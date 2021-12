"Robot Lidl : mini Monsieur Cuisine, fonctions, stock, prix..."

ROBOT CUISINE LIDL. Une semaine après sa sortie, le Monsieur Cuisine Smart continue de faire parler de lui. De nouveaux exemplaires doivent arriver tout comme la version miniaturisée du robot attendue pour le 16 décembre. Fonctionnalités, prix stock, retrouvez tous les secrets du robot.

[Mis à jour le 13 décembre 2021 à 9h16] Impossible d'être passé à côté du Monsieur Cuisine Smart. Le robot monopolise l'attention depuis sa sortie et si l'essentiel des stocks se sont épuisés dès le jour du lancement, le décembre, beaucoup de consommateurs restent encore sans appareil. Ceux-là comptent sur l'arrivage des 30 000 derniers exemplaires du Monsieur Cuisine, attendus dans les prochains jours, pour s'équiper. Une autre option s'offre à eux d'après une annonce surprise de l'enseigne allemande : une version miniaturisée du robot, le Mini Monsieur Cuisine, s'apprête à être exposée dans les rayons à partir du 16 décembre. Le petit appareil électroménager tient tout de son grand-frère à ceci près qu'il est plus petit et nettement moins cher, vendu pour la somme de 34,99€. Si la taille du robot est réduite de moitié c'est parce que le modèle est à l'origine pensé pour les enfants, pour permettre aux petits cuistots de prendre part à la préparation des repas et des pâtisseries. Mais s'il est plus petit, le mini robot présente les mêmes fonctionnalités que le Monsieur Cuisine Smart dernier-cri et peut donc également être convoité par les adultes amateurs de cuisine. Petit plus, même à un prix très réduit le robot est vendu avec des accessoires et un livret de recettes.

Le mini Monsieur Cuisine Smart profite de l'engouement autour du robot dernière génération et risque de rencontrer le même succès. Or, encore une fois comme son grand-frère, le petit robot ne sera disponible qu'en quantités limitées et il faudra être parmi les premiers clients pour être sûr de se procurer l'appareil électroménager. Le retour du Monsieur Cuisine Smart et l'arrivée de la version réduite du robot sont de nouvelles occasions pour s'équiper avant la fin d'année ou pour offrir le produit en cadeau à Noël. Des consommateurs risquent tout de même de revenir bredouilles. Mais bonne nouvelle, pour contenter un maximum de clients, Lidl a passé une nouvelle commande de robots pour 2022, cependant l'enseigne n'a donné aucun détail sur le nombre d'exemplaires attendus ou la date d'arrivée, l'affaire est donc à suivre. D'ici là, retrouvez toutes les informations sur les fonctionnalités du robot, les disponibilités et les prix.

Qu'est ce que le Mini Monsieur Cuisine Smart ?

Le Monsieur Cuisine Smart n'est pas la seule surprise que réserve Lidl pour cette fin d'année. Après le succès incontestable de la nouvelle version du robot, l'enseigne allemande a annoncé la mise en rayon du modèle réduit de l'appareil, le Mini Monsieur Cuisine, le 16 décembre. Le robot ressemble en tout point à son grand-frère si ce n'est qu'il est plus petit et que son prix est nettement moins élevé : 34,99. Cet appareil présente les mêmes options que le robot original mais il est pensé à destination des enfants à partir de trois ans, d'où sa taille réduite. Le produit permet aux plus jeunes de mettre, eux aussi, la main à la pâte grâce à un robot multifonction. L'avantage de robot est sans aucun doute son prix, plus de dix fois moins cher que le Monsieur Cuisine Smart, mais même à ce prix, le mini robot est vendu avec des accessoires - une spatule, un verre doseur, un bol mélangeur plus une lame en plastique - et un livre de recettes qui sauront ravir les papilles des petits et des plus grands.

Le prix d'achat est un des principaux arguments de vente du Monsieur Cuisine. Pour des capacités équivalentes ou presque au célèbre Thermomix, le robot signé Lidl est vendu entre trois et cinq fois moins cher. Affiché à 399€, le Monsieur Cuisine Smart est le robot de cuisine le plus accessible du marché, malgré la légère hausse du tarif par rapport aux versions précédentes du robot vendues pour 359€, une augmentation qui s'explique par l'ajout de plusieurs fonctionnalités autant sur les modes de cuisson que sur l'utilisation de l'appareil. La sortie du nouveau robot de cuisine de Lidl représente une occasion rare pour les passionnés de cuisine de s'équiper d'un appareil de cuisson multifonction à petit prix à condition de pouvoir l'acheter dans les rayons de Lidl à temps. L'appareil disponible en quantité limitée fait, seulement quelques jours après sa sortie, l'objet de revente à des prix nettement plus élevés : entre 100€ plus cher et jusqu'à 1000€. A ce sujet, le directeur marketing de Lidl, Michel Bernio, a appelé les consommateurs à rester raisonnables : "J'invite tous les consommateurs à ne surtout pas acheter le Monsieur Cuisine Smart à 800 euros sur internet, c'est de l'arnaque".

Le Monsieur Cuisine a fait un passage éclair dans les rayons de Lidl. Disponible au matin du 6 décembre, la grande majorité des robots ont été vendus, quelques exemplaires sont encore en stock ci et là. Toutefois, la direction de Lidl France a assuré qu'une nouvelle commande de robots a été passée pour 2022 mais là encore impossible de connaître le nombre de robots attendus ni la date de retour du Monsieur Cuisine Smart dans les rayons. Pour les consommateurs qui ne veulent pas louper cette nouvelle occasion de s'équiper, Lidl promet de prévenir de l'arrivée du robot dans sa newsletter.

Le robot Monsieur Cuisine Smart est commercialisé uniquement dans les magasins de l'enseigne Lidl, soit dans plus de 1500 points de vente. Il faut toutefois faire vite pour s'équiper du nouveau robot connecté car la marque a annoncé un stock limité à 180 000 appareils. Il faut être rapide pour se procurer un Monsieur Cuisine car dès le matin de la sortie du robot, le 6 décembre, des files parfois interminables de clients s'organisaient devant les portes des magasins et dévalisaient les commerces en quelques minutes. Tant que des exemplaires sont encore disponibles, les magasins sont réapprovisionnés mais il faut être réactif car seulement 180 000 exemplaires du robot ont été produits. Bien que le laps de temps pour s'équiper du robot soit très réduit, il s'agit de la meilleure occasion, car une fois les stocks épuisés les sites de revente, comme Leboncoin ou Rakuten, sont les seuls endroits où trouver des robots mais à des prix nettement moins attractifs.

Qu'est ce qui vaut au Monsieur Cuisine Smart un tel succès ? L'armada de fonctionnalités qu'il propose est sans aucun doute l'un des principaux arguments de vente, surtout quand on tient compte du prix du robot. C'est très simple, si Monsieur Cuisine Connect faisait déjà beaucoup de choses, dites-vous que la version Smart est encore plus complète : elle cuit, fait revenir, cuit à la vapeur, pétrit, mixe, remue, hache, émince, broie, réduit en purée, émulsifie et désormais fait fermenter et mijoter, cuit de œufs, porte l'eau à ébullition, prépare des smoothies et cuit sous vide, rien ça ! En plus de présenter des nouveaux modes de cuisson, le robot a gagné en puissance avec ses 1000 W et réduit l'écart avec les 1500 W du Thermomix. La nouvelle version du robot multifonction se veut aussi plus connectée que ses prédécesseurs de fait l'application intégrée dans le robot a élargi l'éventail de ses fonctionnalités. Le Monsieur Cuisine Smart joue le rôle d'un vrai assistant en donnant accès à des centaines et des centaines de recettes et à des vidéos explicatives qui détaillent étape par étape chaque recette. Le robot peut également aider à la création des listes de courses, faire des suggestions de recettes personnalisées, améliorer les critères de filtrage des recettes selon vos goûts - et d'autres critères - et il est aussi possible de prévoir une planification hebdomadaire des repas, le tout sur un écran de 8 pouces pour un confort optimal.

Toutes ces fonctionnalités s'ajoutent aux capacités que présentait le Monsieur Cuisine Connect, comprenez que les 10 vitesses, le turbo, le l'option de réglage des températures, la minuterie, le Cooking-Pilot et tout le reste se retrouvent également dans le nouveau robot connecté SilverCrest. Quant aux accessoires, la balance intégrée, le couteau, le batteur, le panier de cuisson interne, le panier vapeur externe et la spatule répondent encore à l'appel.

Où trouver les recettes pour le robot Monsieur Cuisine Smart ?

Comme le Monsieur Cuisine Connect avant lui, le modèle Smart du robot est doté du Cooking-Pilot, soit un catalogue de plus de 600 recettes préchargées avec des instructions détaillées étape par étape. En plus que quoi, la fonction wifi de l'appareil permet de recevoir gratuitement une quinzaine de nouvelles recettes tous les mois. Si malgré ça, vous trouvez avoir fait le tour et êtes en recherche de créativité, des livres de recettes sont entièrement dédiés au Monsieur Cuisine.

Y aura-t-il un micro dans le Monsieur Cuisine Smart ?

Le Monsieur Cuisine Connect, version précédente du robot Lidl, avait été victime un temps d'une mauvaise pub après que des clients aient constaté la présence d'un micro dans l'appareil électroménager, micro qui n'était aucunement mentionné dans la notice. Interrogé sur ce point polémique par les médias, l'enseigne avait justifié avoir essayer d'intégrer un système de commande vocale dans le robot. Après que l'entreprise se soit ravisée pour des raisons techniques, le directeur des achats de Lidl avait indiqué aux Numériques en juin 2019 : "Nous avons toutefois décidé de laisser le haut-parleur et le micro pour pouvoir activer la commande vocale lors d'une prochaine version via une mise à jour". La nouvelle version du robot est enfin disponible et le spot publicitaire du Monsieur Cuisine Smart laisse supposé que la commande vocale est une nouvelle option de l'appareil. Or, c'est un fait confirmé par l'enseigne, le robot n'est équipé d'aucun micro, pour ne pas répéter les erreurs du passé peut-être. L'assistant Google mis en avant dans la courte vidéo dévoilée le 14 novembre peut effectivement être relié au robot mais à une condition : "Il est nécessaire d'avoir un Google Home pour faire l'interface de communication avec le Monsieur Connect Smart", selon les explications qu'a donné l'enseigne à Numerama.

Le dernier robot multi-cuiseur de Lidl est sorti le 30 septembre 2021, après une première version vendu en octobre 2020. L'appareil de cuisine SilverCrest vous permet de cuire rapidement, facilement et efficacement tous vos aliments. Grâce aux niveaux haute et basse pression, les nutriments essentiels sont préservés. Il possède une cuve en acier inoxydable de plus de 5 litres qui vous permet de mitonner de bons petits plats à la maison pour toute la famille.

Cette nouvelle pépite Silvercrest propose pas moins de 12 fonctions de cuisson préréglées pour cuire vos aliments facilement :

Cuisson rapide ;

Cuisson à la vapeur ;

Cuisson du riz ;

Cuisson douce ;

Faire sauter ;

Faire revenir ;

Maintenir au chaud ;

Réaliser des yaourts ;

Etc.

Très facile d'utilisation, vous ne pouvez plus rater la cuisson de vos plats. Les programmes sont enregistrés dans l'appareil, il vous suffit simplement de préparer les ingrédients et de lancer le mode de cuisson choisi. Vous pouvez même préparer votre recette à l'avance grâce à la fonction minuterie qui permet une cuisson différée du plat.

Encore une fois, Lidl sort un robot de cuisine à un prix défiant toute concurrence. L'appareil multi-cuiseur est commercialisé dans les magasins de l'enseigne au prix de 64,99 euros, dans la limite des stocks disponibles. De nombreux accessoires sont inclus avec le robot, dont le panier vapeur avec des poignées, un verre doseur, ou encore des cuillères à soupe et riz. Petit plus : un livre de recettes est inclus avec le robot, parfait pour vous donner des idées de plats à cuisiner. Grâce à ce robot aux 12 modes de cuisson, vous n'avez plus besoin de vous encombrer avec un cuit vapeur, une yaourtière, un cuiseur de riz… Un seul appareil vous suffit. De quoi économiser à la fois de l'argent et de la place dans la cuisine !

Vous ne savez pas quel appareil choisir entre le célèbre Monsieur Cuisine Smart et le dernier robot cuiseur signé Silvercrest, tous deux commercialisés par Lidl ? Voici de quoi vous aider. Contrairement au nouveau robot de cuisson, le Monsieur Cuisine Smart n'est pas un simple appareil pour tout cuire, il va plus loin et fait tout ! Grâce à lui, vous pouvez peser vos aliments, les couper, les hacher, les pétrir, les émulsionner, les fermenter ou encore les mélanger en plus de les cuire. C'est également un robot de cuisine connecté, fonctionnalité que ne propose pas encore le petit dernier Silvercrest vendu par Lidl. Autre grosse différence, le prix : le célèbre Monsieur Cuisine Smart est vendu au prix de 399 euros contre 64,99 euros pour le robot multi-cuiseur, soit plus de 300 euros de moins.