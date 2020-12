"Robot Lidl : Monsieur Cuisine Connect bientôt de retour en magasin à prix mini"

Robot de cuisine Lidl – Vous l'attendiez, le célèbre robot Monsieur Cuisine Connect revient dans quelques jours dans les magasins Lidl à un prix défiant toute concurrence. Prix en baisse ? Nouvelles fonctions? A quelle date pourrez-vous vous procurez ce fameux appareil ? On vous dit tout.

Le tant attendu robot de cuisine Monsieur Cuisine Connect de Lidl revient en magasin début décembre. Une nouvelle qui tombe à pique, juste avant Noël, afin que vous puissiez vous faire plaisir pour mitonner de bons petits plats pour les fêtes de fin d'année, ou l'offrir à vos proches. A chaque sortie du robot Monsieur Connect de Lidl, c'est le même scénario, vous vous l'arrachez comme des petits pains dès le jour de sa sortie. Avec ses multiples fonctions, vous pouvez tout cuisiner ou presque. Pas étonnant qu'à ce prix imbattable il fasse fureur ! Comme l'an dernier, l'enseigne de hard-discount a décidé de vous gâter pour Noël en commercialisant de nouveau son robot multifonction signé Silvercrest. Date de sortie, fonctions, nouveau prix, recettes… Voici tout ce qu'il faut savoir sur le robot culinaire Lidl.

Lors du lancement de son robot multifonction Monsieur Cuisine Connect en juin 2019, Lidl avait connu des ruptures de stock en quelques heures, qui avaient provoqué la cohue dans certains magasins. Pas étonnant quand on voit que le prix du précieux sésame. Et cette année, grande nouvelle, le prix du Monsieur Cuisine Connect passe à 329 euros contre 359 euros avant. Un prix plus qu'attractif comparé aux 1 359 euros de la dernière version du concurrent Thermomix® vendu par Vorwerk. Avec un prix divisé par quatre par rapport au leader historique, il n'y a pas de doute, le robot Lidl s'arrachera encore une fois comme des petits pains !

Le robot Monsieur Cuisine Connect de Lidl n'est pas en vente toute l'année, mais seulement ponctuellement. Bonne nouvelle pour vous, le robot Lidl revient en magasin dès le 3 décembre 2020. Attention, comme chaque année, les quantités sont limitées (seulement 1 550 exemplaires), notez bien la date dans votre agenda pour ne pas rater le jour de mise en vente de cet indispensable de cuisine, à la fois pratique et ludique.

Pas de nouveautés prévues pour le robot multifonction Monsieur Cuisine Connect de Lidl. Il fait déjà tout, il mélange, pèse, cuit, pétrit, cuit à la vapeur, hache, émulsionne et coupe à votre place. Il dispose de 10 vitesses, dont une fonction turbo pour mixer par impulsion. Avec son écran tactile, il vous donne accès très facilement à toutes ses fonctionnalités. Niveau accessoires, il est doté d'un couteau, un batteur, un panier de cuisson interne, un panier vapeur externe et une spatule. Sa balance intégrée vous permettra de ne rater aucune recette. Connecté, il vous permet de télécharger plus de 800 recettes variées (dont 18 nouvelles). Vous pourrez également acheter en magasin le livre "Je cuisine avec mon robot" qui présente 50 recettes express et inédites (non comprises dans le robot) pour vous inspirer. Le livre sera commercialisé au prix de 9,99 euros dès le 3 décembre.

Encore un robot qui risque de rendre fous les clients de l'enseigne Lidl ! Depuis le 1er octobre 2020, retrouvez en magasin le dernier robot de cuisson Silvercrest. Ce nouvel appareil de cuisine vous permet de cuire rapidement, facilement et efficacement tous vos aliments. Grâce aux niveaux haute et basse pression, les nutriments essentiels sont préservés. Il possède une cuve en acier inoxydable de plus de 5 litres qui vous permet de mitonner de bons petits plats à la maison pour toute la famille.

Cette nouvelle pépite Silvercrest propose pas moins de 12 fonctions de cuisson préréglées pour cuire vos aliments facilement :

Cuisson rapide ;

Cuisson à la vapeur ;

Cuisson du riz ;

Cuisson douce ;

Faire sauter ;

Faire revenir ;

Maintenir au chaud ;

Réaliser des yaourts ;

Etc.

Très facile d'utilisation, vous ne pouvez plus rater la cuisson de vos plats. Les programmes sont enregistrés dans l'appareil, il vous suffit simplement de préparer les ingrédients et de lancer le mode de cuisson choisi. Vous pouvez même préparer votre recette à l'avance grâce à la fonction minuterie qui permet une cuisson différée du plat.

Encore une fois, Lidl sort un robot de cuisine à un prix défiant toute concurrence. L'appareil multi-cuiseur est commercialisé dans les magasins de l'enseigne au prix de 64,99 euros, dans la limite des stocks disponibles. De nombreux accessoires sont inclus avec le robot, dont le panier vapeur avec des poignées, un verre doseur, ou encore des cuillères à soupe et riz. Petit plus : un livre de recettes est inclus avec le robot, parfait pour vous donner des idées de plats à cuisiner. Grâce à ce robot aux 12 modes de cuisson, vous n'avez plus besoin de vous encombrer avec un cuit vapeur, une yaourtière, un cuiseur de riz… Un seul appareil vous suffit. De quoi économiser à la fois de l'argent et de la place dans la cuisine !

Vous ne savez pas quel appareil choisir entre le célèbre Monsieur Cuisine Connect et le dernier robot cuiseur signé Silvercrest, tous deux commercialisés par Lidl ? Voici de quoi vous aider. Contrairement au nouveau robot de cuisson, le Monsieur Cuisine Connect n'est pas un simple appareil pour tout cuire, il va plus loin et fait tout ! Grâce à lui, vous pouvez peser vos aliments, les couper, les hacher, les pétrir, les émulsionner, ou encore les mélanger en plus de les cuire. C'est également un robot de cuisine connecté, fonctionnalité que ne propose pas encore le petit dernier Silvercrest vendu par Lidl. Autre grosse différence, le prix : le célèbre Monsieur Cuisine Connect est vendu au prix de 359 euros contre 64,99 euros pour le robot multi-cuiseur, soit presque 300 euros de moins.