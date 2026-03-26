C'est le meilleur moment pour désherber : quand vous remarquez ce détail bien visible, c'est déjà trop tard

C'est le retour du printemps, mais aussi des mauvaises herbes. Voici le bon moment pour les éliminer sans effort.

Avec le retour du beau temps, quel plaisir de retrouver son jardin ! Si s'occuper de son potager et de ses fleurs est un vrai plaisir, certaines tâches de jardinage le sont moins. C'est le cas du désherbage, qui n'est jamais une partie de plaisir, surtout si vous ne le faites pas au bon moment. Or, pour vous faciliter le travail, tout est une question de timing ! Il est important de traiter les mauvaises herbes ni trop tôt, ni trop tard.

Le printemps est le moment idéal pour éliminer les mauvaises herbes, avant qu'elles n'aient eu le temps de s'installer et de développer un système racinaire robuste. Plus vous attendez, plus il sera difficile de les éradiquer. Une fois bien installées, même avec plusieurs pulvérisations de désherbant, vous n'arriverez pas à éliminer complètement les racines, et elles repousseront vite. Si vous les éliminer trop tard, vous vous retrouverez face à des mauvaises herbes tenaces. Il sera alors nécessaire de combiner 3 gestes : coupe, arrachage et pulvérisation.

Si vous attendez trop et laissez les mauvaises herbes atteindre le stade de fleurs, elles peuvent également libérer une quantité impressionnante de graines après leur floraison. Le résultats : elles se propageront considérablement cette année ou l'année prochaine. Le problème peut alors encore empirer.

Si le printemps semble donc idéal, il est toutefois important de tenir compte des conditions météorologiques et d'autres facteurs avant de se lancer dans cette opération fastidieuse. Quand la température du sol atteint 10 °C, moment où de nombreuses graines de mauvaises herbes germent, vous pouvez utiliser un herbicide de pré-levée pour supprimer les mauvaises herbes dès leur germination au printemps. Ce type de désherbant s'applique directement au sol.

Quand les mauvaises herbes commencent à apparaître au printemps et que leurs racines sont encore peu développées, vous pouvez aussi utiliser un désherbant naturel comme du vinaigre blanc ou du sel. Attention toutefois de ne pas les utiliser près d'autre plantations car cela pourrait empêcher la croissance de votre potager et de vos fleurs. Généralement, pour plus d'efficacité, il faudra faire plusieurs pulvérisations. Une règle à retenir : attendez une journée chaude, ensoleillée et sans vent pour pulvériser votre désherbant maison. Aussi, le meilleur moment pour pulvériser est le matin ou en fin d'après-midi.

Enfin, l'arrachage manuel traditionnel reste préférable lorsque c'est possible. Certes cela est plus fastidieux que pulvériser un désherbant, mais vous ne risquez pas d'empêcher la croissance des plantes autour. Vérifiez bien que vous avez arraché toutes les racines. Si vous avez seulement quelques mauvaises herbes dans la pelouse, vous pouvez même simplement les tondre si vous préférez, en surveillant qu'elles ne deviennent pas trop envahissantes. Certaines peuvent vite coloniser tout votre jardin si vous ne les éliminez pas.