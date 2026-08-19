Pour chauffer de l'eau, mieux vaut-il utiliser la bouilloire ou la plaque à induction ? Voici les bonnes pratiques pour faire des économies.

C'est le matin et vous préparez vos tartines pendant que l'eau chauffe pour votre thé. Si cette tâche quotidienne semble anodine, elle a un impact sur votre facture d'électricité. Car entre une bouilloire électrique et une plaque à induction, la différence de consommation peut surprendre. Contrairement à une idée largement répandue, la puissance affichée sur l'appareil ne suffit pas à déterminer lequel est le plus économique. Et surtout, ce n'est pas le seul élément à prendre en compte.

La bouilloire électrique possède un avantage évident : elle est conçue spécifiquement pour chauffer de l'eau rapidement. Une résistance placée directement dans l'appareil transmet efficacement la chaleur au liquide et, surtout, la bouilloire s'arrête automatiquement lorsque la température souhaitée est atteinte. Selon des essais réalisés par Que Choisir, faire bouillir un litre d'eau consomme en moyenne environ 108 Wh, en un peu moins de quatre minutes.

Mais cette efficacité peut rapidement disparaître si l'on commet une erreur très courante : remplir la bouilloire bien au-delà de ses besoins. Pour une seule tasse de thé, chauffer un demi-litre ou davantage revient à utiliser inutilement de l'électricité. Autre erreur : laisser le calcaire s'accumuler dans le fond de l'appareil. La bouilloire doit alors plus consommer plus pour chauffer l'eau. Encore une dépense inutile

Et l'induction ? Elle est réputée particulièrement efficace car l'énergie chauffe directement le récipient. Dans les tests de Que Choisir, un litre d'eau chauffé dans une casserole non couverte sur une plaque à induction en mode boost consommait environ 120 Wh. Si la plaque chauffait plus rapidement, elle consomme plus aussi. Mais les performances auraient pu être améliorées en couvrant la casserole.

Les deux méthodes peuvent être économiques, ou au contraire, pas du tout. Tout dépend de l'usage qu'on en fait. Le véritable gaspillage se cache donc souvent dans les habitudes que nous avons. Si vous optez pour la bouilloire, ne chauffez que la quantité nécessaire, et détartrez l'appareil régulièrement. Sur une plaque à induction, choisissez une casserole adaptée, avec un fond parfaitement plat et surtout, mettez un couvercle, cela permet de limiter les pertes.

Alors, quelle méthode choisir ? Pour une ou deux tasses, la bouilloire reste particulièrement pratique et économique. Pour une quantité importante d'eau, l'induction peut parfaitement rivaliser, à condition d'être utilisée correctement.