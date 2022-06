"Meilleur rafraîchisseur d'air : silencieux, portable... Le top 2022 face à la canicule !"

RAFRAICHISSEUR D'AIR. Plus économique et écologique qu'un climatiseur, le rafraîchisseur d'air est aussi plus efficace qu'un simple ventilateur. Comment ça marche et quel est le meilleur produit ? Pas cher, portable, silencieux... Voici le top des rafraîchisseurs d'air !

Réservoir d'eau visible d'une contenance de 4L.

3 vitesses de ventilation et oscillation verticale des ailettes automatique.

4 fonctions: rafraichir, ventiler, purifier et humidifier.

Livré avec 2 pains de glace.

Filtre à poussière lavable, niveau sonore de 56dB, télécommande et minuteur de 7h50. Avec ses trois vitesses, sa multitude de fonction, son niveau sonore mesuré, ce rafraîchisseur d'air Taurus Alpatec offre un excellent compromis.

Rafraîchisseur d'air Klarstein mobile Rafraichisseur d'air Klarstein Whirlwind
Débit d'air jusqu'à 1600 m³ par heure

Trois modes de fonctionnement

Réservoir de 5,5 litres. Le rafraîchisseur d'air Klarstein Whirlwind offre un bon compromis grâce à sa taille compacte et ses trois modes de fonctionnement avec trois vitesses au choix. Il est possible de rentrer une minuterie pour une utilisation programmée, par exemple au moment du coucher. Sa fonction d'humidificateur permet de l'utiliser aussi en hiver dans des pièces où le chauffage a tendance à assécher l'air ambiant.

Rafraîchisseur d'air portable Refroidisseur d'air Portable Climatiseur Mobile EEIEER
Combinaison d'un ventilateur de table, humidificateur d'air et climatisation.

3 vitesses de vent et 2 modes de pulvérisation

Bruit : 30dB, 50dB en vitesse la plus élevée Très léger avec son poids plume de 1,05kg, ce petit rafraichisseur d'air portable peut facilement se poser sur un bureau ou un coin de table. A faible consommation d'énergie, ce rafraîchisseur d'air offre un bon niveau de brumisation. Un mode lumineux est configurable, tout comme une programmation via la minuterie (2h ou 4h).

Mini climatiseur portable CONOPU Climatiseur Portable, 4 en 1 Refroidisseur d'air
14,5cm x 15,8cm x 28,3cm

Programmable avec minuterie jusqu'à 6 heures

Réservoir d'eau de grande capacité : 700ml

Puissance : 8W Ce mini-climatiseur, qui fonctionne comme un rafraîchisseur d'air puisqu'il ne comporte pas d'évacuation ni de fluide réfrigérant, offre plusieurs programmes à sélectionner via son écran tactile. On apprécie notamment l'alerte lumineuse (et non sonore, pratique la nuit) pour prévenir que le réservoir d'eau est à court d'eau.

