Coupure de courant : de grosses pannes d'électricité cet hiver ?

COUPURE DE COURANT. La hausse de la consommation électrique durant l'hiver, conjuguée à des opérations de maintenance plaçant des réacteurs nucléaires à l'arrêt, peut -elle causer de nouvelles coupures de courant cet hiver ? Voici les infos pratiques, conseils et démarches à suivre en cas de coupure d'électricité.

[Mis à jour le 22 décembre 2021 à 08h48] Se dirige-t-on vers des coupures d'électricité cet hiver ? A peine installé, l'hiver charrie avec lui nombre de questions sur notre consommation d'électricité. On le sait, celle-ci grimpe dès que le thermomètre descend, avec des pics de consommation le soir. Or, à la mi-décembre 2021, plusieurs réacteurs nucléaires ont été placés à l'arrêt dans le cadre d'opérations de maintenance visant à vérifier d'éventuels "problèmes de fissuration au niveau d'un circuit d'injection de sécurité", indiquait le physicien Greg de Temmerman, interrogé par Europe 1.

L'arrêt devrait durer jusqu'à fin janvier. Cela tombe mal, la période est pile celle du pic de consommation. L'arrêt de ces réacteurs peut avoir un impact certain sur la fourniture d'électricité aux ménages français, lesquels sont déjà attentifs à leur consommation, cette inquiétude intervenant dans un contexte de hausse importante des tarifs de l'énergie.

"Pas de black-out général" cet hiver selon le gouvernement

Face à l'inquiétude née de ces dernières révélations, le gouvernement a réagi. Interrogée par France Inter, Barbara Pompilli, la ministre de la Transition écologique et solidaire, a indiqué avoir pris des dispositions. "Je voudrais rassurer tout le monde, il n'y aura pas de black-out général d'ici la fin de l'hiver", a assuré la ministre. Si le gouvernement se veut donc optimiste, la fourniture d'électricité pourrait être une inquiétude pour le réseau de transport d'électricité (RTE). Le gestionnaire du réseau avait d'ailleurs prévenu à l'approche de l'hiver comme le rappelle EDF : "la vigilance serait de mise". "En cause : la pandémie de Covid-19 qui a bousculé le planning de maintenance des réacteurs nucléaires, avec un risque accru de coupures de courant en février, mois au cours duquel certains réacteurs doivent être arrêtés". Face à cet avertissement, la ministre de la Transition écologique se voulait déjà rassurante en octobre, démentant tout risque de black-out "tant que l'on reste dans les normales de saison". La position a depuis visiblement évolué, Barbara Pompilli ayant demandé à EDF de revoir le planning de maintenance, dans le but de "pouvoir remettre en marche un certain nombre de réacteurs arrêtés pour maintenance, qui devaient démarrer à la mi-janvier".

Vous craignez une coupure d'électricité ? Sachez que comme à chaque hiver, RTE a transmis ses conseils et ses recommandations avec quelques éco-gestes simples pour permettre de limiter sa consommation en cas de prévision de pic de consommation électrique. Cette situation n'est pas inhabituelle. Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte : le froid bien entendu, quand les températures sont en dessous des normales de saison, mais aussi le télétravail de plus en plus fréquent avec des besoins de chauffage des logements plus importants.

PAGE SPECIALE - Que faire en cas de coupure de courant ? Comment signaler une panne ? Qui appeler ? Mais aussi : comment éviter la panne d'électricité ? Qu'ont prévu EDF, Enedis et RTE en cas de tensions inhabituelles sur le réseau électrique ? Qui sera le plus touché en cas de restriction ou de coupures ? Nous avons regroupé dans cette page spéciale toutes les informations utiles en cas de coupures de courant.

RTE a mis en place une plateforme web, nommée MonEcoWatt.fr qui permet de mesurer la consommation et les risques de coupure. Il s'agit d'une carte qui peut être mise à plusieurs échelles (France métropolitaine mais aussi région ou département) et d'un code couleur. S'il est rouge, la consommation est trop importante à l'échelle du territoire retenu et les risques de coupure plus importants.

A qui signaler une panne de courant ? Comment connaître l'origine d'une coupure ? Comment savoir quand le courant sera rétabli ? Comment faire venir un technicien ? Le signalement d'une coupure de courant et, bien au-delà, la recherche d'informations sur une coupure passe par plusieurs canaux.

EDF - Pour signaler une panne ou une coupure de courant, il faut contacter son fournisseur d'électricité, notamment EDF. Par téléphone, un conseiller est joignable du lundi au samedi, de 8h à 21h, au : 09 69 32 15 15 (prix d'un appel local). Des formulaires sont aussi disponibles par Internet, sur le site d'EDF. Il est notamment possible de faire une demande ou une réclamation en ligne, 24h/24 et 7j/7, grâce à un formulaire EDF. En physique ou en boutique, il est aussi possible de rencontrer un conseiller EDF. La liste des lieux est disponible sur l'appli EDF & MOI. Enfin, par courrier, EDF est joignable à l'adresse suivante : EDF Service Clients / TSA – 20012 / 41975 Blois Cedex 9.

Enedis – En cas de panne ou de coupure, il faut généralement contacter Enedis (anciennement ERDF). Cette filiale d'EDF est en charge du réseau de distribution d'électricité. Par téléphone, il faut appeler un numéro de dépannage Enedis qui change en fonction du département. Composer le 09 726 750 XX, en remplaçant les XX par le numéro de département concerné (prix d'un appel local). Un numéro de téléphone figure également sur les factures d'énergie envoyées par chaque fournisseur (un opérateur répond 24h/24 et 7j/7 – appel gratuit depuis un poste fixe). Sur Internet, Enedis est joignable via une page contact. Sur Twitter, il est possible de poser des questions au compte @enedis_clients.

Enfin, Enedis a lancé il y a plusieurs années l'appli "Enedis à mes côtés", disponible gratuitement sur les plateformes iOS, Android et Windows Phone. Après géolocalisation ou renseignement d'un code postal, l'utilisateur peut savoir si une panne de courant est survenue dans le quartier. L'appli indique alors un horaire prévu de retour de l'électricité. Un guide permet de savoir où s'adresser en cas de coupure ou de problème électrique. Le cas échéant, il est possible d'être mis en contact avec un technicien. Beaucoup d'autres services sont proposés, de la demande de raccordement au réseau à une demande d'élagage en passant par des conseils de sécurité en cas de travaux.

RTE - Cette autre filiale d'EDF qui gère le réseau de transport d'électricité a aussi lancé un nouveau dispositif d'alerte citoyen. L'application ECO2mix informe les utilisateurs en cas de situation particulièrement tendue. Elle les invite à réduire le risque de coupure d'électricité pendant les heures de pic (de 8h à 13h et de 18h à 20h).

EDF (service client) : 09 69 32 15 15

du lundi au vendredi, de 8h à 21h (prix d'un appel local)

Enedis (service dépannage) : 09 726 750 XX

remplacez les XX par votre numéro de département (prix d'un appel local)

Identifier la panne - En cas de coupure de courant, pour déterminer s'il s'agit d'une panne localisée ou plus générale, EDF conseille dans un premier temps à ses clients de vérifier si leurs voisins sont également privés d'électricité. Si c'est le cas, il s'agit d'une panne de secteur qui nécessitera une intervention d'Enedis. EDF précise qu'il faut s'assurer d'avoir souscrit un contrat auprès d'un fournisseur d'énergie et d'être à jour dans le paiement de ses factures. Autre préalable élémentaire : vérifier que son disjoncteur est en position "marche". Vous pouvez aussi vous rendre sur le site coupures.enedis.fr pour vérifier en seulement quelques clics d'où provient la coupure électrique (panne chez vous ou sur le réseau électrique). Pour cela, il vous suffit de rentrer votre adresse et de vous laisser guider pour faire le diagnostic.

Régler une panne domestique - Si le disjoncteur a sauté, c'est très probablement à cause d'un dysfonctionnement de votre logement seul. S'il saute au rallumage, il est probable que l'un de vos appareils le fasse disjoncter (grille-pain par exemple). Si vous venez d'utiliser un appareil électrique, débranchez-le et retentez l'opération. L'appareil en question peut être testé sur d'autres prises pour savoir s'il est défectueux (ou si c'est la prise d'origine qui l'est). Pour identifier l'origine de la panne si elle est cantonnée à votre logement, baissez tous les disjoncteurs de votre tableau électrique, relancez le disjoncteur et réarmez les un à un. Dans tous les cas, avant de vérifier le bon fonctionnement d'un tableau électrique, il est conseillé de faire appel à un électricien.

Débrancher ou protéger ses appareils - Une panne de courant peut endommager vos appareils électriques. Il est possible de les protéger en les débranchant si cette panne est programmée ou prévisible. Tous les appareils sont potentiellement concernés, à commencer par les téléviseurs, ordinateurs, décodeurs… Il est possible d'installer une alarme sur les appareils les plus sensibles, boîtier qui enverra un SMS à l'utilisateur en cas de panne de courant, à distance. Le dispositif va jusqu'aux appareils connectés, qui peuvent être gérés à distance. Installer un onduleur permet en outre de protéger les appareils électroniques. Le principe est simple : en cas de panne, l'onduleur bascule immédiatement sur une batterie de secours.

Chacun peut contribuer, par de petits gestes, à réduire la consommation d'électricité en France et donc à éviter la panne électrique. Deux moments dans la journée sont particulièrement critiques : entre 8h et 13h puis entre 18h et 20h. RTE rappelle sur son site les gestes à adopter pour participer à l'effort général. Ainsi, à la maison, il est recommandé de ne laisser aucun appareil en veille, de limiter le nombre de lumières allumées, de baisser la température des chauffages de 1 à 2 degrés (notamment lorsque vous êtes absents) ou encore d'utiliser les appareils électroménagers durant les heures creuses. Au bureau, n'oubliez pas d'éteindre complètement votre ordinateur et votre écran en partant (vous pouvez également réduire la luminosité durant la journée). Et n'utilisez l'imprimante que si c'est nécessaire.

Une baisse de la température de 1 degré entraîne statistiquement au niveau national une hausse de la consommation de 2400 mégawatts… RTE a donc dégainé un plan pour les pics de consommation qui ne manquent pas d'arriver durant l'hiver. Parmi les mesures qui peuvent être prises en cas de situation tendue, des alertes qui incitent les consommateurs à réduire leur consommation (démarrer les appareils de lavage en heures creuses, baisser la température des pièces de 1° à 2°C avant de quitter son domicile, éteindre la lumière dans les pièces inoccupées, etc.) devraient être communiquées. Par exemple, lors du pic de consommation connu en France en début d'année 2021, RTE préconisait quelques gestes simples permettant de limiter sa consommation, notamment un créneau horaire sensible : de 7h à 13h, mais aussi :

éteindre les lumières non utilisées. Selon RTE, "si tous les Français éteignent une ampoule, une économie de consommation d'électricité de 600 MW est réalisée, soit environ la consommation d'une ville comme Toulouse".

baisser la température de son logement à 16 à 17 degrés en cas d'absence durant la journée et pendant la nuit.

éviter l'utilisation de certains appareils et la recharge des téléphones portables à certains créneaux : entre 8h et 13h et de 17h30 à 20h30.

Des baisses de tension dans le réseau, pouvant aller jusqu'à 5 %, sont aussi prévues. Mais les mesures exceptionnelles pourront aller jusqu'à la déconnexion volontaire de clients (moyennant indemnisation), l'arrêt de l'approvisionnement en électricité des 21 sites industriels nationaux les plus "gourmands", ou des délestages organisés d'une durée pouvant aller jusqu'à 2 heures.

Selon les données d'Enedis, en 2020, le temps de coupure moyen des Français a été de moins d'une heure, comprenant les coupures intempestives et les coupures programmées pour travaux de modernisation du réseau. Une bonne nouvelle, il s'agit du meilleur résultat depuis 15 ans ! En 2015, en moyenne, les Français avaient subi 44,82 minutes de panne de courant intempestives sur l'ensemble de l'année, auxquelles il convient d'ajouter 16,26 minutes de coupures planifiées. Des chiffres en baisse par rapport à 2013 et surtout par rapport à 2009 et 2010, où ils avaient connu un pic. Dans le détail, difficile de déterminer les villes les plus touchées par ces pannes, et donc les plus à risque.

Du point de vue des installations (sites) et de la consommation, les données sont régionales. On apprend ainsi que la région Ile-de-France enregistre la plus forte consommation en 2015 avec 29,8 millions de mégawattheures et 6,3 millions de sites, suivie de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec 23,9 millions de mégawattheures et 4,5 millions de sites et enfin par les régions PACA, Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon et Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, entre 18 et 19 mégawattheures et environ 3,5 millions de sites. En toute logique, les zones urbaines à forte concentration comme Paris, Lyon, Marseille et plusieurs autres villes sont les plus consommatrices et donc, peut-être, les plus exposées. La Bretagne vient s'ajouter à la liste, avec la Provence-Alpes-Côte d'Azur, "péninsule électrique" et donc territoire sensible.

En plus de ses tarifs heures creuses, EDF a tenté de mettre en place des options pour inciter ses usagers à être plus économes les jours de pic de consommation électrique. L'option Tempo a vite été abandonnée, mais l'option "Effacement jour de pointe", ou EJP, si elle n'est plus proposée, est toujours utilisée par plusieurs milliers de consommateurs (1 % des abonnés). Le principe est simple : le tarif du kWh est globalement plus avantageux 343 jours par an, mais EDF se réserve le droite d'augmenter sensiblement le tarif pendant 22 jours, entre le 1er novembre et le 31 mars. En cas de tension sur le réseau, les abonnés EJP sont donc, de fait, en première ligne.

Généralement, les abonnés EJP sont prévenus d'une augmentation de tarif la veille du jour de pic de consommation, via leur compteur, une alerte mail ou SMS, par Internet ou via une appli mobile. Mais EJP prévoit aussi, dans certains cas, la déconnexion de certaines machines du réseau pour baisser la consommation. Une opération qui n'est cependant rendue possible que si l'abonné dispose d'un dispositif de production autonome pouvant prendre le relais.