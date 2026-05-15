La grande table qui trône au milieu de la salle à manger ou du salon n'est plus inévitable. D'autres solutions gagnent du terrain pour gagner de l'espace.

C'est un meuble commun, familial, synonyme de repas, de moments de partage et de fêtes... L'imposante table de salle à manger, qui paraissait indémodable, a pourtant du plomb dans l'aile ! De nouvelles tendances gagnent nos intérieurs et séduisent de plus en plus de ménages. La table de salle à manger perd même progressivement sa place dans nos intérieurs.

Les raisons sont nombreuses ! Les logements actuels, souvent plus compacts qu'autrefois, obligent notamment les propriétaires à repenser l'aménagement de leurs espaces de vie. C'est notamment le cas des appartements dans les grandes villes mais aussi des nouvelles maisons parfois plus petites qu'avant, surtout en périphérie des grandes villes. Avec des surfaces habitables réduites en raison des prix de l'immobilier, chaque mètre carré compte et doit être optimisé !

Les familles recherchent donc désormais des solutions flexibles capables de s'adapter à leurs multiples activités quotidiennes. Sans compter l'évolution des repas... On a tendance à passer moins de temps à table qu'auparavant et la tendance des brunchs, des apéritifs dinatoires parfois pris debout entre amis joue aussi sur ce recul de la table à manger.

Les architectes intègrent donc ces nouvelles contraintes dès la conception des logements. Première tendance : on ouvre à fond ! Les espaces ouverts deviennent la norme, fusionnant cuisine, salle à manger et salon en un lieu de vie unique. L'objectif ? Une meilleure circulation et une sensation d'espace amplifiée, particulièrement appréciable dans les petites surfaces.

Mais où mange-t-on ? L'ilot central a d'abord fait ses preuves et reste la solution aujourd'hui privilégiée par les cuisinistes et architectes d'intérieur. Il cumule plusieurs avantages : il sert à la fois de plan de travail pour la préparation des repas, peut servir de bar pour les apéros ou les collations, de bureau pour le télétravail et de table conviviale pour les dîners entre amis.

Les cuisinistes ont fait beaucoup d'effort pour les rendre pratique. Équipé de rangements intégrés, de prises électriques dissimulées et parfois même de plaques de cuisson, l'ilot central optimise l'espace tout en restant esthétique. Les modèles les plus récents intègrent des innovations pratiques avec des plateaux extensibles ou des hauteurs ajustables et plusieurs possibilités de matériaux comme le quartz, le bois massif ou l'acier inoxydable.

A propos d'extension, une autre solution émerge : la table prolongée hybride. Deux-en-un, et amovible, elle propose d'abord un espace de plan de travail avec une hauteur à taille standard mais aussi une partie qui s'abaisse pour se transformer en table à manger. Certains proposent aussi des rangements intégrés, toujours aussi pratiques dans une cuisine et de quoi en faire un meuble tout en un ! L'ilot central est largement répandu à l'étranger, des Etats-Unis aux pays nordiques. Parviendra-t-il aussi à s'imposer durablement chez nous ?