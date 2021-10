Déguisement Halloween : Squid Game, pas cher... Le top !

DEGUISEMENT HALLOWEEN. Pour cet Halloween 2021, ce sont les déguisements inspirés de la série Squid Game qui cartonnent. Mais les déguisements traditionnels de petits fantômes, de citrouille ou de sorcière sont toujours aussi prisés ! Voici notre sélection avant le grand jour.

Place à Halloween ce 31 octobre 2021 ! Petits et grands vont pouvoir enfiler leur plus beau déguisement d'Halloween... ou le plus terrifiant ! Cette année, la mode va une fois de plus aux films Marvel mais aussi aux séries Netflix notamment le phénomène Squid Game avec de nombreux déguisements déjà disponibles sur le web pour s'inspirer de l'ambiance oppressante de la série. En panne d'idée, pressé par le temps ? Linternaute.com vient à votre rescousse et vous propose le meilleur des déguisements d'Halloween pour les petits garçons et les petites filles comme pour les grands.

Les adultes ne sont pas oublié. La rédaction a sélectionné pour vous des déguisements pour adultes qui font peur, des déguisements de couple, pour femme et homme ou masques unisexe. Envie d'offrir un premier Halloween inoubliable à votre petit dernier ? Un costume bébé de citrouille sera du plus bel effet ! Cette année, les masques et déguisements de sorcière, de zombie ou de clown sanguinaire, héritage du succès du film Ça, ont aussi encore la cote. Il est donc temps de se procurer le déguisement d'Halloween qui fera un carton pour votre soirée du 31 octobre. Les petits seront servis : un adorable costume de citrouille pour le petit dernier, en taille bébé ou bambin, une panoplie de la parfaite sorcière pour votre petite fille ou un diable absolument terrifiant pour votre garçon ? Faites votre choix ! Retrouvez ci-dessous notre sélection complète des meilleurs costumes d'Halloween.