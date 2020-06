Tique : noire, à pattes rayées, la piqûre est-elle dangereuse ? Comment l'enlever ?

Les tiques sont présentes dans la végétation partout en France. Protégez-vous lors de balades dans la nature afin d'éviter les piqûres et la transmission de la maladie de Lyme. Une autre espèce de tique a été observée dans le sud de la France, la tique à pattes rayées. Est-elle dangereuse ? Voici toutes les infos à savoir sur les tiques et comment les enlever.

Les tiques sont présentes dans la nature, plus particulièrement dans des zones boisées et humides, les herbes hautes des prairies, mais aussi les jardins et les parcs urbains. Elles font beaucoup parler d'elles et inquiètent à cause de la bactérie "borrelia" dont elles peuvent être porteuse, bactérie pouvant transmettre la maladie de Lyme, difficile à soigner. Quand elle vous pique, la tique s'accroche à votre peau et suce votre sang. Il est important d'être vigilant et de vous protéger lors de vos balades en forêt et dans la nature, mais aussi de savoir comment réagir et enlever une tique rapidement si vous êtes piqué.

Depuis quelques années, une nouvelle espèce de tique est apparue dans le sud de la France : la tique à pattes rayées. Elle peut entraîner chez l'humain une fièvre hémorragique. Si elle a été observée dans le sud du pays, pour le moment, aucun cas de maladie dû à cette espèce n'a été signalé. Comment reconnaître une tique et une tique rayée ? Que faire en cas de morsure ? Comment enlever la tique ? Quelles sont les symptômes de la maladie de Lyme ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Une piqûre de tique est assez facile à reconnaître. Si vous voyez un point noir sur votre peau qui accroche quand vous passez votre doigt dessus, vous avez peut-être été piqué par une tique. Elles attaquent le plus souvent sur les jambes et aiment les zones chaudes et humides, ainsi que la peau fine, comme dans les creux derrière le genou, sur le mollet ou même à la racine des cheveux et derrière l'oreille. Le seul moyen de savoir si c'est une piqûre de tique est de regarder et d'observer de plus près. Elle mord et sa tête est enfouie sous la peau. Seul le corps de la tique dépasse de la peau. Si vous êtes piqué, cela risque de vous démanger au début. Attention, vous ne constaterez pas de douleur, la piqûre de tique est indolore.

Le meilleur moyen d'éviter une piqûre de tique est la prévention. Il est essentiel de vous protéger lorsque vous partez en balade ou en excursion dans la nature et en forêt. Voici quelques conseils et précautions à prendre pour éviter les piqûres de tique :

Portez des vêtements longs de façon à bien couvrir vos jambes et vos bras.

Rentrez le bas de votre pantalon dans vos chaussettes.

Adoptez des chaussures fermées.

Choisissez des vêtements clairs pour mieux repérer la tique.

Marchez sur les chemins balisés.

Évitez les hautes herbes, les zones broussailleuses et autres terrains sauvages.

Utilisez un répulsifs sur la peau et/ou vos vêtements.

Prenez avec vous un tire-tique et un antiseptique.

Après votre balade, pensez à vérifier votre corps de la tête aux pieds, et ainsi vous assurez que vous n'avez pas de piqûre de tique sur votre peau.

Vous avez été piqué par une tique, il faut réagir vite et la retirer immédiatement. Plus la tique reste longtemps, plus le risque d'infection est élevé. Il faut procéder méticuleusement afin d'éviter que la tête reste coincée sous la peau et d'écraser son abdomen. Contrairement à ce que l'on entend souvent, il ne faut surtout pas utiliser de l'éther pour l'endormir ou l'arracher avec ses ongles, cela peut augmenter le risque d'infection et de transmission des bactéries. Utilisez un tire-tique que vous pouvez acheter en pharmacie, ou une pince à épiler. Avec une pince à épiler, faites bien attention à attraper la tique entière et à tirer droit en maintenant une pression suffisante. Avec un tire-tique, c'est très simple, glissez la tige sous la tique et effectuez un mouvement de rotation pour retirer la bête. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez demander à votre médecin d'enlever l'insecte. Après extraction, vous devez impérativement désinfecter la zone et la surveiller pendant un mois.

Erythème migrant © Kletr - stock.adobe.com

Une fois la tique enlevée, il faut observer la piqûre pendant un mois pour vérifier que l'insecte ne vous a pas transmis une maladie, et plus particulièrement la maladie de Lyme.

Toutes les tiques ne sont pas infectées par la bactérie. Pour transmettre la maladie de Lyme, une tique doit avoir été contaminée par la bactérie borrélie en se nourrissant d'un hôte animal. C'est ensuite en piquant l'homme qu'elle transmet la bactérie. La plupart du temps, la maladie de Lyme va se manifester par une éruption cutanée circulaire appelée érythème migrant, dans les trois à trente jours suivant la piqûre. On peut également avoir les symptômes d'une grippe (fatigue, maux de tête, fièvre, courbatures…). Si vous avez un de ces symptômes, consultez un médecin. En cas de piqûre, les femmes enceintes et les enfants doivent consulter un médecin, même sans symptôme.

Dès l'apparition d'un symptôme, il convient alors de consulter tout de suite son médecin traitant qui prescrira un traitement antibiotique. La maladie de Lyme est plus compliquée à diagnostiquer et à soigner par la suite, notamment si vous n'avez pas remarqué l'érythème. Des tests sanguins peuvent également être proposés lorsque le patient présente des symptômes articulaires ou neurologiques mais ils ne sont pas fiables à 100%.

La tique à pattes rayées est apparue en France depuis quelques années (observée pour la première fois en 2015), essentiellement dans des départements du sud du pays, plus particulièrement sur le bassin méditerranéen. Elle est facilement reconnaissable avec ses pattes rouges et jaunes rayées. Un peu plus grande que la tique classique, elle peut mesurer jusqu'à 8 mm de long. Certains la qualifie de "tique géante", même si cela est exagéré. Si elle est inoffensive pour les animaux, elle peut être dangereuse pour l'homme. Le plus souvent, une piqûre de tique à pattes rayées entraîne une irritation de la peau. Dans les cas les plus graves, elle peut être responsable d'une maladie potentiellement mortelle pour l'homme, la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, si la tique est porteuse du virus. A ce jour, aucun cas de cette maladie n'a été déclaré dans l'hexagone. Contrairement à la tique classique, elle ne peut pas transmettre la maladie de Lyme. En cas de morsure de tique, retirez-la le plus vite possible de la peau.

Les tiques classiques piquent toute l'année, mais elles sont plus actives entre avril et novembre. Elles sont très résistantes, un grand froid ou la sécheresse ne les tuent pas. En cas de mauvaises conditions climatiques, les tiques se mettent en diapause. Elles se réveillent ensuite quand les conditions redeviennent meilleures. Les tiques sont beaucoup dans la nature, les bois, les forêts, les herbes hautes et les jardins, mais elles sont aussi présentes en ville dans les parcs, et sur les aires d'autoroute. On en trouve dans toute la France et en Europe.

La tique à pattes rayées est essentiellement présente dans le sud de la France. Selon le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad), les départements concernés sont les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, le Gard, les Bouches-du-Rhône, le Var, ainsi que le sud de l'Ardèche. Elle est essentiellement active entre fin mars et juillet-août. Le plus souvent, elles se fixent sur les animaux, et plus rarement sur les humains, seulement quand ils sont immobiles. Vous pouvez la croiser dans les champs ou la garrigue.