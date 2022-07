Meilleur climatiseur : mobile ou portatif, pas cher... Le top 2022 !

MEILLEUR CLIMATISEUR. La canicule va faire son retour et la température grimpe déjà dans votre logement ? Le climatiseur reste la solution la plus efficace, à condition de trouver le modèle économique, peu énergivore et adapté à votre usage. Pas cher, mobile, de petite taille... Voici notre sélection des meilleurs climatiseurs de l'année 2022.

3 vitesses de ventilation + automatique

Ailettes motorisées orientables Le climatiseur portable Relax Style se démarque par sa puissance de 2900 Watts pour rafraîchir rapidement une pièce. Il propose 3 modes de fonctionnement (refroidissement, ventilation et déshumidification). Il est réglable sur 3 vitesses de ventilation ou en mode automatique. Doté d’un écran LED, il peut être programmé (fonction marche/arrêt) via une télécommande multifonction. Ce climatiseur mobile est livré avec un tuyau flexible pour l’évacuation de la vapeur d’eau et d’un kit d’installation fixe en verre.

Climatiseur mobile Klarstein
Puissant compresseur de climatisation (10 000 BTU/2,9 kW) pour les pièces de 29 à 49 m².

Econome en énergie : classe A.

Multifonctions : climatiseur, ventilateur et déshumidificateur.

4 modes de fonctionnement et 3 niveaux de puissance. Ce climatiseur Klarstein est disponible en plusieurs niveaux de puissance. Programmable via le wifi, il peut être lancé et réglé à distance. Le système ne nécessite qu'une fenêtre pour évacuer l'air chaud vers l'extérieur et le kit d'étanchéité est fourni !

Climatiseur portable avec une puissance de refroidissement de 2000 W/8000 BTU pour une couverture jusqu'à 65 m3 soit près de 30 m2.

Niveau sonore de 56 dB(A) en mode silence.

Classe énergétique A pour un climatiseur plus économe en énergie

Fonction climatiseur mais aussi déshumidificateur l'hiver et ventilateur. Rowenta propose un appareil particulièrement silencieux avec ce modèle Intense Cool compact et assurant une bonne puissance pour des grandes pièces. L'évacuation vers l'extérieur peut se faire grâce un conduit d'évacuation fourni de 125cm de long.

DELONGHI air climatiseur monobloc 2900w - gaz ecologique r290

Dimensions : 75x44,9x39,5 cm Ce climatiseur est l'une des références de la marque DeLonghi, l'un des incontournables sur le marché de la climatisation. De bonne puissance, ce produit offre un mode silencieux particulièrement utile la nuit si vous le placez dans votre chambre.

Fonctions refroidissement et purification

Filtration HEPA et charbon actif

Rotation de 45° à 350° Le climatiseur Dyson Pure Cool ne se contente pas de refroidir et ventiler votre intérieur, il purifie aussi l’air. Grâce à son double système de filtration HEPA et à charbon actif, il élimine 99,9 % des particules nuisibles telles que les virus. Le Dyson Pure Cool surveille la qualité de l’air en permanence et vous fournit des rapports en temps réel. Il vous informe également dès que les filtres doivent être changés.

Système 4 en 1

Réservoir d'eau de 5 litres

Mode silencieux Proposé sans évacuation, cet appareil Pro Breeze n'est pas un climatiseur à proprement parler mais rafraîchit l’air ambiant grâce au passage de l’air chaud sur l’eau glacée située dans le réservoir. Il propose 4 modes de fonctionnement (rafraîchissement, ventilation, naturel et nocturne) et 3 vitesses de ventilation. Il se contrôle grâce à un panneau LED et à une télécommande. Il dispose également d’une minuterie de 7 heures. Ses 4 roues et sa poignée le rendent très facile à déplacer.

Climatiseur purificateur Monzana
Système 3 en 1

3 niveaux de performance

Réservoirs d'eau et de glace amovibles Ce produit sans évacuation n'est pas un vrai climatiseur avec fluide mais offre un système 3 en 1 qui combinait un refroidisseur d’air et un ventilateur avec humidificateur et purificateur d’air. Il propose trois niveaux de performance : faible, moyen et haut. Il peut fournir un flux d’air frais grâce à son réservoir d’eau et de glace de 4 litres tout en humidifiant l’air ambiant. Il purifie aussi l’air grâce à son système de filtre eau et poussière. Avec sa puissance de 75 W, cet appareil consomme peu d’énergie.

Rafraîchisseur d'air et ventilateur

Fonctions humidificateur et nettoyeur

Consommation 1 litre par heure Le climatiseur portable oneConcept MCH-2 assure le rafraîchissement de l’air grâce à sa réserve d’eau et de glace d’une capacité de 8 litres. Il propose également d’autres fonctions comme la ventilation, l’humidification et la purification de l’air ambiant. À utiliser dans les espaces de moyenne et petite tailles, ce climatiseur ne consomme que 65 W. Il peut fonctionner selon trois niveaux de puissance.

Climatiseur USB
Climatiseur petit USB à 3 vitesses
Combinaison de mini climatiseur et humidificateur, équipé d'un climatiseur, d'un humidificateur et d'une lumière d'ambiance LED.

2 modes de brume et 3 niveaux de vitesse.

Fonction minuterie et niveau sonore inférieur à 55 dB. Un mini-appareil pour bureau ou petite pièce. La batterie peut se recharger via charge USB-C.

5 positions réglables

Bouton on/off avec témoin lumineux Grâce à un réservoir de 4,5 litres d’eau froide, le climatiseur Tristar rafraîchit l’air intérieur. Simple à installer et à transporter, il possède quatre roues orientables. Son utilisation est tout aussi aisée avec un bouton on/off équipé d’un témoin lumineux, ainsi que cinq positions différentes pour le placement de l’appareil. La minuterie permet de programmer des plages de fonctionnement comprises entre une et huit heures.

Climatiseur réversible Mitsubishi
Niveau de sonorité : 19 décibels

Gaz réfrigérant

D'efficacité A++ en rafraîchissement, A+ chauffage Le climatiseur réversible Mitsubishi fonctionne grâce à un système de gaz réfrigérant de type R410 pour réduire la température intérieure. Employant la technologie DC Inverter, l’appareil permet également de réchauffer des espaces de 33 m² pour une hauteur de 2,7 mètres. En fonctionnement, son niveau sonore n’excède pas les 19 décibels. En mode rafraîchissement, sa consommation énergétique est classée A++ ; pour le chauffage, elle est A+.

Capacité Froid/Chaud : 2500W / 2800W

Classe énergétique Froid/Chaud : A++ / A+ Airton vous propose ce climatiseur mural réversible monosplit, capable de refroidir ou de chauffer votre intérieur. Sa puissance de 2500 Watts est suffisante pour une pièce de 30 m2 ou 80 m3. D’autre part, son fonctionnement est silencieux : seulement 21 dB à l’intérieur. Ce modèle se démarque de ses concurrents par son système préchargé en gaz réfrigérant, ce qui vous permet de l’installer sans avoir à faire à appel à un professionnel pour la mise en service.