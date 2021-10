Maquillage d'Halloween : tutos faciles pour toute la famille

Les enfants, les adultes, les femmes, les hommes, tout le monde à droit d'avoir un maquillage effrayant à Halloween. Il faut simplement savoir à quelle créature on veut ressembler et trouver un maquillage facile à reproduire. Squelette, vampire, sorcière, clown, voici nos tutos simples pour un maquillage effrayant.

Sortez les fards gras et les pinceaux, il est l'heure de réveiller le monstre d'Halloween qui sommeille en vous. Petit ou grand, il n'y a pas d'âge pour participer à la soirée la plus terrifiante de l'année, à condition d'être déguiser et/ou maquiller en circonstance. Le soir du 31 octobre vous pouvez devenir la créature de votre choix... Sorcières, vampires, squelettes ou clowns sont des valeurs sûres mais il n'est pas interdit de trouver l'inspiration ailleurs. Quelle que soit votre envie il existe certainement un tuto qui vous aidera à vous transformer. Retrouvez nos inspirations et nos tutos pour un maquillage d'enfant ou d'adulte dans cet article et adoptez un look effrayant de la tête au pied pour la soirée d'Halloween. Sortez les citrouilles et enfilez votre déguisement, la fête va bientôt commencer !

Un maquillage d'Halloween doit être adapté à chaque situation et à chaque personne. Sachez que le motif sera différent s'il s'agit d'un enfant ou d'un adulte. Un maquillage un peu trop réaliste ou un peu trop complexe pourrait traumatiser vos bambins ou venir à bout de leur patience. En effet, un enfant de moins 5 ans restera tranquille très peu de temps, il est donc conseillé de choisir une idée de maquillage d'Halloween facile à reproduire tel qu'un motif simple de pirate, une citrouille ou une tête de clown. Pour maquiller les enfants, il est aussi préférable d'éviter la zone du contour des yeux et de la bouche. Si votre enfant ne se laisse vraiment pas faire, vous pouvez opter pour un masque d'Halloween.

Maquillage d'Halloween simple pour enfant © AdobeStock - JenkoAtaman

Le matériel pour un maquillage de déguisement se trouve facilement dans les magasins spécialisés ou bien dans les magasins de jouets. Il est plutôt recommandé d'utiliser du maquillage adapté qui sera hypoallergénique et non toxique en cas d'ingestion accidentelle, surtout si vous maquillez des jeunes enfants. Le maquillage gras est très apprécié, car il est facile à utiliser, mais il a tendance à couler et n'est pas très résistant. Le maquillage à l'eau dure plus longtemps, mais il est moins couvrant et laisse entrevoir le visage. Sachez que le maquillage se conserve seulement 18 mois après ouverture.

Un maquillage qui plaît aux enfants pour Halloween est celui du clown. Facile à réaliser, il plaît aussi aux parents ! Rassurez-vous, vous n'avez pas besoin d'être un pro du maquillage pour réussir un maquillage de clown. Voici comment procéder :

Appliquez du fard blanc à l'aide d'un pinceau, sur tout le visage, en couche généreuse. Selon le modèle choisi (clown triste, joyeux ou terrifiant), dessinez la bouche avec un fard rouge. N'hésitez pas à grossir les traits et à la faire très grande. Ensuite, maquillez les yeux. Commencez par épaissir les sourcils avec du fard noir, puis coloriez les yeux, en bleu ou jaune par exemple. Vous pouvez maquiller les deux yeux de la même couleur, ou de couleurs différentes. Conseil : pour vous faciliter la tâche, aidez-vous de pochoirs pour un maquillage de clown parfait !

Le visage de squelette est aussi un maquillage très apprécié des enfants, garçon ou fille, il est aussi très simple à réaliser en peu de temps. Deux fards, un blanc et un noir suffiront pour transformer vos petits "monstres".

Délimitez au fard noir les zones d'ombre : le haut des tempes, des cercles plus au moins grands autour des yeux, les côtés du nez et les joues. Pour les joues, partez du niveau des oreilles, suivez la ligne des pommettes jusqu'au milieu de la joue puis redescendez en ligne droite ou légèrement orientée vers le menton. Remplissez l'intérieur du visage en blanc en respectant les délimitation du nez et des yeux. Puis remplissez les autres parties en noir. Tracer une fine ligne noir de chaque côté du visage, des commissures des lèvres jusqu'à la délimitation entre le blanc et le noir. Epaississez cette ligne puis ajouter des petits traits à intervalle régulier vers le haut et vers le bas pour imiter un sourire lugubre.

Il s'agit d'une version simplifié du maquillage de squelette, mais cette base peut être réutilisée par un adulte il suffira de quelques améliorations pour obtenir un maquillage plus effrayant.

Palette de fards gras - Maquillage body painting visage 10,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Lors de la nuit d'Halloween, les maquillages de zombie, de fantôme, de sorcière, de monstre, de squelette, de citrouille, de diable ou de vampire rencontrent un véritable succès. Plus ils sont effrayants, plus on les aime. Si vous souhaitez innover et trouver des idées plus originales, n'hésitez pas à chercher sur Internet. Les sites regorgent de vidéos et de tutoriels avec de nouvelles idées de maquillage d'Halloween qui font peur pour fille, garçon, homme ou femme et vous expliquent toutes les étapes pour y parvenir. Sachez malgré tout que, quel que soit le motif choisi, il est important d'y retrouver au moins une des couleurs d'Halloween, c'est-à-dire du blanc, du noir, du rouge ou bien de l'orange. Sur Linternaute.com, nous vous proposons par exemple des maquillages et déguisement d'Halloween : sorcière, citrouille, diablesse, vampire, Frankenstein, et squelette.

Maquillage de squelette © 123RF / Viachaslau Kasko

Maquillage de sorcière © 123RF / Dean Drobot

Maquillage de vampire © 123RF / bowie15

Le vampire est un maquillage très couru pour la soirée d'Halloween apprécié autant par les petits que par les adultes. Si certains amateurs de maquillages et de déguisements réalisent des visages de vampire très sophistiqués, il est en vérité assez simple de se maquiller comme un vampire avec seulement quelques fards gras.

Les vampires ont le teint blafard donc avec un fard blanc ou gris, ou un mélange des deux, recouvrez l'ensemble de votre visage. Appliquez un peu de noir en dessous des pommettes, de la mâchoire et autour des tempes et flouter le fard pour donner l'impression d'un visage émacié. Les yeux doivent être foncés avec un maquillage charbonneux. Appliquez du fard gras noir sur toute la paupière et étirez la matière tout autour de l'œil, y compris en dessous, et estompez là pour un effet "smooky". Ajoutez un peu de fard gras rouge autour de la paupière et estompez de nouveau. Le maquillage de la bouge est très simple. Délimitez le contour de votre bouche et peinturez-là de rouge foncé, de noir ou d'une autre couleur foncée de votre choix.

Maquillage d'Halloween de La Catrina © 123RF / Oleg Gekman

S'il faut vous conseiller un maquillage et déguisement à réaliser facilement et qui va faire vraiment sensation, c'est celui de La Catrina. Il est réalisable en un rien de temps.

A l'aide d'une éponge, appliquez un fard gras blanc sur l'ensemble du visage et du cou. Encerclez vos yeux au fard noir et remplissez les cercles dessinés d'une couleur noire. Sur le nez, dessinez une forme de V inversé et remplissez là aussi au fard noir. Tracez plusieurs traits verticaux au-dessus des lèvres puis jusqu'au milieu des joues, de chaque côté.

Pour une alternative colorée, n'hésitez pas à mettre du rouge ou du rose autour des yeux. Ajoutez une couronne de fleurs, et le tour est joué ! Ce maquillage de La Catrina est célébré le Jour des Morts, une fête associée à la Toussaint, au Mexique. Il peut être porté par les hommes comme les femmes.

Nombre de maquillages d'Halloween ayant fait leurs preuves sont mixtes comme les clowns, vampires et autres monstres, il suffit de les ajuster selon nos goûts pour se l'approprier ou de reproduire un modèle qui nous plait. D'autres maquillages incontournables sont souvent utilisés par les femmes qui célèbrent la nuit d'Halloween, on pense aux sorcières, aux chats noir et diablesses présentes tous les ans. Pour changer un peu de registre, il est facile de trouver l'inspiration dans la pop culture, cette année parmi les tendances on trouve les maquillages imitant la poupée robotique de la série dystopique sud-coréenne Squid Game, ou celui de l'emblématique méchante Disney Cruella d'Enfer. Les deux sont finalement assez simples à réaliser, pour le premier opter pour un teint uniforme, un contouring marqué, un blush rose prononcé sur les pommettes, des lèvres bien rouges, des sourcils cachés et remplacés par une fine ligne de crayon et surtout des yeux agrandis à l'aide de fard blanc et de crayon noir. Quant au second personnage, imitez un teint blafard avec du fard gris clair obtenu grâce au mélange de fard gras gris et blanc et reproduisez un maquillage glamour, smooky et trait de liner prononcé pour les yeux et rouge à lèvre couleur rouge sang pour la bouche.

D'autres icônes de la pop culture sont toujours de bonnes inspirations pour des maquillages d'Halloween. La délurée Harley Quinn reste dans l'air de temps et les méchantes de dessins-animés sont aussi une riche source d'inspiration, à la pelle on peut citer La Reine de cœur d'Alice au Pays des merveilles, Maléfique de la Belle au bois dormant ou encore Yzma de Kuzco. Pour celles qui voudraient se déguiser en monstre, certaines créatures sont souvent oubliées comme la célèbre gorgone Méduse de la mythologie grecque.

Le maquillage de squelette est une option souvent utilisée par les hommes qui jouent le jeu et se déguisent le soir du 31 octobre. L'idée est bonne et le maquillage efficace mais pour un peu plus d'originalité, pourquoi ne pas s'inspirer des calaveras, ces têtes de morts d'origine mexicaine et pendant masculin de La Catrina. Quant aux maquillages de vampires, vus et revus, pourquoi ne pas les remplacer en devenant l'ennemi des buveurs de sang : le loup-garou ! La technique est simple pour imiter la créature et de nombreux tutos sur internet expliquent comment réaliser le maquillage.

Avec des fards plus foncés que la carnation de la peau, sculptez le visage dans le creux des joues, les contours du nez et autour des tempes et du front.

Mimez les poils et la naissance des touffes de poils sur le visage du loup-garou : une partant du milieu du front et une sur chaque joue, si vous voulez vous pouvez en rajouter au niveau des tempes. Partez des bords de votre visage, foncez-les généreusement puis étirez les fards en pointe sur vos joues ou votre front. Avec différentes teintes de marrons ajoutez des petits traits et floutez-les pour donner de la texture au maquillage.

Ensuite attaquez-vous au yeux avec un maquillage foncé sur la paupière et un peu en dessous de l'œil puis estompez la matière vers l'extérieur.

Les sourcils doivent être fournis, grossissez-les grâce au maquillage et pensez à imiter un petit épi à la naissance du sourcil pour un effet plus réaliste.

Le nez doit légèrement ressembler à une truffe, foncez-le bas de votre nez, des narines à la pointe. Quant à la bouche, maquillez-la avec une couleur foncé également. Si vous vous sentez à l'aise, n'hésitez pas à ajouter des marques de blessures ou de griffures.

Pour d'autres idées, cette année les maquillages de clowns ou inspirés du Joker sont toujours tendances et l'avantage est qu'ils peuvent être adaptés pour ne pas ressembler à tout le monde. Les make-up dits steampunk sont aussi en vogue et plutôt faciles à réaliser.