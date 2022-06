Meilleur ventilateur : Dyson, silencieux, brumisateur.. Le top 2022

VENTILATEUR. Les fortes chaleurs sont là et transforment votre salon et votre chambre en fournaise insupportable ? Pourquoi ne pas opter pour un ventilateur ? Il en existe de nombreux types et pour tous les usages du petit ventilateur de bureau au ventilateur brumisateur et purificateur d'air Dyson. Voici notre dernière sélection spéciale canicule !

Quand l'été arrive et que le mercure grimpe, il peut être difficile de supporter les hausses de température dans votre chez-vous. Le ventilateur est une option bon marché et polyvalente tant il en existe de nombreux types : mobiles pour être facilement déplacés, à fixer au plafond pour une grande efficacité et en toute discrétion, à colonne, portatif et de bureau avec port USB, les choix sont multiples. La marque Dyson s'est également taillée une belle réputation sur le marché du ventilateur purificateur d'air haut de gamme.

Avant de vous lancer dans l'achat d'un ventilateur, sachez qu'il s'agit du moyen le plus facile et économique de rafraîchir votre intérieur, si vous n'avez pas de climatiseur, de rafraîchisseur d'air ou encore un brasseur d'air, plus performants mais aussi plus chers. L'un des critères pour qu'un ventilateur soit efficace est son débit d'air. Celui-ci est exprimé en mètre cube par minute (m3/mn) et on le choisira en fonction de la surface à couvrir. À titre d'exemple, un séjour de 20 m² demande un débit d'air de 100 m3/mn. Il existe également des brasseurs d'air pour les grands espaces, mais ceux-ci s'adressent surtout aux locaux professionnels. De nombreux modèles intègrent des options pour moduler l'usage de votre ventilateur : la brumisation apporte une sensation de fraîcheur, l'humidification veille à l'hygrométrie de votre foyer et la fonction d'ionisation améliore la qualité de l'air intérieur.