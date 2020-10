Citrouille d'Halloween : nos astuces pour la creuser, la décorer et la conserver

CITROUILLE HALLOWEEN - Halloween approche, il est temps de commencer à penser à votre déco. Vous ne pouvez pas passer à côté de la citrouille d'Halloween qui fait peur ! Voici nos conseils pour la choisir, la découper, la conserver et la décorer selon votre imagination ou à partir d'une image ou d'un dessin.

A quelques jours de la fête d'Halloween, c'est le moment de penser à votre déco ! La star du moment est bien sûr la citrouille d'Halloween ! C'est l'élément indispensable pour une décoration réussie ! Qu'elle fasse peur, qu'elle soit fleurie ou lumineuse, fabriquer une citrouille d'Halloween est une très bonne activité à prévoir avec les enfants pendant les vacances de la Toussaint. Retrouvez tous nos conseil pour choisir votre citrouille, la creuser, sans vous blesser, mais aussi pour la décorer et la customiser pour la transformer en visage effrayant ou drôle facilement. N'hésitez pas à vous aider d'un modèle, d'un dessin ou d'une image pour réussir l'opération. Avec des bougies pour l'éclairer, elle sera parfaite pour embellir l'extérieur et l'intérieur de votre maison le 31 octobre. Pour que la fête soir réussie, n'hésitez pas à vous maquiller ou à fabriquer un masque ou même un déguisement complet.

Avant toute chose, prenez bien soin au choix de votre citrouille d'Halloween, à ne pas confondre avec un potiron ou un potimarron (même si un potiron fait tout aussi bien l'affaire). Préférez-en une de taille moyenne et à la peau plutôt lisse pour que la découpe soit plus facile. Si vous pratiquez cette activité avec des enfants, choisissez la citrouille avec eux, ce sera plus amusant. Pensez à acheter une ou deux citrouilles supplémentaires en cas de ratage, cela vous évitera des larmes de déception. Au pire, ça pourra faire une bonne soupe pour le soir d'Halloween !

Pour préparer votre citrouille d'Halloween, commencez par découper le chapeau en insérant en biais (90°) la lame de votre couteau dans la chair de la citrouille. Pour cette opération, pensez à mettre des gants pour vous protéger d'une éventuelle coupure. Conservez le chapeau et creusez à l'aide d'une cuillère à soupe bien solide ou d'une cuillère à melon. Retirez bien toute la chair, les fibres et les pépins. Une fois la chair enlevée, vous pouvez laisser parler votre imagination pour décorer votre citrouille.

Pour habiller votre maison pour Halloween, rien de mieux que des jolies citrouilles que vous pourrez placer sur le perron de votre maison, sur votre terrasse ou balcon ou même à l'intérieur. Après avoir préparé et vidé votre citrouille, tracez avec un feutre les différentes parties du visage à enlever. Procédez ensuite au découpage des yeux et de la bouche avec un couteau à dents, toujours en prenant soin de vous protéger les mains avec des gants. Placez enfin des bougies chauffe-plat à l'intérieur de la citrouille avant de replacer le couvercle.

Modèle pour citrouille d'Halloween © rockandsea - stock.adobe.com

Pour faire votre citrouille d'Halloween, inspirez-vous des modèles classiques de Jack'O'Lantern en dessinant des yeux et le nez en triangle et en traçant une bouche en reproduisant des dents pointues. Bien sûr vous pouvez choisir de lui donner un look qui fait peur. Nous vous conseillons de tracer le dessin de votre citrouille au feutre avant de la creuser pour être sûr du résultat et éviter les erreurs. Voici une image que vous pouvez prendre en modèle. Mais vous pouvez aussi opter pour une décoration moins effrayante de votre maison pour Halloween avec des citrouilles qui peuvent vous servir de bougeoir, de vase, de centre de table ou même de seau à champagne. Inspirez-vous grâce à notre dossier dédié.

Newsletter Bricolage Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pour découper le couvercle, pensez à utiliser un couteau à dents ou alors une scie à placo. Au moment de vider la citrouille, gardez les pépins que vous pourrez faire griller et déguster par la suite, et utilisez la chair pour réaliser un délicieux velouté de citrouille ou de potiron. N'oubliez pas de percer des petits trous dans la base et dans le chapeau de la citrouille pour que l'air circule parfaitement et que la flamme ne s'étouffe pas.

Pour conserver la citrouille, ne la creuser pas trop longtemps avant Halloween. Il faut ensuite enlever le plus de chair possible pour éviter qu'elle pourrisse. Vous pouvez utiliser de la laque à l'intérieur et à l'extérieur pour qu'elle se conserve plus longtemps. Asperger du jus de citron à l'intérieur permettra également d'éviter l'oxydation pour une meilleure conservation. Enfin, placez la citrouille dans un endroit sec et aéré car l'humidité pourrait accélérer le pourrissement.