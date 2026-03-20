Ce sont les 6 endroits où il ne faut jamais planter d'hortensias

Pour des hortensias en pleine santé et une floraison généreuse, voici les emplacements à éviter.

Les hortensias font partie des fleurs préférées des Français. Avec leur grosses fleurs colorées bleues, roses ou blanches, ils embellissent tous les jardins. Si les hortensias poussent dans presque partout, le long d'une clôture, en bordure de jardin ou de terrasse, au milieu de la pelouse... Il y a certains emplacements qu'il faut éviter. Planter un hortensia au mauvais endroit peut compromettre sa croissance, sa floraison, voire sa survie. Alors si vous envisagez de planter cet arbuste dans votre jardin, voici la liste des six endroits à éviter pour pouvoir profiter des jolies fleurs tout l'été.

Les hortensias ont besoin de place pour pousser, et d'une bonne circulation de l'air pour prévenir les maladies. Une plantation trop serrée limite sa croissance et sa floraison. S'ils constituent une magnifique plantation le long d'un mur, il faut leur laisser suffisamment d'espace pour se développer. Prévoyez entre 75 et 90 cm entre le mur et l'arbuste. Attention aussi aux espaces trop confinés ou collés à d'autres plantes. Ils sont aussi à éviter.

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Les hortensias adorent le soleil. Mais attention, évitez les endroits où ils seront en plein soleil aux heures les plus chaudes de la journée, surtout si vous habitez dans une régions où les canicules sont à répétition. Un soleil intense peut brûler les feuilles, dessécher le sol et affaiblir la plante. Optez plutôt pour un emplacement où ils seront à l'ombre aux heures les plus chaudes.

Evitez aussi les sols calcaires. Les hortensias préfèrent les sols acides à neutres. Un sol trop calcaire bloque l'absorption du fer, ce qui provoque un jaunissement des feuilles appelé chlorose. Résultat : une plante affaiblie et une floraison décevante.

Ne les plantez pas non plus sur un terrain mal drainé. Un excès d'eau est tout aussi néfaste qu'un manque. Planter un hortensia dans une zone où l'eau stagne peut entraîner le pourrissement des racines. Il est essentiel de privilégier un sol frais mais bien drainé. Évitez donc de les planter dans une terre argileuse détrempée ou dans un endroit marécageux qui ne sèche jamais.

Il faut également proscrire un emplacement près de grands arbres ou arbustes aux racines puissantes, ou encore près d'un arbre gourmand en eau. Ces derniers entrent en compétition pour l'eau et les nutriments, privant l'hortensia des ressources nécessaires à sa croissance. Plantez-les plutôt à un endroit où ils pourront profiter de l'ombre de votre arbre l'après-midi, mais suffisamment éloignés pour qu'ils n'aient pas à se disputer l'eau.

Enfin, les hortensias ont des tiges relativement fragiles et de larges feuilles. Un vent fort et constant peut casser les branches, dessécher le feuillage et abîmer les fleurs. Un emplacement abrité est donc préférable.