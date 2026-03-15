Pourquoi y a-t-il autant de coccinelles dans nos maisons en ce moment ?

Des coccinelles ont peut-être fait leur apparition chez vous. Faut-il vous en inquiéter ?

Elles sortent de leur cachette et se montrent particulièrement nombreuses avec le redoux. Oui, les coccinelles sont de retour! Dès la fin de l'hiver, on peut les voir au plafond, sur les rebords de fenêtres, sur les rideaux ou encore sur les murs... Si ces petits insectes rouges à points noirs sont souvent considérés comme porte-bonheur, leur présence à l'intérieur peut surprendre. Pas d'inquiétude, elles ne sont pas en train d'envahir votre maison à l'arrivée du printemps. Avec le retour des beaux jours, elles sortent simplement de leur cachette pour retourner dans le jardin.

Pour comprendre ce phénomène, il faut savoir que les coccinelles cherchent naturellement des abris pour passer l'hiver. À l'automne, lorsque les températures commencent à baisser, elles se regroupent en grand nombre et tentent de trouver des endroits protégés du froid. Elles peuvent trouver ces abris dans la nature, généralement sous l'écorce des arbres, dans les crevasses des rochers ou sous les feuilles mortes, mais aussi dans les habitations, surtout dans les zones urbaines. Les maisons offrent des refuges idéaux : interstices des fenêtres, volets, combles ou fissures des façades.

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Une fois installées, les coccinelles entrent dans une phase de dormance appelée diapause. Leur métabolisme ralentit et elles restent quasiment immobiles pendant tout l'hiver. Lorsque les températures remontent à la fin de l'hiver, ces insectes se réveillent progressivement. Elles sont attirées par la lumière et se regroupent donc autour des fenêtres et des portes bien éclairées. C'est pour cette raison que vous commencez à voir des coccinelles apparaître dans votre logement.

Cet hiver ayant été plutôt doux, cela favorise la survie d'un plus grand nombre de coccinelles. Résultat : au printemps, la population est plus importante que d'habitude. De plus, certaines espèces, comme la coccinelle asiatique, ont tendance à se rassembler en très grands groupes et à utiliser les bâtiments comme sites d'hivernage.

Vous pourriez être tenté de vous en débarrasser. Il est important de savoir que les coccinelles sont généralement inoffensives. Elles ne transmettent pas de maladies et ne causent pas de dégâts dans les habitations. Au contraire, elles sont très utiles dans les jardins, car elles se nourrissent principalement de pucerons, des parasites qui attaquent de nombreuses plantes. Mais on les préfère dehors.

Si vous voulez vous en débarrasser à la maison, retenez une règle : évitez de les écraser. Écraser les coccinelles libère leur fluide défensif, ce qui peut laisser des taches jaunes et une odeur désagréable. Cela peut également attirer d'autres coccinelles au même endroit.

Si vous en voyez chez vous, ramassez-les délicatement avec un morceau de papier, un mouchoir en papier ou un petit récipient comme un verre et relâchez-les dehors. Essayez de les laisser s'éloigner de quelques mètres de votre maison pour qu'ils ne reviennent pas immédiatement. Pour éviter qu'elles ne reviennent, il est aussi possible de colmater les petites ouvertures autour des fenêtres et des portes.