"Sécheresse : "un plan de sobriété" pour économiser l'eau face à la situation critique en France ?"

SÉCHERESSE. Alors que la pluie se fait rare et que les sols sont secs, le gouvernement appelle les préfets à déjà prendre des mesures, mais aussi les français à faire attention à leur consommation d'eau pour éviter le pire cet été. Le bilan de la situation.

[Mis à jour le 27 février 2013 à 10h32] La France fait face à une situation inquiétante de sécheresse et connaît "l'hiver le plus sec depuis 1959". Le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires Christophe Béchu réunit aujourd'hui "les préfets qui coordonnent les sept grands bassins du territoire" pour prendre des mesures de restriction afin d'anticiper avant l'arrivée des beaux jours. En attendant, il appelle les préfets à "anticiper" la situation et leur demande d'ores et déjà lors d'un entretien au JDD ce dimanche 26 février, de "prendre les mesures qui permettent dès à présent de faire des économies d'eau", dans le but d'éviter le pire cet été.

Emmanuel Macron a également fait part de son inquiétude samedi 25 février lors de sa visite au salon de l'agriculture en appelant à mettre en place un "plan de sobriété" pour l'eau, comme ce qui a été fait cet hiver pour l'énergie. On sait déjà que l'on connaîtra un été extrêmement sec comme l'an dernier, avec "des problèmes de raréfaction [d'eau] : plutôt que de s'organiser sous la contrainte au dernier moment avec des conflits d'usage, on doit planifier tout ça", a annoncé le chef de l'Etat.

Chaque français doit se responsabiliser face à la situation de sécheresse que connait la France depuis plusieurs mois en adoptant les bons gestes pour économiser l'eau dès aujourd'hui. Parmi eux, on peut citer de ne pas laisser couler l'eau quand on se savonne, utiliser ses appareils de lavage pleins, limiter l'arrosage du jardin, préférer la douche au bain, installer des équipements économes en eau, etc.

À la date du 27 février 2023, 5 départements sont soit en alerte, soit en alerte renforcée et sont concernés par une restriction au-delà de la vigilance sur au moins une partie du territoire. Cela concerne l'Ain, les Bouches-du-Rhône, les Pyrénées-Orientales, l'Isère (restrictions spécifiques aux eaux souterraines) et le Var. A ces départements s'ajoute la Savoie qui est placée en vigilance (information et incitation des particuliers et des professionnels à faire des économies d'eau). Les autres départements ne sont à ce jour concernés par aucune restriction, mais si la pluie continue de se faire rare, la situation peut évoluer rapidement.

Quelle est la carte de la sécheresse en France ?

Propluvia est l'institut du ministère de la Transition écologique chargé de la surveillance du niveau de l'eau et la plateforme internet qui permet de consulter en direct les arrêtés de restriction d'eau. Le site comprend une carte évolutive permettant de consulter les zones touchées par ces arrêtés préfectoraux. Voici la carte au 27 février 2023.

© Ministère du Développement Durable - Propluvia

Il existe quatre grands niveaux de vigilance sécheresse et toutes ont pour conséquences la mise en place de mesures spécifiques.

Vigilance sécheresse (niveau 1) : information et incitation des particuliers et professionnels à faire des économies d'eau.

sécheresse (niveau 1) : information et incitation des particuliers et professionnels à faire des économies d'eau. Alerte (niveau 2) : mesures d'interdiction de manœuvre de vanne, d'activité nautique, interdiction à certaines heures d'arroser les jardins, espaces verts, golfs ou encore de laver sa voiture. Pour les agriculteurs, réduction des prélèvements à des fins agricoles inférieure à 50% (ou interdiction jusqu'à trois jours par semaine).

(niveau 2) : mesures d'interdiction de manœuvre de vanne, d'activité nautique, interdiction à certaines heures d'arroser les jardins, espaces verts, golfs ou encore de laver sa voiture. Pour les agriculteurs, réduction des prélèvements à des fins agricoles inférieure à 50% (ou interdiction jusqu'à trois jours par semaine). Alerte renforcée (niveau 3) : limitation plus forte des prélèvements pour l'arrosage des jardins, espaces verts, golfs, lavage des voitures, ..., jusqu'à l'interdiction de certains prélèvements. Pour les agriculteurs, réduction des prélèvements à des fins agricoles supérieure ou égale à 50% (ou interdiction supérieure ou égale à 3,5 jours par semaine).

(niveau 3) : limitation plus forte des prélèvements pour l'arrosage des jardins, espaces verts, golfs, lavage des voitures, ..., jusqu'à l'interdiction de certains prélèvements. Pour les agriculteurs, réduction des prélèvements à des fins agricoles supérieure ou égale à 50% (ou interdiction supérieure ou égale à 3,5 jours par semaine). Crise (niveau 4) : arrêt des prélèvements non prioritaires, y compris des prélèvements à des fins agricoles. Seuls les prélèvements permettant d'assurer l'exercice des usages prioritaires sont autorisés. Ils concernent des secteurs comme la santé, la sécurité civile, l'eau potable et la salubrité.

Les particuliers ont un rôle à jouer pour limiter la sécheresse, notamment par le biais de petits gestes du quotidien résumés par le site du ministère de la Transition écologique :