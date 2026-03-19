3 signes qui montrent que votre pelouse est prête pour sa première tonte ce printemps

Ni trop tôt, ni trop tard : voici ce qu'il faut vérifier avant de tondre votre pelouse pour la première fois cette année.

Le printemps approche, et la saison de la tonte de la pelouse arrive à grand pas. Mais attention, ne sortez pas votre tondeuse trop tôt ! Se précipiter sur la première tonte de printemps peut fragiliser votre gazon qui est encore en phase de réveil. Le printemps peut être capricieux. Entre la pluie, les gelées encore possibles et les fortes variations de température, il faut attendre le bon moment pour tondre votre pelouse. Ni trop tôt... mais pas trop tard non plus ! Pour savoir quel est le bon moment, voici les signes essentiels à surveiller. Ils indiquent qu'il est temps de tondre votre pelouse.

Le premier indicateur est visuel. L'herbe doit avoir atteint une certaine hauteur. Après les mois d'hiver, votre pelouse reprend progressivement sa croissance. Il est essentiel avant de tondre d'attendre qu'elle soit complètement sortie de sa dormance hivernale et qu'elle ait repris son rythme de croissance. Pour cela, si vous observez que l'herbe pousse de manière homogène sur l'ensemble de votre terrain, et que sa couleur devient plus vive, c'est un bon indicateur. Ensuite, dès qu'elle a atteint 8 à 10 cm, vous pouvez procéder à la première tonte. Veillez à ne jamais couper plus d'un tiers de la hauteur totale afin de préserver la santé du gazon.

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Si la reprise de la tonte a généralement lieu entre mi et fin mars, il faut mieux se fier à la température qu'au calendrier. C'est le deuxième indicateur à prendre en compte. Il est préférable d'attendre que le mercure affiche autour de 7 à 10 degrés constamment avant de sortir la tondeuse. Tondre une pelouse alors que le sol est encore gelé ou trop froid peut endommager les brins d'herbe.

Le dernier point est particulièrement important cette année alors que les pluies ont été abondantes ces dernières semaines. Même si l'herbe semble prête, l'état du sol est tout aussi déterminant. A la fin de l'hiver, ou au début du printemps, la terre est souvent encore humide à cause des pluies et du dégel. Tondre sur un sol mouillé peut tasser la terre, créer des ornières et endommager les racines. Faites une petite vérification avant de tondre. Pour cela, marchez simplement sur votre pelouse : si vos pas laissent des traces profondes ou si le sol colle à vos chaussures, il est préférable d'attendre encore quelques jours.

Quand ces trois paramètres sont réunis, vous pouvez envisager de tondre votre gazon pour la première fois de l'année. Mais avant cela, assurez-vous d'avoir préparé la pelouse en enlevant les feuilles mortes dans un premier temps. Puis, arrachez ou traitez les mauvaises herbes envahissantes qui pourraient causer des problèmes.