Il est temps de changer et de dire adieu aux hortensias : cet arbuste le remplace très bien et a de nombreux avantages.

Fini les hortensias ? Ces arbustes règnent en maître depuis des décennies dans nos jardins. Ils ont fait le bonheur des peintres et de générations de jardiniers. Il y a de quoi avec leurs gros bouquets colorés, leurs différentes variétés et couleurs en fonction de la nature du sol et leur résistance puisqu'ils offrent des fleurs quasiment tout l'été.

Problème, depuis plusieurs années, le tableau idyllique des hortensias dans le jardin est troublé par une réalité bien moins idyllique dans nos jardins. Et si c'était le moment de les remplacer par un arbuste compact, résistant et offrant des fleurs aux parfums très agréables ?

Mais pourquoi remplacer les hortensias ? Premier point, l'entretien des hortensias est bien plus exigeant. Il faut absolument passer par une taille printanière. Elle doit permettre d'enlever les tiges défleuries et à à respecter absolument pour éviter de se retrouver avec un buisson désordonné de deux mètres de haut avec uniquement des fleurs sur le haut et un amas de branches en bas.

Deuxième point, l'arrosage devient de plus en plus complexe avec les étés de plus en plus secs que nous connaissons. Or, les hortensias sont gourmands en eau, très gourmands même ! Il faut ensuite veiller à la nature du sol. S'il n'est pas suffisamment acide, vos fleurs d'hortensias ne gagneront pas leur jolie couleur violette vive ou rose vive au profit d'un teint plus pâle qui plaira moins au plus grand nombre.

Il est donc temps de les remplacer et un type d'arbustes, les viornes, est une bonne alternative. Ces arbustes originaires d'Asie offrent une floraison printanière spectaculaire accompagnée d'un parfum envoûtant qui embaume les jardins d'avril à juin.

Le plus répandu chez nous est sans doute le viorne obier ,plus connu sous le nom évocateur de "Boule de neige", en raison des ses gros bouquets de fleurs blanches en forme circulaire. Mais on peut opter aussi pour le laurier-tin qui maintient son feuillage toute l'année.

Notre coup de coeur va toutefois au viorne de Corée, dit "Viburnum carlesii". Il plaira à tous et peut s'adapter aux petits jardins car il atteint arement plus de deux mètres de hauteur. Il a en plus une croissance lente qui facilite son contrôle et limite les tailles. Surtout, on adore ses fleurs roses en boutons qui s'ouvrent en pompons blanc rosé. Ils dégagent ensuite un parfum épicé-sucré qui peut embaumer tout un jardin au printemps. La variété 'Aurora' séduit particulièrement les jardiniers avec ses boutons rouge vif qui se transforment larges grappes de fleurs roses en tube et au parfum puissant. Convaincu et prêt à changer d'arbustes ?