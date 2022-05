Chenille processionnaire : espèce nuisible à la santé humaine, quels sont les dangers ?

Collier piège chenille processionnaire

Attirez les mésanges dans votre jardin en créant des petits nichoirs avec de l'eau et de la nourriture. Il vous suffit ensuite de les placer dans les arbres à proximité des lieux infestés par ce nuisible. Par chance, ces oiseaux ne sont pas sensibles aux poils urticants des chenilles processionnaires, et raffolent de leurs larves.

Plantez des bouleaux, les chenilles processionnaires détestent leur odeur.

Détruisez les nids en les brûlant. Mais attention, prenez des précautions : portez des vêtements qui couvrent bien tout le corps, et protégez vous les mains avec des gants, ainsi que le visage et surtout les yeux.

Se débarrasser des chenilles "classiques" de façon écologique

Les chenilles "classiques", même si elles ne sont pas dangereuses, peuvent causer d'énormes dégâts dans le jardin et le potager. Heureusement, vous pouvez vous débarrasser des chenilles envahissantes de façon totalement écologique. Pour les espèces les plus visibles, un ramassage à la main fera le plus gros du travail. Mais cela ne suffisant pas, il est possible d'utiliser des produits à base de pyréthrine, une substance tirée de fleurs comme le pyrèthre de Dalmatie ou le chrysanthème. Autre solution tout aussi biologique, le Bacillus thuringiensis, qui est une bactérie s'attaquant aux chenilles. Cela vous permet de continuer à cultiver de façon bio.

En complément, et afin de limiter considérablement la réapparition des chenilles, vous pouvez favoriser l'installation de certains de leurs prédateurs en proposant à ces derniers des abris auxquels ils ne pourront pas résister. Parmi eux, les plus efficaces restent les oiseaux et les hérissons.

Enfin, une astuce d'antan encore utilisée de nos jours consiste à vaporiser de l'eau savonneuse sur les légumes et les plantes touchées. Cette méthode permettra en outre de se débarrasser des pucerons.