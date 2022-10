Déguisement Halloween : les tendances 2022, la sélection pour tous

Place à Halloween le 31 octobre chaque année ! Petits et grands vont pouvoir enfiler leur plus beau déguisement d'Halloween... ou le plus terrifiant ! Depuis plusieurs années, la mode va aux films Marvel mais aussi aux séries Netflix. En panne d'idée, pressé par le temps ? Linternaute.com vient à votre rescousse et vous propose le meilleur des déguisements d'Halloween pour les petits garçons et les petites filles comme pour les grands. Les adultes ne sont pas oubliés. La rédaction a sélectionné pour vous des déguisements pour adultes qui font peur, des déguisements de couple, pour femme et homme ou masques unisexe.

Envie d'offrir un premier Halloween inoubliable à votre petit dernier ? Un costume bébé de citrouille sera du plus bel effet ! Cette année, les masques et déguisements de sorcière, de zombie ou de clown sanguinaire, héritage du succès du film Ça, ont aussi encore la cote. Il est donc temps de se procurer le déguisement d'Halloween qui fera un carton pour votre soirée du 31 octobre. Les petits seront servis : un adorable costume de citrouille pour le petit dernier, en taille bébé ou bambin, une panoplie de la parfaite sorcière pour votre petite fille ou un diable absolument terrifiant pour votre garçon ? Faites votre choix ! Retrouvez ci-dessous notre sélection complète des meilleurs costumes d'Halloween.

Déguisement à faire soi-même : trucs et astuces

Une fois votre costume acheté, il sera encore possible de le customiser avec quelques créations maison. Avant de vous diriger vers la première mercerie et le premier magasin de tissus, fouillez dans vos armoires et dans vos malles. À vous de faire travailler votre imagination ! Sachez qu'il n'est pas utile de savoir coudre pour confectionner un déguisement. Il est parfaitement possible d'utiliser du papier ou du carton pour réaliser un masque, un couteau de pirate, une baguette magique, des oreilles de chat ou une couronne de princesse. La feutrine est aussi très largement utilisée, car elle se découpe facilement et présente un très bon maintien. Elle ne s'effiloche pas, ce qui évite de réaliser des ourlets. Pour assembler des morceaux de feutrine, il suffit d'appliquer quelques agrafes et le tour est joué !

Si vous n'avez aucune expérience dans le déguisement fait maison, ne paniquez pas, car il existe sur Internet une multitude de pages vous expliquant, pas à pas, comment confectionner des oreilles de chat avec un serre-tête, de la feutrine et un peu de colle ou comment réaliser une tunique d'Indienne ou comment faire un déguisement de pirate. N'hésitez pas à visionner des vidéos et à imprimer des patrons. Pour améliorer le déguisement, n'hésitez pas à chercher des idées de maquillage. Même si le résultat final n'est pas parfait, n'oubliez pas que l'important est de prendre du plaisir et de faire participer vos enfants pour stimuler leur créativité !