Sécheresse en France 2022 : des nouveaux départements en alerte, la carte.

SECHERESSE. Les chaleurs du mois de mai et le manque d'eau ont pour conséquence un sécheresse exceptionnelle en France. Deux nouveaux départements sont passés en alerte sécheresse. Ce sont donc maintenant 26 départements concernés par des restrictions d'eau. Etes-vous concernés ? Quelles restrictions sont mises en place ? Voici ce qu'il faut savoir.

[Mis à jour le 3 juin 2022 à 11h23] Chaque semaine, des nouvelles zones et communes sont placées en alerte sécheresse. A ce jour, déjà 26 départements ont passé le seuil d'alerte, et la situation ne devrait pas s'arranger dans les semaines et mois à venir. Se dirige-t-on vers une sécheresse historique ? Dans les zones concernées, des mesures concrètes ont été mises en place pour limiter la consommation d'eau pour les particuliers, les entreprises et les collectivités. Il peut par exemple être interdit de laver sa voiture ou arroser son jardin. Mais ce n'est malheureusement pas suffisant, et certaines villes innovent et trouvent des solutions astucieuses pour trouver de l'eau. La ville de Niort utilise par exemple l'eau de vidange de la patinoire et des piscines municipales pour pouvoir arroser les plantes et fleurs des espaces verts de la municipalité.

Même si vous n'êtes pas concerné par des restrictions d'eau, vous pouvez déjà mettre en place des petits gestes au quotidien pour économiser de l'eau. Chacun à son échelle peut faire quelque chose. Par exemple, prenez des douches plutôt que des bains, stoppez l'eau quand vous vous lavez les mains. Le ministère de la Transition écologique vous donne les bons réflexes à adopter :

Particuliers, collectivités, industriels, agriculteurs chacun dentre nous peut agir pour économiser l'eau et réduire les conséquences de la sécheresse.

Retrouvez les bons réflexes à adopter @b_abba — Ministère de lÉcologie (@Ecologie_Gouv) May 13, 2022

Quels départements sont en vigilance sécheresse 2022 ? La liste

Encore de nouveaux départements sont touchés par la vigilance sécheresse. A la date du 1er juin, ce sont donc 26 départements ont des zones qui sont en alerte et sont concernés par un arrêté préfectoral limitant certains usages de l'eau. 91 arrêtés sont en cours. Attention, seules certaines zones peuvent être concernées par ces arrêtés préfectoraux et tous n'ont pas la même portée. Si certaines zones sont en vigilance (soit le niveau 1), d'autres ont été placées en alerte (niveau 2), en alerte renforcée (niveau 3) voire même en crise (niveau 4).

Ain

Alpes Maritimes

Alpes de Haute Provence

Ardèche

Bouches du Rhône

Charente

Charente-Maritime

Deux-Sèvres

Dordogne

Doubs

Drôme

Franche-Comté

Haute-Savoie

Ille et Vilaine

Indre

Loire-Atlantique

Loiret

Maine-et-Loire

Mayenne

Morbihan

Sarthe

Tarn

Var

Vaucluse

Vendée

Vienne

Propluvia est l'institut du ministère de la Transition écologique chargé de la surveillance du niveau de l'eau et la plateforme internet qui permet de consulter en direct les arrêtés de restriction d'eau. Le site comprend une carte évolutive permettant de consulter les zones touchées par ces arrêtés préfectoraux.

Alors que 26 départements font actuellement l'objet de mesures de restrictions d'eau, une nouvelle sécheresse est redoutée pour cet été en France. Le ministère de l'Écologie a publié une carte à ce sujet, présentant les risques de sécheresse en France pour les mois à venir.

76 zones en alerte, 26 en alerte renforcée. @Ecologie_Gouv a publié sa carte du risque #sécheresse pour 3 prochains mois.



Carte agrège différentes données comme la baisse des niveaux des rivières et lacs mais surtout état actuel nappes souterraines et humidité sols. pic.twitter.com/BgOvwL3Bit — Météo-France (@meteofrance) May 19, 2022

Quels sont les différents niveaux d'alerte sécheresse ? Quelles sont les restrictions ?

Il existe quatre grands niveaux de vigilance sécheresse et toutes ont pour conséquences la mise en place de mesures spécifiques.

Vigilance sécheresse (niveau 1) : information et incitation des particuliers et professionnels à faire des économies d'eau.

Alerte (niveau 2) : mesures d'interdiction de manœuvre de vanne, d'activité nautique, interdiction à certaines heures d'arroser les jardins, espaces verts, golfs ou encore de laver sa voiture. Pour les agriculteurs, réduction des prélèvements à des fins agricoles inférieure à 50% (ou interdiction jusqu'à 3 jours par semaine).

Alerte renforcée (niveau 3) : limitation plus forte des prélèvements pour l'arrosage des jardins, espaces verts, golfs, lavage des voitures, ..., jusqu'à l'interdiction de certains prélèvements. Pour les agriculteurs, réduction des prélèvements à des fins agricoles supérieure ou égale à 50% (ou interdiction supérieure ou égale à 3,5 jours par semaine).

Crise (niveau 4) : arrêt des prélèvements non prioritaires y compris des prélèvements à des fins agricoles. Seuls les prélèvements permettant d'assurer l'exercice des usages prioritaires sont autorisés. Ils concernent des secteurs comme la santé, la sécurité civile, l'eau potable et la salubrité.

Les épisodes de sécheresse étant de plus en plus fréquents en France, le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et le ministère de la Transition énergétique ont publié sur leur compte Twitter une vidéo d'information sur les causes et conséquences de la sécheresse, mais aussi sur les gestes du quotidien à mettre en place, qu'on soit un particulier, une entreprise ou une collectivité, pour réduire sa consommation d'eau.

Les épisodes de sécheresse sont de plus en plus fréquents et débutent plus tôt dans lannée.

Quelles sont les causes et les conséquences de ces phénomènes ? Comment agir au quotidien pour réduire sa consommation deau ? Réponses en images @AdeMontchalin pic.twitter.com/3dJYhmn0xs — Ministères Écologie Énergie Territoires (@Ecologie_Gouv) May 26, 2022

Quels sont les petits gestes qui peuvent aider à limiter la sécheresse ?

Les particuliers ont un rôle à jouer pour limiter la sécheresse, notamment par le biais de petits gestes du quotidien résumés par le site du ministère de la Transition écologique :