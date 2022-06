Scarabée japonais : la France en alerte. Quels sont les dangers ?

Scarabée japonais. Alors que cet insecte ravageur a fait son introduction en Europe il y a quelques années, la France s'inquiète de son arrivée imminente sur son territoire. Est-il dangereux ? Comment éviter une invasion ? Quels pièges sont efficaces ? Voici ce qu'il faut savoir.

La France craint une invasion du scarabée japonais, qui pourrait être désastreuse pour "des centaines d'espèces de végétaux", selon l'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire). Cet insecte ravageur n'est pas dangereux pour l'homme, mais il peut dévaster les champs de céréales, les pelouses des jardins ou encore les arbres fruitiers. Observé en 2014 en Italie et en 2017 en Suisse, il est aux portes de l'hexagone selon l'Anses qui lance ce lundi 13 juin 2022 une alerte pour tenter d'éviter l'invasion de cette petite bête. Comment le reconnaître ? Est-il dangereux ? Comment l'éloigner de son jardin ? Quel piège est efficace ? On répond à toutes vos questions.

A quoi ressemble un scarabée japonais ?

Cet insecte est très actif l'été, en juillet et en août, mais on peut le retrouver dès la fin mai, et jusqu'au mois d'octobre. A première vue, le scarabée ou Popillia japonica de son nom scientifique, ne semble pas être dévastateur, il est même plutôt joli, et loin de nous répugner comme certains autres insectes. Facilement reconnaissable, voici ses caractéristiques :

Il mesure environ 10mm de long ;

Son corps est vert métallisé ;

Sa carapace est cuivrée ;

Son abdomen est recouvert de touffes de poils blancs.

Il se fige avec ses pattes écartées en présence d'un prédateur.

Quels sont les risques et dangers ?

Mais attention, ne vous laissez pas attendrir par la beauté de cet insecte. S'il n'est pas dangereux pour l'homme, le scarabée japonais peut faire de nombreux dégâts. Il aime toute sorte de végétaux et peut s'installer aussi bien dans un champs de blé que dans votre jardin ou un parc public, mais aussi en forêt ou dans les cultures maraîchères. On note tout de même que les végétaux les plus infestés sont les pommiers, les rosiers, les pêcher, la glycine, ou encore l'érable par exemple. Une fois installé sur sa proie, il va la dévaster en se nourrissant de ses feuilles pour les transformer en dentelle. Mais ce n'est pas tout, les larves de cette petite bête sont également dévastatrices, elles rongent les petites racines.

Comment limiter sa propagation avec des pièges ?

Pour pouvoir l'éradiquer et éviter son invasion en France, il faut agir vite selon l'Anses, et "intervenir dès la première détection de l'insecte". Mais pas facile d'empêcher son introduction dans l'hexagone. Il peut rentrer sur le territoire très facilement, pas seulement via la plante dont il se nourrit. Il est donc important d'essayer de détecter sa présence au plus tôt et d'être vigilent. L'Anses propose de le faire "à l'aide de pièges équipés de leurres (une combinaison de phéromones sexuelles et d'attractifs floraux) ", et de disposer ces derniers à des endroits stratégiques au niveau des frontières, comme les ports ou les aéroports.

Comment éloigner le scarabée japonais de son jardin ?

Voici quelques idées pour l'éliminer et le tenir éloigné de votre jardin :