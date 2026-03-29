Pour une terrasse propre facilement, ce produit de vos placards est encore mieux que le vinaigre blanc

Remplacez le vinaigre blanc par ce produit que vous avez forcément, il fait des miracles pour nettoyer la terrasse.

Durant l'hiver, avec la pluie et le vent, les terrasses se salissent vite et il est fréquent de voir de la mousse et des traces noires apparaître. En plus d'être inesthétique, cela peut être dangereux au printemps car la mousse verte rend votre terrasse glissante. Avant de s'y installer à nouveau pour les beaux jours, un grand nettoyage s'impose. Cela tombe bien, la fin du mois de mars est le meilleur moment pour le faire.

Si deux méthodes, le vinaigre blanc et le nettoyeur haute pression, sont souvent recommandées pour le grand nettoyage annuel de la terrasse, ce ne sont pas forcément les meilleures solutions ! Ces deux techniques peuvent s'avérer en réalité agressives sur le long terme et abîmer vos revêtements. Il convient en effet d'éviter les produits de nettoyage agressifs à base d'acides comme le vinaigre blanc, car ils peuvent fragiliser la surface de la terrasse et en réduire la durée de vie.

Concernant le nettoyeur haute pression, il n'est pas forcément adapté à tous les types de surface car il peut les endommager. Attention notamment si vous l'utilisez sur une terrasse en bois ou une terrasse carrelée. L'eau projetée avec ce type d'appareil peut atteindre jusqu'à 180 bars. Cette puissance peut causer des dégâts sur les terrasses en bois, mais aussi effriter les joints des terrasses carrelées.

Prudence si vous l'utilisez, gardez toujours une distance suffisante entre le carrelage de votre terrasse et l'embout du nettoyeur. Il doit également être évité par temps de gel ou de températures proches de zéro, car cela peut déloger les joints de votre terrasse et endommager le pavage.

De nombreux experts partagent une méthode alternative toute aussi efficace. Et la bonne nouvelle, c'est que vous avez seulement besoin d'eau chaude et d'un produit présent dans toutes les cuisines ! Ce produit, c'est tout simplement le liquide vaisselle. Avec son pouvoir dégraissant, associé à de l'eau bien chaude, il fait des miracles.

Pour utiliser le liquide vaisselle pour l'entretien de votre terrasse, rien de plus simple. Diluez un peu de liquide vaisselle dans un seau ou une bassine d'eau chaude. Versez le mélange sur vos dalles de terrasse et frottez à l'aide d'un balai brosse pour éliminer les taches et la mousse verte. Rincez bien à l'eau claire avec votre tuyau d'arrosage. Si votre terrasse dispose de rainures (fréquent sur les terrasses en bois), pensez à bien insister dessus, les saletés s'incrustent dedans. L'avantage de cette méthode, c'est que le liquide vaisselle va dégraisser en profondeur !