de consommation électrique au distributeur, qui, lui, va les transmettre au fournisseur d'énergie. Le passage d'un employé Enedis n'est plus nécessaire pour relever les compteurs, cela sera fait automatiquement, et la facture est établie en fonction des consommations réelles. Le compteur Linky permet aussi aux utilisateurs de suivre leur consommation en temps réel sur Internet, sur l'application, ou via un boîtier payant (appelé "afficheur déporté") qui pour le moment ne convertit pas la consommation de kWh en euros. Cela leur permet de pouvoir adapter leur consommation et ainsi faire des économies d'énergie. D'autre part, le distributeur d'électricité pourra intervenir à distance, sans que la présence du client soit nécessaire, pour procéder à un changement de fournisseur, ou encore adapter et changer la puissance.

Dans le cadre du remplacement de tous les compteurs électriques, l'installation du compteur communiquant Linky devait être gratuite pour les utilisateurs et rester à la charge du gestionnaire de réseau. Enedis a déjà financé plus de 5 milliards dont une partie sur ses propres fonds, et le reste avec un emprunt auprès de la Banque européenne d'investissement. Alors que les services publics avaient assurés aux consommateurs que le compteur ne serait pas à leur charge, Le Parisien assure finalement que ce n'est pas l'entreprise publique qui va rembourser le prêt, mais bel et bien les utilisateurs, et ce dès 2022 via un mécanisme de "différé tarifaire". Combien cela va vous coûter ? Au total, la facture s'élève selon la Cour des comptes à 5,7 milliards d'euros, soit un coût par compteur de 130 euros (boitier, fabrication et pose). L'affirmation a été démentie dans la foulée par Enedis. "Les coûts d'investissements et d'installation ont été intégralement portés par Enedis et sont compensés dans la durée par les économies générées par le déploiement de 35 millions de compteurs à fin 2021. Ces économies ne pourraient pas être réalisées sans le déploiement d'un compteur Linky, assure Enedis. "En outre, le déploiement de Linky, en particulier les coûts de déploiement, fait l'objet d'un suivi régulier par la CRE, une autorité administrative indépendante dont la mission est de veiller au bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz en France, au bénéfice des consommateurs finals et en cohérence avec les objectifs de la politique énergétique."

De nombreux utilisateurs s'inquiètent de l'arrivée du compteur Linky dans leur logement, et ne souhaitent pas l'installer chez eux. Vous avez un doute ? Sachez son installation est obligatoire en France et doit s'étaler jusqu'en 2021. En théorie, tous les foyers devraient très prochainement en être équipés. En effet, dans le contrat établi avec le fournisseur d'électricité, ce dernier se réserve le droit de remplacer les compteurs pour la bonne gestion du réseau. Le projet de remplacement est d'ailleurs encadré par la loi, par des directives européennes qui demandent à Enedis de remplacer tous les compteurs par un compteur Linky d'ici à 2021.

L'installation du compteur communicant Linky étant obligatoire, il n'est pas possible en principe de le refuser. Le compteur est un matériel qui fait partie du réseau d'électricité. Il n'appartient donc pas au client, il est seulement mis à leur disposition pour assurer le comptage d'électricité dans leur foyer. L'accès à ce compteur et la possibilité de le remplacer par exemple en cas de panne, est prévu contractuellement dans les conditions générales de vente de votre contrat d'électricité. Chaque année, un million de compteurs sont changés. Si vous refusez le compteur Linky, que risquez-vous ? Vous avez peu de chance que votre fournisseur d'électricité vous coupe le courant, mais il pourra vous faire remarquer que vous dénoncez les conditions générales de votre contrat. A noter, les compteurs qui ne peuvent pas être changés dans ce cadre-là devront bien être remplacés ultérieurement, notamment dans le cadre d'une vente ou d'une cession de façon à ce que le logement puisse rester aux normes. Vous ne pourrez donc pas y échapper. Si vous contestez son installation dans le cadre du projet de remplacement, sa pose pourra vous être facturée ultérieurement. De plus, si vous contestez l'installation du compteur, sachez qu'après 2021, le relevé de votre compteur deviendra payant, alors qu'avec le compteur communicant, le relevé se fait automatiquement et gratuitement.

Vous n'êtes pas encore équipé et vous vous demandez comment savoir quand Linky va arriver chez vous ? Vous vous inquiétez de n'avoir aucune nouvelle ? Pas de panique, vous n'avez aucune démarche à faire. ERDF va vous envoyer un courrier au moins 30 jours avant la date de pose du nouveau compteur. Son déploiement se fera dans tous les foyers d'ici 2021. Pour connaître la date d'installation du compteur communiquant dans votre ville, vous pouvez aller sur le site ENEDIS en rentrant votre code postal. Vous pourrez savoir s'il arrive bientôt chez vous. L'intervention dure environ 30 minutes, et votre présence n'est pas forcément nécessaire sauf si le compteur existant n'est pas accessible. A savoir, une coupure d'électricité est nécessaire pendant l'installation.

Enedis est une filiale d'EDF qui s'occupe de l'aménagement du réseau de distribution et de gestion de l'électricité. Dans le cadre de ses missions, le gestionnaire Enedis est en charge du déploiement des compteurs communicants Linky en France depuis 2015. La fin de l'installation est prévue en 2021. Pour l'aider à mettre en place les nouveaux compteurs électriques, Enedis fait appel à des entreprises partenaires. Celles-ci ont suivi une formation dispensée par le gestionnaire de réseau et affichent un logo "Partenaire Enedis pour Linky" pour rassurer les particuliers lorsque les techniciens interviennent à leur domicile.

Linky va vous simplifier la vie. Fini les relevés de compteur deux fois par an avec un technicien. Grâce à la technologie du compteur communicant et au CPL (courant porteur en ligne), les données de consommation transitent automatiquement vers le distributeur d'électricité. Vous pouvez suivre votre consommation au jour le jour et ainsi l'adapter pour réaliser des économies d'énergie.

Le relevé du compteur Linky n'est plus nécessaire car les informations sont transmises automatiquement au distributeur d'énergie. Néanmoins, un premier relevé de compteur manuel est indispensable au début lors du passage d'un employé. Si besoin, vous pourrez aussi relever votre compteur manuellement afin de vérifier votre facture ou contrôler votre consommation. Pour cela, il vous suffit d'appuyer sur le bouton "+" pour afficher les informations nécessaires. La consommation apparaît normalement dès la première pression mais vous pouvez également appuyer plusieurs fois en fonction des informations affichées par votre compteur.

Les utilisateurs et les associations de consommateurs s'inquiètent du risque sanitaire relatif aux ondes émises par le compteur Linky qui utilise le CPL (courant porteur en ligne). Selon eux, le réseau électrique CPL ferait rayonner le compteur dans toutes les pièces autour lors de l'envoi de données. Ils craignent des conséquences sur le long terme, notamment pour les 1,5 à 2% de Français souffrant d'électrosensibilité. La justice a donné raison dans plusieurs batailles judiciaires aux utilisateurs souffrant d'électrosensibilité. En présentant leur certificat médical justifiant leur maladie, ils ont obtenu le droit de ne pas installer le compteur dans leur logement. De son côté, ERDF a investi dans du matériel onéreux pour multiplier les tests et se veut rassurant quant aux risques sanitaires encourus. Il rappelle également que le compteur Linky n'émet pas plus d'ondes qu'un micro-onde. Si vous avez des doutes, vous pouvez faire une demande de mesure d'exposition aux champs électromagnétiques auprès de l'Agence nationale des fréquences (ANFR). Cette démarche est gratuite. Il vous faudra seulement télécharger et remplir le formulaire Cerfa n°15003*02 puis le faire signer par un organisme habilité (collectivités territoriales, associations agréées de protection de l'environnement…) et le renvoyer à l'Agence nationale des fréquences. Votre demande sera ensuite étudiée et si cette dernière est acceptée, un laboratoire se déplacera pour réaliser la mesure.

Outre les doutes liés aux ondes, certains utilisateurs dénoncent un risque d'incendie lié à l'installation de Linky après quelques départs de feu liés au fameux compteur. En effet, plusieurs cas d'incendies ont été recensés lors de l'installation et du déploiement du compteur communiquant. Quelques consommateurs ont peur et entament des procédures judiciaires. Mais pas d'inquiétude, ERDF affirme qu'il s'agit alors de problèmes qui ne sont pas directement liés au compteur et rappelle que chaque année de nombreux départs de feu mettent en cause des problèmes électriques.

Un des nombreux reproches faits au compteur communicant est le risque de piratage des données personnelles collectées. ERDF travaille en collaboration avec la CNIL et assure aux consommateurs que les données collectées par Linky sont cryptées et ne peuvent être utilisées sans l'accord du consommateur. Pour être sûr que vos données restent privées, veillez donc à ne pas cocher la case autorisant Enedis à utiliser vos données à des fins commerciales. La CNIL vient d'épingler Engie et EDF, le 11 février 2020 pour le "non-respect de certaines des exigences relatives au recueil du consentement à la collecte des données de consommation". ils doivent se mettre en conformité d'ici 3 mois.

Mais qu'en est-il du piratage extérieur du compteur communiquant ? Les associations de consommateurs sont quant à elles inquiètes sur le fait que le réseau se fasse pirater pour utiliser les données personnelles des utilisateurs notamment pour savoir si un logement est inoccupé. Si le piratage de l'appareil en lui-même s'avère peu probable car le système est très sécurisé, le blocage des données par les employés du réseau électrique reste une possibilité. Le boîtier utilise le CPL (courant porteur en ligne) pour communiquer les données de consommations à un concentrateur. Cet appareil est muni d'une carte SIM comme les téléphones portables afin de transmettre les informations d'une cinquantaine de compteurs Linky au fournisseur d'énergie. Sans la carte SIM, les données ne peuvent ainsi plus être recueillies car la communication est coupée.

On entend beaucoup parler des problèmes et des dangers liés au compteur Linky, mais il faut savoir qu'il y a également de nombreux avantages :

Plus de relevés de compteur obligatoires deux fois par an par un technicien

Meilleure maîtrise de la consommation d'électricité : grâce au suivi en direct de la consommation, il est possible de l'adapter et ainsi faire des économies d'énergie

Détection automatique des pannes avec l'envoi d'un signal

Intervention et réparation des pannes plus rapides

Simplification des démarches en cas de déménagement avec la mise en service de l'électricité dans votre nouveau domicile en moins de 24 h

Au-delà des risques estimés par certains utilisateurs (incendie, piratage, ondes), certains consommateurs assurent avoir rencontré quelques petits problèmes avec leur compteur Linky :

Difficulté pour fermer le coffret du compteur après l'installation du nouveau compteur : même si selon Enedis, la taille du nouveau compteur est similaire à l'ancienne, il se peut donc qu'il y ait une petite différence d'épaisseur. Rien de grave cependant, il suffit d'adapter le coffrage.

Le compteur disjoncte souvent : cela peut s'expliquer par une puissance de souscription électrique trop faible par rapport à la consommation réelle du foyer. Il faut dans ce cas contacter votre fournisseur d'électricité pour adapter votre contrat.

Un mauvais paramétrage des heures pleines / heures creuses : cela a pour conséquence une mauvaise facturation des heures creuses et le déclenchement d'appareils électriques comme par exemple le ballon d'eau chaude au mauvais moment. Dans ce cas, n'hésitez pas à contacter immédiatement Enedis pour qu'un technicien vienne résoudre le problème.

Des factures trop élevées qui ne correspondent pas à la consommation réelle du foyer : certaines personnes ont pu constater une consommation plus élevée que la normale après l'installation du compteur Linky. Contactez votre fournisseur pour voir ce qu'il en est.

Si vous constatez un problème avec votre compteur communicant, n'hésitez pas à contacter Enedis au 0 800 054 659 (numéro vert) ou par mail via le formulaire sur leur site.